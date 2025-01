TasteAtlas 2025, Italia regina dell’enogastronomia mondiale: 15 regioni al top. La classifica

Sono ben tre su dieci le regioni italiane che sventolano nella Top Ten delle 100 migliori regioni del cibo al mondo predisposta da TasteAtlas. E due sono sul podio. L'Italia dunque si distingue senza ombra di dubbio per avere dei territori peculiari, ciascuno con delle proprie specialità culinarie famose in tutto il mondo. La classifica è stata elaborata su una base di 477.287 valutazioni valide che hanno riguardato 15.478 alimenti presenti nel database dell'Atlante del Gusto mondiale, sommando i punteggi medi più alti ottenuti dalle rispettive regioni.

Mozzarella di bufala campana dop

Il primo posto assoluto va alla Campania con un punteggio di 4.44 su un rank di 5. Napoli, del resto, è anche prima tra le migliori città del gusto nel mondo. Nella super classifica dell'Atlante gastronomico i cibi che bisogna assolutamente provare sono la pizza napoletana, il pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino, la pizza margherita, la mozzarella di bufala campana, e il sugo alla genovese. I migliori produttori della Campania, che hanno fatto alzare gli indici, sono Il Frantoio Romano per l'olio d'oliva, il microbirrificio artigianale Incanto per la birra, La Tenuta Bianca per il formaggio, l'agriturismo Caseria per il formaggio, Terranova per l'olio d'oliva. I ristoranti tradizionali più iconici sono invece la pizzeria Starita a Materdei a Napoli, il ristorante La Pignata di Ariano Irpino, Oasis Sapori antichi di Vallesaccarda, La Ripa di Rocca San Felice, La Piazzetta di Valle dell'Angelo.

Al secondo posto la Grecia con la regione del Peloponneso. Pur avendo solo la seconda posizione sul podio, la Grecia vanta ben quattro regioni nella Top Ten rispetto alle tre dell'Italia. La competizione sotto il profilo puramente enogastronomico, dunque, è proprio tra questi due stati, con le rispettive regioni, entrambe mete turistiche alquanto frequentate. Il Peloponneso, appunto, è in seconda posizione con i piatti Finiki Lakonias, Kalamata, Meli Elatis Menalou Vanilia, Olympia, Lygourio Asklipiou. I migliori produttori Gourmet sono Liokareas Olive Oil (Olio) , Agro.Vi.M. (Olio) , Eriza (Frutta), Hidden Barn Whiskey (Liquore) , Vantana Distillery (Liquore). I ristoranti tradizionali sono infine Taverna Vasilas Vasileios ad Agionori, Taverna Zérzoba a Markos, Notre Maison a Gialova.

Parmigiano Reggiano, prodotto tipico dell'Emilia Romagna

Medaglia di bronzo per l'Emilia Romagna grazie a prodotti quali Parmigiano Reggiano, ragù alla Bolognese, aceto balsamico tradizionale di Modena e prosciutto di Parma. I produttori Gourmet sono caseificio Valsamoggia, caseificio Gennari, DiBaldo Spirits per i liquori, Brewine Leopoldina per la birra, Il Borgo del melograno per l'olio d'oliva. I ristoranti iconici sono Locanda Mariella a Fragnolo, Al Vedel a Colorno, Locanda del Falco a Rivalta Trebbia, Osteria di Formio a Fidenza, Trattoria Entrà ad Entrà.

Al quarto posto la Cina con la regione di Sichuan, dove bisogna assaggiare piatti quali Yúxiāng, Dou ban jiang, Shuizhu, Salsa Mala, Dan Dan noodles. I produttori Gourmet sono per liquori e birrifici, mentre i ristoranti iconici sono tutti a ChengDu.

Quinto e sesto posto per la Grecia rispettivamente con le Cicladi che hanno un punteggio di 4.38 e Creta a 4.37. Nel primo caso i piatti da non perdere sono Fava Santorinis, Graviera Naxou, Tomataki Santorinis, Arseniko Naxou, Ladenia, mentre il produttore Gourmet sono, per il vino, Kartemis Karamolegos e Domaine Sigalas, EAS Naxos (Formaggio), Fani I. Roussou (Condimento), Tyrokomia Naxou Emm.V. Koufopoulos (prodotto a base di carne), Tomataki Santorinis, Arseniko Naxou, Ladenia. I ristoranti migliori sono a oya, fira e Naxos.

A Creta da provare assolutamente Portokalia Maleme Chanion Kritis, Chania Kritis, Graviera Kritis, Kolymvari Chanion Kritis, Kritsa. I produttori migliori sono Kidonakis Bros e Botzakis per l'olio, Antonios Psarakis e Creterium, Grigorios P. Marousis Family per il miele, Dourakis Andreas per il vino. I ristoranti i conici sono a La Canea, Candia e Rethymno.

Segue l'India con la regione del Punjab e i suoi piatti tipici quali Amritsari kulcha, Tikka, Shahi paneer, Tandoori murgh, Saag paneer.

I Pici sono una tipica pasta toscana fatta in casa

In ottava posizione di nuovo l'Italia con la Toscana. Da provare assolutamente i Pici, la pasta tipica fatta a mano, le pappardelle al cinghiale, la bistecca alla fiorentina, il pecorino Toscano, il costoluto Fiorentino (un pomodoro). I migliori produttori Gourmet sono De Magi per i formaggi, Amedei per le praline, Frantoio Franci per l'olio, Tenuta San Guido per il vino, Colle Massari Società Agricola per l'olio. I ristoranti iconici sono l'Osteria dell'enoteca a Firenze, Azzighe a Livorno, Trattoria in campagna a Le Vigne, La Taverna di San Giuseppe a Siena, l'Osteria magona a Bolgheri.

In nona posizione poi il Portogallo con Alentejo dove i piatti da gustare sono Presunto do Alentejo, Carnalentejana, Queijo de Azeitão, Presunto de Campo Maior e Elvas, Presunto de Barrancos. I prodotti Gourmet riguardano olio d'oliva vino e carne mentre i ristoranti iconici sono a Portalegre, Evora, Abrantes, Sesimbra e Alcaravica.

In decima posizione ancora la Grecia con la Macedonia dove è consigliato gustare Rodakina Naoussas, Trigona panoramatos, Agoureleo Chalkidikis, Bougatsa, Thassos. I prodotti Gourmet sono miele, olio e spirito; i ristoranti migliori si trovano a Kavala e Salonicco.

Sicilia, il pistacchio verde di Bronte

In 11esima posizione ancora la Grecia con l'Egeo settentrionale. Ma subito in dodicesima posizione c'è l'Italia con la Sicilia, che tra l’altro è Regione Europea della Gastronomia 2025: in questo caso da provare assolutamente sono il pomodoro di Pachino, la pasta incasciata, il pistacchio verde di Bronte, la parmigiana, la torta Savoia. I migliori produttori Gourmet sono i frantoi Cutrera, Miceli & Sensat, entrambi per l'olio d'oliva, l'azienda agricola Milazzo e Micori per il vino, il caseificio Mangiapane per i formaggi. I ristoranti iconici sono fattoria Borrello di Raccuja, L'Antica Filanda di Capri, Casa e putia di Messina, trattoria Fratelli Borrello di Sinagra, trattoria da Luciana di Malaborsa. Seguono poi Giava in Indonesia, Tras os Montes in Portogallo, Kansai in Giappone, Tessaglia in Grecia, Serbia meridionale e orientale, Bretagna in Francia, Normandia in Francia, Algarve in Portogallo.

Lo Sciatt, piatto tipico alquanto apprezzato e conosciuto (credits bormio.eu)

Sono ben cinque le regioni italiane tra la ventunesima e la trentesima posizione nella classifica delle migliori regioni gastronomiche del mondo secondo TasteAtlas. In ventunesima posizione c'è la Galizia in Spagna, seguita al 22esimo posto dalla Lombardia in Italia. In questo caso i piatti da assaggiare sono il Parmigiano Reggiano, il Grana Padano, lo Stracchino di crescenza, lo Sciatt, il Grana Padano oltre 16 mesi. I produttori Gourmet sono Distillerie Peroni Maddalena per i liquori e Campari group per i liquori, birrificio Serra storta per i condimenti, Latteria di Branzi e Caseificio Defendi per i formaggi. I locali più iconici sono Caffè la crepa a Isola Dovarese, Osteria del miglio 2.10 a Pieve San Giacomo, Trattoria trippa a Milano, al Gambero a Calvisano, Antica Trattoria Gianna a Recorfano. Segue la penisola dello Yucatan, in Mexico e subito in ventiquattresima posizione c'è la Puglia.

Burger polpo e pomodorini

Da assaggiare tra i piatti tipici della regione italiana ci sono il pane di Altamura, la burrata, il panino col polpo, la focaccia barese e i cavatelli. I migliori produttori sono caseificio Artigiana e caseificio InMasseria per i formaggi Oilala e azienda agricola Leuci per l'olio d'oliva, Varvaglione Vigne e vini. I ristoranti iconici sono Antichi Sapori di Montegrosso, Perbacco di Bari, l'Antica Locanda di Noci, Hostaria U'vulesce di Cerignola, Peppe Zullo di Piano Paradiso. Leggi anche: Capitali europee 2025, non solo cultura: gastronomia e altro. I luoghi e gli eventi

E ancora in venticinquesima posizione il Piemonte e in ventiseiesima il Lazio. Nella regione a nord ovest d'Italia da provare assolutamente ci sono il gianduia, il Tajarin al tartufo bianco d'Alba, gli agnolotti, il tartufo bianco d'Alba, il gianduiotto. Il produttori Gourmet sono Piccola pasticceria e Guido Castagna per il cioccolato, distilleria Sibona, Luigi Guffanti 1876 e Valgrana per i formaggi. I ristoranti tradizionali da non perdere sono Madonna della Neve a Cessole, Osteria del Borgo a Carrù, Bovio a La Morra, Trattoria della Posta a Monforte d'Alba, Del Belbo da Bardon a San Marzano Oliveto.

Tartufo bianco

Nel Lazio da provare assolutamente la pasta alla gricia, la carbonara, Cacio e Pepe, Trapizzino, pecorino romano. I produttori Gourmet sono Bellantoni per il cioccolato, Americo Quattrociocchi e azienda agricola Ione Zobbi per l'olio d'oliva, Casale del Giglio per il vino, Storico di Amatrice per i formaggi. Ristorante iconici sono La Piazzetta del Sole a Farnese, il Calice e la stella a Canepina, Osteria del Vicolo fatato a Piglio, la Locanda del Ditirambo a Castro dei Volsci, Osteria degli Orti a Vallerano. Al 27esimo posto il Vietnam centrale, seguito dalla regione Egea in Turchia, e in ventinovesima posizione la Sardegna. Nell'isola italiana da provare assolutamente i Malloreddus alla Campidanese, i Culurgionis d'Ogliastra, il pecorino sardo, il pecorino romano. I migliori produttori sono Domenico Manca e Accademia olearia per l'olio d'oliva, caseificio Monzitta e Fiori e caseificio Mandrolisai per il formaggio e Birra Puddu. I ristoranti da non perdere sono Su Gologone, nell'omonimo paese, Hub a Macomer, Tenuta Dettori a Sennori, agriturismo Su Recreo a Ittiri, Sa Scolla a Baradili. Al trentesimo posto Istria in Croazia.

I bigoli, pasta tipica fatta in casa

L'Italia continua a distinguersi nella graduatoria delle 100 migliori regioni gastronomiche di TasteAtlas. L'Atlante del gusto posiziona Castiglia e Leon della Spagna al trentunesimo posto, seguito, al 32esimo, dal Veneto. La regione del nord est italiano si è fatta distinguere per il risotto alla Trevigiana, il tiramisù, i bigoli con l'anatra, i bigoli in salsa, la soppressa Vicentina. I produttori Gourmet sono azienda agricola Il Brolo e Boutique olive Farm, entrambe per l'olio d'oliva, latteria Moro e Toniolo casearia per i formaggi e distilleria Nardini. I ristoranti tradizionali da non perdere sono Osteria Madonnetta a Marostica, Alle Codole a Canale d'Agordo, La Bitta a Venezia, agriturismo San Siro a Seren del Grappa, Laita La contrada del gusto a Crespadoro. Dopo la Borgogna in Francia trentatreesima e la Dalmazia in Croazia trentaquattresima c'è l'Alto Adige che fa parte della Regione Autonoma col Trentino, in trentacinquesima posizione. Il territorio alpino e dolomitico offre prodotti gustosi come i canederli con formaggio, le mezzelune, i canederli, il sudtiroler gulash. E i migliori produttori sono Keller Terlan e Schenk Italia (Vino) , Aignerhof (Formaggi). I ristoranti più tradizionali sono Lerchner's a St. Lorenzen, Kürbishof ad Anterivo, Gasthaus Lamm a St. Martin in Passeier, Oberraut a Brunico, Ristorante Apolloni a Sirmiano di Sopra. Seguono Puebla in Messico, grande pianura meridionale in Ungheria, Oaxaca in Messico, Andalusia in Spagna. In quarantesima posizione la Baviera in Germania seguita da Maharashtra in India, Franca Contea in Francia, Kanto in Giappone, Ile de France in Francia, Marmara in Turchia, Zlatibor in Serbia e, in 47ª e 48a posizione, due regioni italiane, la Liguria e il Friuli Venezia Giulia.

Trofie al pesto

Nella regione affacciata sul mare da provare assolutamente sono il basilico genovese, il pesto genovese, e la focaccia alla genovese cui si aggiunge la focaccia di Recco col formaggio seguita dalle linguine. I produttori Gourmet sono il rastrello e Giuseppe Calvi per l'olio d'oliva, Andrea Vacca per il liquore, L'artigiano del cioccolato e Buffa cioccolato. I ristoranti più iconici sono Quintilio ad Altare, Baccicin du Caru a Fado Basso, trattoria Arvigo a Genova, Mse Tutta trattoria a Calizzano. Nel nord est, in Friuli, invece, le pietanze da non perdere sono Prosciutto di San Daniele, Tiramisù, Pitina, Pappardelle al ragù bianco di anatra, Blecs o Biechi, tipo di pasta. I migliori produttori gourmet sono Nonino (Liquore), Latteria Di Aviano - Del Ben (Formaggio), Distilleria Mangilli (Distillati), Elettra (Olio d'oliva), Caseificio San Gregorio Di Cipolat (Formaggio). I ristoranti tradizionali iconici sono Lokanda Devetak 1870 a San Michele del Carso, Trattoria alla Luna a Gorizia, Trattoria Nerodiseppia a Trieste, Trattoria Da Ivana & Secondo a Pinzano al Tagliamento, Al Giardinetto a Cormòns. Seguono New York negli Stati Uniti e Hokkaido in Giappone.

A questo punto della classifica, l'Italia si è già distinta abbondantemente rispetto pressoché ad ogni nazione, gareggiando solo con la Grecia. In ogni caso tra la 51esima e la centesima posizione ci sono ancora due regioni italiane. Vediamo dunque la graduatoria. Al 51esimo posto le Azzorre in Portogallo, seguito da Valencia in Spagna, il Vietnam meridionale, il Bengala occidentale in India, l'Alsazia in Francia, il Rodano Alpi in Francia, il Texas negli USA, la Croazia settentrionale, l'India meridionale, il Mar Nero in Turchia, l'Aquitania in Francia, la California negli USA, la Provenza in Francia, l'Occitania in Francia, il Tirolo in Austria, le Sporadi in Grecia, Sinaloa in Messico, e in 68esima posizione, la Valtellina, territorio caratteristico Alpino del nord Italia che fa in realtà parte della Lombardia ma vanta una propria tradizione enogastronomica.

Da provare assolutamente secondo l'Atlante del gusto lo Sciatt, il salmì di cervo, i pizzoccheri, la bresaola della Valtellina, i pizzoccheri alla valtellinese. Tra i produttori Gourmet è indicata l'azienda agricola Folini per il vino, mentre i ristoranti iconici sono Vecchia combo a Bormio, Fracia a Teglio, Osteria del Benedett a Delebio, al Filò a Bormio, trattoria Altavilla a Bianzone.

I pizzoccheri valtellinesi

Quindi al 69° posto la Louisiana negli Stati Uniti, seguita da Nuova Inghilterra negli USA, Grecia centrale, governatorato di Aleppo in Siria, Gaziantep in Turchia, Lima in Perù, Savoia in Francia, litorale e LiKa in Croazia, Minas gerais in Brasile, Alvernia in Francia, Braganca in Portogallo, Villareal in Portogallo, Fiandre in Belgio, Slovenia e Baraggia in Croazia, Hawaii negli USA, Mittelland in Svizzera, Kyushu in Giappone, Loira in Francia, Kio in Grecia, Catalogna in Spagna, Voivodato della Piccola Polonia, Santarem in Portogallo, Samegrelo Alto Svaneti in Georgia, Epiro in Grecia, Loira in Francia, Florida in USA, Germania occidentale, Paesi Bassi occidentali, Baden Wurttemberg in Germania, e in 99esima posizione, seguita solo dalla Patagonia in Argentina (100esima) troviamo l'Umbria. Nella regione del centro Italia i piatti da provare assolutamente sono la porchetta, il tartufo di Norcia, la frittata al tartufo, lo strozzapreti, la pasta alla norcina. I produttori Gourmet sono Domenico Fiore e Fontanaro Estate per l'olio d'oliva, birra Perugia, Chiesa del Carmine per il vino. I ristoranti tradizionali iconici dell'Umbria sono Da Gregorio a Morano Nuovo, ristorante Guaita Sant'Eutizio a Piedivalle, Il Tempio del gusto a Spoleto, Osteria a Priori a Perugia, Stella ristorante vineria e Locanda a Casaglia.