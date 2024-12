Capitali europee 2025, non solo cultura: gastronomia e altri titoli, ecco i luoghi e gli eventi

Hanno entrambe un passato molto legato a quello che è stata l'Europa dell'Est le due capitali europee della cultura 2025. Chemnitz è una città sassone della Germania dell'Est, cresciuta con le sue miniere sui Monti metalliferi. Ma sa guardare oltre, come dimostrano i recuperi industriali e dei garage che una volta erano usati anche per incontri sociali non ufficiali.

L'altra è la città slovena di Nova Gorica, in Slovenia, che si è candidata insieme a Gorizia, in Italia: un tempo le due città erano divise da un muro, oggi invece si offrono come percorso culturale borderless, senza confini.

Se quella della capitale europea della cultura è una intitolazione ufficiale da parte dell'Unione europea, che proprio nel 2025 celebrerà i suoi 40 anni (il primo titolo, venne assegnato nel 1985 ad Atene), esistono altri titoli che negli anni hanno portato fortuna in senso di notorietà, turismo, cultura.

Tra questi c'è la qualifica di Regione europea della gastronomia, assegnata dall'International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT). Dopo Saimaa, nel 2024, per il 2025 il titolo va a alla Regione Sicilia. Altri organismi assegnano poi il titolo di Capitale europea dello Sport, che per il 2025 vede protagonista Tallinn, in Estonia, o premi quali l'Access City Award, che per il 2025 premia Vienna.

Ecco perché queste località sono state scelte per rappresentare l'Europa nel 2025, cosa hanno da offrire, quando sono le cerimonie d'apertura e quali i principali eventi.