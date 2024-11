Villaggi di Natale 2024: dove sono i più belli e quando visitarli

Manca ormai meno di un mese al 25 dicembre e la magia del Natale sta invadendo le città italiane. Le strade si riempiono via via di luminarie e i negozi allestiscono le vetrine per il periodo delle feste: per le strade si respira già l’atmosfera natalizia.

E quale idea migliore per immergersi totalmente in questo mood se non visitare un villaggio di Natale? Un’esperienza indimenticabile per famiglie e bambini, ma anche una proposta per un pomeriggio alternativo tra amici! Ecco alcuni villaggi natalizi da non perdere