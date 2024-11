Paesaggi d'autunno: i 10 parchi nazionali più belli secondo chi li ha visitati

Quali sono i migliori parchi nazionali italiani da visitare in autunno? La piattaforma di apprendimento linguistico Preply ha stilato la classifica dei primi 10, considerando vari criteri come popolarità online, valutazioni su Google e interesse sui social media.

In cima alla classifica dei parchi nazionali si posiziona il Parco Nazionale di Pantelleria, in Sicilia, apprezzato per i suoi paesaggi vulcanici e le sorgenti termali. Il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano è invece il più instragrammato d'Italia, anche per la sua vastità e varietà: sono tantissimi i turisti che usano i suoi spettacolari paesaggi come sfondo pe rle proprie foto da pubblicare sulla piattaforma social dedicata alle immagini.

Il Parco Nazionale del Pollino, al confine tra Calabria e Basilicata, è tra i più ammirati nel rank di Google. La curiosità riguarda il Parco Nazionale delle Cinque Terre: conosciuto in tutto il mondo è anche quello più spesso pronunciato erroneamente, con 81.000 ricerche della corretta dizione. Ma non è l'unico. Ecco dunque la superclassifca complessiva, quella delle località più instagrammate e anche quella dei luoghi ritenuti più difficile da pronunciare.