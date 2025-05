Carnaroli80: in bicicletta sulla via Francigena da Londra a Roma con 20 grandi risottate

Partirà da Londra l’8 maggio 2025 e approderà a Roma il 12 giugno (l’11 in Vaticano), il ciclotour che si snoderà lungo l’antica via Francigena celebrando, nell’anno del Giubileo, gli 80 anni del riso Carnaroli. Nell’ambito di Carnaroli80, l’Associazione Strada del Riso dei tre fiumi di Mortara (Pv) ha ideato e organizzato due eventi speciali, Sosta & Gusta e gli Stati Generali del Riso Italiano, per celebrare a livello internazionale la varietà di riso più amata e preziosa al mondo, nata ufficialmente nel 1945. La presentazione ufficiale degli eventi di Carnaroli80, tra ciclotour e rievocazione storica, sarà il 15 maggio in Senato, a Roma, ma il tour prende avvio, appunto, l8maggio, nella capitale britannica, per attraversare poi Francia, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio.

Cristiana Sartori sulla via Francigena

Cristiana Sartori, presidente della Strada del Riso dei Tre Fiumi, agronoma e risicoltrice, e Piermaria Greppi, guida escursionistica, naturalista e film-maker, effettueranno il ciclo tour di 1800 chilometri che segue tutta la via Francigena da Londra a Roma: trenta giorni, da maggio a giugno, fatti di pedalate in campagna, piccoli borghi e città storiche, per promuovere il riso Carnaroli. Celebrando, tra l’altro, l’anno speciale del Riso Italiano nel mondo.

Lungo il tragitto 20 tappe evento in luoghi simbolici, con degustazioni e show-cooking, la preparazione di risotti speciali con ingredienti rappresentativi dei territori che ospiteranno gli appuntamenti. La maniera ideale per valorizzare le eccellenze enogastronomiche, le comunità locali e il vero made in Italy. In onore della candidatura della Cucina italiana come Patrimonio dell’Umanità Unesco. Greppi durante il viaggio girerà un documentario sul ‘pellegrinaggio’ in bicicletta assaporando i risotti per tutta l’Europa e l’Italia ce sarà poi candidato nei più prestigiosi concorsi internazionali. Tutto il percorso, inoltre, sarà illustrato dal food cartoonist Roberto Giannotti, in uno speciale libro a vignette, che sarà donato a tutte le quarte elementari della provincia di Pavia.

L’obiettivo, infatti, non è solo quello di celebrare la storia ma anche di promuovere la varietà di riso Carnaroli tra le nuove generazioni.

La prima tappa, a Londra, è di ‘rappresentanza’ con un saluto Istituzionale tra la presidente dell'Associazione, Cristiana Sartori, e il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Londra, Francesco Bongarrà. Dopodiché dal 9 maggio sono previste le tappe di degustazione di risotto carnaroli classico.

Le tappe sulla via Francigena del ciclotour, visibili sul sito ufficiale carnaroli80.it, sono 35, di cui quelle che prevedono incontri ufficiali e risottate, saranno 20.

Le 35 tappe totali sono Londra, Canterbury, Dover, Calais, Arras, Laon, Reims, Troyes, Bar-Sur-Aube, Champlitte, Besancon, Pontalier, Losanna, Orsières, SaintMaurice, Aosta, Ivrea, Palestro, Pavia, Guardamiglio, Fidenza, Pontremoli, Sarzana, Pietrasanta, Pisa, San Miniato, San Gimignano, Siena, S. Quirico d’Orcia, Radicofani, Montefiascone, Viterbo, Sutri, Formello, Roma.

Pannocchia di Riso Carnaroli Classico

Le 20 Tappe evento con Show-cooking e degustazioni, invece, sono:

Londra - 8-9 Maggio 2025

Canterbury - 10 Maggio

Troyes - 17 Maggio

Champlitte - 19 Maggio

Orsieres - 23 Maggio

Aosta - 25 Maggio

Ivrea - 26 Maggio

Palestro - 27 Maggio

Pavia - 28 Maggio

Guardamiglio - 28 Maggio

Fidenza - 29 Maggio

Pontremoli - 30 Maggio

Pisa - 2 Giugno

San Gimignano - 4 Giugno

Siena - 5 Giugno

Montefiascone - 7 Giugno

Viterbo - 8 Giugno

Sutri - 9 Giugno

Città Del Vaticano - 11 Giugno

Roma - 12 Giugno

Le risaie, paesaggio tipico della Lomellina

Seguirà, poi, dal 2 al 5 ottobre la prima edizione degli Stati Generali del Riso italiano a Vigevano, nella Capitale della Lomellina. Oltre 3.000 risicoltori invitati, provenienti da 33 province italiane. Ogni giorno verrà trattato un tema differente, dall’Orp 4.5 (Organic Rice Production) dedicato al tema del riso biologico, in collaborazione con Slow Food a Sport-Salute-Turismo, in attesa delle Olimpiadi di Milano-Cortina. I produttori, anche i più piccoli, avranno la possibilità di raccontarsi con l’obiettivo di creare un decalogo di punti cardine per sostenere il lavoro agricolo e la salvaguardia della natura. Infine, il quarto giorno, dopo il pranzo di gala ad invito, ci sarà una rievocazione dei 12 sacchi che Galeazzo Maria Sforza donò a Ercole I d’Este, “dal quale otterrai 12 sacchi da ciascun sacco”. Una celebrazione della storia, a 550 anni di distanza, un omaggio che si ritiene inizio della risicoltura diffusa. Sarà inoltre presentata l’opera d’arte che Stefano Bressani creerà per l’occasione con oggetto una pannocchia di riso unica.