Glamour, fatturato in crescita e nuove destinazioni per il 2025

Il primo semestre del 2024 ha segnato un traguardo significativo per Glamour, leader toscano nel settore dei viaggi su misura, con un aumento del fatturato del 24% rispetto al 2023. L’incremento ha riguardato diversi settori, in particolare la biglietteria aerea (+22%) e i pacchetti di viaggio (+27%). Questi i numeri del primo semestre di Glamour, presentati in occasione del Glamour Exclusive Weekend, organizzato dall’operatore al Palazzo di Varignana Resort & Spa, in provincia di Bologna.

La rete di oltre 1000 agenzie partner, attive in tutta Italia, è alla base di questo successo, che punta a raddoppiare il fatturato entro il 2025. “La crescita è la conferma della solidità del nostro modello di business – ha dichiarato Luca Buonpensiere, Ceo di Glamour -. Innovazione e qualità del servizio sono le nostre priorità, e siamo pronti a fornire strumenti all'avanguardia alle nostre agenzie partner per garantire esperienze di viaggio senza pari”.

Viaggi unici

Luca Buonpensiere, Nicola Bonacchi, Emmer Guerra di Glamour

La destagionalizzazione è uno degli obiettivi di Glamour, che punta a proporre un "prodotto tutto l'anno". Tra le nuove destinazioni spiccano Kenya, Zanzibar e Arabia Saudita con le ultime promozioni attive anche tra ottobre e dicembre. Mentre per il periodo natalizio, i pacchetti speciali per il Capodanno sono disponibili per New York, Messico, Dubai, Kenya, Sudafrica e Namibia, con partenze dai principali aeroporti italiani tra il 26 e il 30 dicembre.

Glamour punta a espandere l'offerta di viaggi in periodi meno frequentati, andando oltre le tradizionali mete festive. Tra le nuove proposte, si distingue il Giappone Classic Takayama, un tour che partirà il 1° ottobre 2024, pensato per chi visita il Giappone per la prima volta. Questo viaggio è arricchito da visite guidate e momenti liberi per esplorare il Paese in autonomia. L’offerta è parte di una strategia più ampia per diversificare il portfolio di viaggi e soddisfare una domanda in costante evoluzione.

Tecnologia e sicurezza informatica

Un’altra sfida per Glamour, sulla piazza dal 1993, è l'investimento in tecnologia, con un'attenzione particolare alla cybersecurity. Dal gennaio 2024, l’azienda ha avviato nuovi progetti per garantire la protezione dei dati e l’affidabilità dei suoi sistemi di prenotazione. Tra i nuovi strumenti, c’è una piattaforma avanzata per la prenotazione autonoma, che semplifica la gestione dei pacchetti personalizzati per agenzie e clienti. "Siamo cambiati e siamo più forti di prima", ha affermato Buonpensiere, evidenziando che il dialogo umano e la collaborazione con le agenzie restano punti fermi, anche in un'era sempre più digitalizzata.

Glamour Exclusive Weekend

Palazzo di Varignana Wellness Resort & Villas, Castel San Pietro Terme (Bologna)

La 4ª edizione del Glamour Exclusive Weekend, tenutosi il 14 e 15 settembre 2024 al Palazzo di Varignana Resort & Spa - incantevole location immersa tra i verdeggianti colli bolognesi, con sette piscine di diverse temperature dove tra bagni di sole e idromassaggi si combinano perfettamente natura e relax -, ha rappresentato una straordinaria occasione per fare il punto sulla crescita aziendale e presentare le novità a oltre 120 agenzie di viaggio italiane. Tra queste, il restyling del logo aziendale, simbolo della volontà di Glamour di restare al passo con i tempi senza dimenticare la propria tradizione. “L’innovazione non riguarda solo la tecnologia – ha sottolineato Nicola Bonacchi, direttore generale -, ma anche la nostra cultura aziendale e la capacità di collaborare con partner strategici per offrire un prodotto sempre più variegato e di alta qualità”. Con un team di 57 risorse operative, Glamour continua a essere un punto di riferimento nel mercato del turismo outgoing. Con ambiziosi obiettivi di crescita e un’offerta sempre più diversificata, Glamour si prepara a espandere la propria presenza nel settore dei viaggi di lusso e culturali, puntando su esperienze uniche e personalizzate per i viaggiatori più esigenti.