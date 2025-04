Fiori nella Rocca a Lonato del Garda, benvenuti nel castello-giardino

I Fiori tornano nella Rocca. Un connubio che lega il fascino di piante e fiori rari a quello della storia e dell’arte in una fortunata formula ormai arrivata alla diciassettesima edizione.

Appuntamento da venerdì 11 a domenica 13 aprile nell’imponente cornice della quattrocentesca Rocca di Lonato del Garda (Brescia), monumento nazionale dal 1912, dalle cui mura si gode di un’incantevole vista sul bacino del Benaco.

Fiori nella Rocca, Lonato del Garda

La raffinata rassegna di piante e fiori rari è fra gli appuntamenti nazionali più attesi dagli

appassionati. I visitatori avranno la possibilità di acquistare e scoprire da vivaisti, artigiani e specialisti in oggettistica da giardino le novità per rendere incantevoli giardini e terrazze e, nello stesso tempo, potranno visitare una delle principali

fortificazioni del Nord Italia e l’affascinante complesso museale della Fondazione Ugo Da Como in cui è inserita, con i giardini e la straordinaria Casa Museo del Podestà con le facciate policrome da poco restaurate.

Piante rare, fiori e décor per giardini

Selezionati dal Garden Club Brescia e dalla Fondazione Ugo Da Como, ideatori dell’evento, saranno presenti i più importanti vivaisti, coltivatori e ricercatori di essenze rare italiani, tra cui i più noti produttori di erbacee perenni, rose, peonie, piante aromatiche, medicinali e orticole particolari, agrumi, ulivi e palmizi, pelargoni, iris, lavande, clematis, piante acquatiche, piante grasse, tillandsie, frutti antichi, ortensie, camelie. Accanto a loro, gazebo con arredi e complementi per esterno, decorazioni per il giardino, editoria specialistica, oggetti per la vita all’aria aperta, cosmetici naturali, abbigliamento in canapa e fibre naturali per il giardino e per il tempo libero, cappelli di paglia e tessuto decorati con motivi floreali, accessori moda a tema floreale, olii ed essenze profumate, mieli e prodotti dell’alveare,

decorazioni vegetali e minerali profumate. Tra le novità i kokedama e i terrarium, i bonsai, le candele artigianali e le libellule equilibriste (bellissime sculture di legno che regalano emozioni), ma anche gioielli sartoriali o lecca lecca artigianali con fiori e frutta.

Fiori nella Rocca, Lonato del Garda

Lezioni e Workshop

In programma lezioni di acquerello botanico, cura di piante e giardino, realizzazione di kokedama. Il termine kokedama significa “perla di muschio” ed è un'antica tecnica giapponese per coltivare le piante in sfere di terra e muschio: i suoi segreti saranno illustrati da Elizabeth di Ampolla Boutique.

Giovanni Rigo svelerà invece agli appassionati le tecniche dell’innesto, della coltivazione delle piante da frutto e della loro cura.

L’Hortus Conclusus per i bambini

Nel weekend i bambini saranno intrattenuti nell’Hortus Conclusus con giochi, animazioni e laboratori, il tutto sul tema della natura. Per loro anche attività legate all’apicoltura a cura di Miele d’Aurora. APIamo gli occhi è il gioco di parole (API - APRIAMO)

con cui Miele d’Aurora, una piccola realtà nata dalla passione di Omar, vuole aiutare il pubblico ad aprire gli occhi sul magico mondo delle api, ma anche sull'importanza di tutelare e proteggere la natura in generale. Piccoli giochi, disegni, laboratori e dialoghi per bambini.

Felice Martinelli. ECHI di modi | di mondi

Oltre 50 opere, sculture e composizioni pittoriche a rilievo, dell’artista bresciano Felice Martinelli, saranno esposte all’interno della Sala del Capitano della Rocca e della Casa del Podestà. Docente all’Accademia di Brera della disciplina “Progettazione di interventi urbani e territoriali”, Felice Martinelli considera fondamentale il contesto e il dialogo tra architettura e paesaggio. La mostra permetterà al visitatore di confrontarsi con la produzione degli ultimi cinque anni dell’artista,

eccezionalmente messa in dialogo con gli spazi ampi della Rocca di Lonato e quelli più intimi e affascinanti

della Casa Museo di Ugo Da Como.

Biglietto d’ingresso alla mostra: 6 euro, sotto i 14 anni gratis.

Supplemento per la visita alla Casa del Podestà: 6 euro.

Biglietteria online www.fiorinellarocca.it

Orari di apertura: venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 aprile dalle 10 alle 18.