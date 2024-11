Gardaland Sea Life, camaleonti degli abissi: animali mimetici e fantastici

Usano la mimesi per non essere visti dai propri predatori, ma anche per avvicinarsi senza che le proprie vittime se ne accorgano. Sono un vero e proprio spettacolo della natura gli ‘Illusionisti del mare’ cui Gardaland Sea Life Acquarium, che si trova sul lago di Garda, dedica (dal 9 novembre 2024) una sezione. Si tratta di animali marini che usano per istinto tecniche di sopravvivenza adeguate al proprio habitat naturale, come cambiare forma, colore, produrre escrescenze nel proprio corpo o persino cambiare movenze.

Un esempio di mimetismo criptico difensivo, che l’animale marino adotta per sfuggire ai predatori confondendosi con l'ambiente circostante, è il polpo mimetico dell'Indonesia che ha strabilianti capacità mimetiche; infatti, può modificare il colore, la forma del suo corpo ed anche le movenze per assomigliare a ben dieci animali diversi: serpenti marini, sogliole, stelle di mare, granchi e pesci leone. è uno degli esempi più strabilianti di questa forma di adattamento e di sopravvivenza nel proprio habitat. Il pesce cometa, per esempio, è solito riposarsi nascosto tra le rocce lasciando in vista solo la pinna caudale ben stesa, in questo modo grazie all'occhiello sulla pinna e alla livrea puntinata riesce ad assomigliare alla pericolosa murena dalla bocca bianca.

Il pesce rana, mimetizzato nell'Aquarium di Gardaland Sea Life

Il mimetismo criptico offensivo serve invece per ingannare le prede avvicinandosi il più possibile con lo scopo di avere maggiori possibilità di catturarle. I cavallucci marini tropicali presentano macchie, strisce ed escrescenze di varia forma e colore che li differenziano a livello interspecifico e permettono loro di mimetizzarsi abilmente nei differenti habitat, a questo aggiungono delle movenze particolari ed una infinita pazienza per avvicinare il più possibile le loro prede e catturarle.

Un altro esempio è quello del pesce rana che essendo un nuotatore poco abile, vive quindi in quasi totale immobilità, ma è dotato di un'esca formata dal primo raggio della pinna dorsale, detto il liccio, che muove nervosamente davanti alle sue mascelle nell'attesa che una preda pesciolino o gambero si avvicini alla sua bocca e cada nel tranello. Oltre alla 4 vasche

Il pesce Cardinale di Banggai tra Gli illusionisti del mare a Gardaland Sea Life Aquarium

C’è chi si nasconde ma c’è anche chi tenta di trarre in inganno i predatori ostentando la propria presenza con colorazioni sgargianti e forme particolari. Questa strategia è particolarmente interessante quando ad adottarla sono decine o centinaia di animali contemporaneamente muovendosi in gruppo per sembrare un unico gigante organismo. Un classico esempio dei mari tropicali, che si può osservare da vicino nella nuova area a Gardaland Sea Life Aquarium, è il pesce cardinale di Banggai che adotta proprio questa tecnica grazie ad una livrea a strisce bianche e nere con pinne gialle a pois neri: gli individui del branco si muovono in diverse direzioni generando un effetto di totale disturbo visivo che disorienta i predatori. Che pesce è con quei colori? Da che parte va? La formula di dissuasione sembra funzionare.

Il cavalluccio marino tropicale si mimetizza per raggiungere indisturbato le proprie prede

Il percorso, ricco di curiosità, invita i visitatori a scoprire, all’interno di quattro grandi vasche dedicate, le trasformazioni dei vari esemplari, e ad approfondire, divertendosi, un aspetto, quello della mimesi, che coinvolge diverse specie tutte con la stessa esigenza di camuffarsi, nascondersi, diventare uguali all’ambiente circostante (come il ‘terrestre’ camaleonte) per difendersi o per aggredire, in poche parole per sopravvivere.

Oltre alle vasche con i diversi animali marini, tra cui anche il pesce foglia, i pesci ago alligatore e i pesci rasoio, tutti accomunati da manti mutevoli in grado di riprodurre il colore dell’habitat in cui si trovano, e ai pannelli informativi, l’area è interamente dedicata al tema dell’illusione e i bambini possono giocare a mimetizzarsi grazie ad un cavalluccio pigmeo in mezzo a un corallo sul retro del quale è possibile infilare la faccia e camuffarsi da cavalluccio per un giorno (o per una foto).

La Rhinopias frondosa 'mimetizzata' all'Aquarium di Gardaland Sea Life

Oltre all’area dedicata agli illusionisti del mare, in grado di insegnare divertendo, Sea Life Aquarium propone un succedersi di ambienti che ricostruiscono, con dovizia di dettagli, gli habitat naturali acquatici, a partire dal fiume Sarca, passando per il Lago di Garda ed il Delta del Po sino a giungere, attraverso il Mar Rosso, all'Oceano Indiano. Passeggiando tra le 40 vasche tematizzate, a misura di bambino, con oblò e cupole che fanno sentire grandi e piccoli di essere parte per qualche ora di questo ambiente fantastico, è possibile ammirare da vicino oltre 5.000 straordinarie creature marine di 100 diverse specie, dagli squali ai cavallucci marini, dal pesce scorpione alle stelle marine, dalle meduse ai pesci tropicali. Clou del percorso è l’attraversamento del tunnel oceanico trasparente: un po’ come fare quattro passi tra gli abissi dell’Oceano a tu per tu con squali, razze, trigoni e tantissimi pesci colorati.