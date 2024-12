La nuova cucina outdoor Joe Bastianich x Fògher: design e convivialità

Le cucine da esterno evolvono per rispondere alle esigenze dei proprietari di case moderne, offrono spazi dove intrattenersi, rilassarsi e connettersi con la natura, anziché essere solo aree per cucinare.

Un esempio arriva dal brand bellunese Fògher – the outdoor kitchen che lancia il nuovo modello di cucine da esterno: “Joe Bastianich x Fògher”. Progetto innovativo che fonde il know-how e il design di Fògher con l’anima e lo stile inconfondibile di Joe Bastianich che firma l’esclusivo modello in edizione limitata. Si tratta dell’ultima novità in casa Fògher, presentata il 12 dicembre 2024, questa cucina da esterno combina l’artigianalità di Fògher con lo stile inconfondibile del celebre chef e imprenditore.

Disponibile da gennaio 2025, questa edizione limitata nasce dall'incontro tra la passione di Bastianich per la cucina e il design e l'esperienza di Fògher nel creare spazi all’aperto che non sono solo funzionali, ma anche luoghi di condivisione e socialità. La visione del brand bellunese, infatti, si allinea perfettamente con quella di Bastianich, entrambi promotori di un approccio incentrato sul piacere e sulla qualità della vita

Design esclusivo

La cucina "Joe Bastianich x Fògher" è un mix di design e funzionalità. La scocca in acciaio inox 316, trattata con la speciale finitura "Rèditage", conferisce a ogni modello una personalità unica, grazie a un processo artigianale che rende ogni pezzo irripetibile. Il layout della cucina si estende per 240 cm x 60 cm, ed è totalmente personalizzabile con una serie di accessori, tra cui uno snack bar e un tavolo con sedie, per trasformare l'area in un autentico soggiorno all'aperto.

Non solo estetica: al centro di questa cucina si trova il barbecue FGB 750 FO, dotato di un coperchio forno e di un kit per la cottura indiretta, che invita a esplorare la tradizione culinaria americana, con la sua arte dell’affumicatura e della cottura slow and low. Ogni dettaglio è pensato per superare i confini tra l'interno e l'esterno, creando un ambiente che celebra la convivialità e la creatività.

Tecnologia e materiali

Non solo design, la cucina è anche un esempio di eccellenza tecnica. La scelta dei materiali è fondamentale: l'acciaio inox 316 Rèditage, combinato con il piano di lavoro in MDi pacif gris, garantisce resistenza e durabilità, mentre il brevetto Fògher “Phobos®” assicura la protezione dagli agenti atmosferici. L’interno della cucina, di un elegante color ossidiana, aggiunge un tocco di raffinatezza che si sposa perfettamente con la bellezza della natura circostante. Inoltre, la linea ha una gamma completa di accessori per ogni esigenza, tra cui piani cottura a gas e induzione, lavelli con miscelatori a scomparsa, frigoriferi a incasso e cantinette per il vino. Ogni elemento è pensato per integrarsi perfettamente con il design complessivo, con la possibilità di creare una cucina outdoor su misura.

Musica, vino e gastronomia

La collaborazione con Joe Bastianich è anche un incontro di passioni che vanno oltre la cucina. L’imprenditore e musicista ha dichiarato che le sue passioni nascono all'aperto, dove la natura stessa ispira il suo lavoro. Le sue radici italiane, che affondano nei paesaggi delle sue vigne tra Friuli, Toscana e Sicilia, influenzano profondamente la sua visione artistica e culinaria. Con Fògher, Bastianich ha creato una cucina che non solo celebra la bellezza della natura, ma anche il piacere di vivere all’aperto in compagnia, godendo di un buon pasto, un buon vino e la giusta atmosfera. “Con Fògher, con cui condivido la ricerca dell'eccellenza e della qualità, diamo vita a un progetto in cui la bellezza della natura si unisce alla raffinatezza della cucina – commenta Bastianich -. È un nuovo modo di vivere gli spazi outdoor creando esperienze uniche e memorabili”. La cucina è disponibile dai rivenditori autorizzati, consultabili sul sito web di Fògher.