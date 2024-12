Le 10 chiese più belle in Italia secondo i visitatori

Quale è la chiesa più bella d’Italia? In occasione delle imminenti festività natalizie, con la tradizionale Messa di Natale, e con il Giubileo 2025 ormai alle porte, la piattaforma di apprendimento Preply ha condotto un'analisi al fine di scoprire quali sono gli edifici religiosi più popolari in Italia.

Secondo i visitatori, dunque, la chiesa più bella d’Italia è la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di Milano, seguita dalla Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Napoli e, al terzo posto, la Cappella degli Scrovegni di Padova. Palermo e Padova, inoltre, sono le uniche città ad avere due chiese nella top 10. L’analisi è stata condotta dagli esperti della piattaforma di apprendimento linguistico Preply con l’occasione di identificare le chiese più belle e più popolari d'Italia in base alle opinioni dei visitatori di 200 chiese in tutta Italia. Il risultato è una selezione delle 30 chiese più affascinanti, che non solo colpiscono per la loro bellezza architettonica e artistica, ma lasciano anche un’impronta profonda nella sfera spirituale dei visitatori.

Specialmente durante il periodo natalizio, queste chiese maestose offrono un ambiente unico per vivere i momenti più significativi delle festività, che si tratti di una solenne messa di mezzanotte o di una rappresentazione della Natività. Secondo l'Istat, un italiano su cinque partecipa alla messa di Natale, il che rende queste chiese non solo luoghi di contemplazione, ma anche di comunione e condivisione. Ecco dunque le 10 chiese più belle e popolari per Natale e per Giubileo 2025, ormai davvero alle porte.

L'87% di chi ha visitato la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore ha assegnato cinque stelle alla sua esperienza: spesso definita la "Cappella Sistina" di Milano, questa chiesa incanta con i suoi straordinari affreschi rinascimentali realizzati da Bernardino Luini e dalla sua scuola che raffigurano scene bibliche e eventi storici, oltre a preziosi manufatti medievali che risalgono al periodo in cui era un convento nel XVI secolo. L’interno è diviso in due parti: una dedicata ai fedeli e l’altra, riservata alle monache di clausura, entrambe ornate da decorazioni straordinarie. L’indirizzo è Corso Magenta, 15, a Milano, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Le visite alla chiesa sono gestite dal Touring club Italiano.

La Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, situata nel cuore di Spaccanapoli a Napoli, è la seconda chiesa più popolare d'Italia, con l'86% dei visitatori che esprimono un giudizio positivo. Questa chiesa, che ospita anche un affascinante museo dell'arte serica, è animata da una comunità attiva e impegnata, che organizza un numero significativo di eventi sociali e culturali durante tutto l'anno: in particolare, durante il periodo natalizio, la parrocchia incanta i visitatori con un presepe finemente allestito e con le celebrazioni di rito. Fondata nel 1593, questa chiesa barocca è famosa per la sua ricca decorazione interna, che comprende opere di grandi artisti partenopei. La navata centrale e l’altare maggiore sono particolarmente suggestivi. Un luogo di culto poco conosciuto rispetto ad altre chiese napoletane, ma di grande fascino. L’indirizzo è Via San Biagio dei Librai, 118.

La Cappella degli Scrovegni, anche conosciuta come l’Arena, è uno dei capolavori dell’arte mondiale, situata a Padova. Realizzata tra il 1303 e il 1305 per volere della famiglia Scrovegni, è celebre per il ciclo di affreschi di Giotto, che raffigurano la vita di Gesù e della Vergine Maria. Per proteggere queste opere delicate, tutti i visitatori devono attraversare una camera di compensazione che regola la temperatura e l'umidità. Patrimonio dell'Umanità Unesco, la cappella è una delle tre chiese più popolari d'Italia. Questo capolavoro del Trecento è un’icona del Rinascimento primitivo italiano. La cappella si trova in Piazza Eremitani, 8.

Nascosta tra le vie del centro storico di Torino, questa piccola cappella del XVII secolo è un gioiello barocco. La sua costruzione risale al 1692, su iniziativa delle confraternite dei banchieri e dei mercanti torinesi. L’interno è caratterizzato da affreschi e decorazioni che celebrano il lavoro e la fede. È un luogo meno noto ai turisti, ma che piace molto ai visitatori che lo scoprono. Si trova in Via Garibaldi, 25.

Facente parte del "Complesso delle Sette Chiese", il Santuario di Santo Stefano rappresenta un insieme di edifici sacri di epoca paleocristiana. La sua storia inizia tra il IV e il V secolo, ed è dedicato alla ricostruzione simbolica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. L’atmosfera mistica e i dettagli architettonici fanno di questo luogo un’esperienza unica. L’indirizzo è Via Santo Stefano, 24.

Situata nel quartiere di Castello, la basilica rappresenta uno dei complessi religiosi più antichi di Genova. Risalente al VI secolo, presenta una fusione di stili romanico e gotico, con preziosi affreschi medievali e una serie di chiostri. La chiesa offre un’ampia panoramica della storia religiosa della città. Si trova in Salita di Santa Maria di Castello, 15.

Chiesa del Gesù a Palermo (ph Città metropolitana di Palermo, Enzo Ferreri)

La Chiesa del Gesù, conosciuta anche come Casa Professa, è un capolavoro barocco situato nel centro storico di Palermo. Fondata nel XVI secolo, è celebre per le sue decorazioni in marmi intarsiati, un vero trionfo dello stile siciliano. Gli interni sono un tripudio di sculture, affreschi e motivi decorativi. L’indirizzo è Piazza Casa Professa, 21.

Una delle chiese più visitate d’Italia, la Basilica di Sant’Antonio è dedicata al celebre santo francescano. Costruita tra il XIII e il XIV secolo, la basilica fonde stili romanico, gotico e bizantino. Custodisce le reliquie di Sant’Antonio e importanti opere d’arte, tra cui capolavori di Donatello. L’indirizzo è Piazza del Santo, 11.

La Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma

Considerata la "madre di tutte le chiese", l’Arcibasilica di San Giovanni in Laterano è la cattedrale di Roma, risalente al 313. Fondata nel IV secolo da Costantino, è la più antica basilica d’Occidente, considerata la prima chiesa al mondo. L’interno è caratterizzato da un’imponente architettura barocca, con statue degli Apostoli e soffitti decorati. La sua imponente facciata esterna e l'interno magnifico affascinano i visitatori, offrendo uno spettacolo di straordinaria bellezza. Questa basilica è sede del Papa come Vescovo di Roma. Si trova in Piazza di San Giovanni in Laterano, 4.

Nota anche come "La Martorana", questa chiesa è un esempio unico di fusione tra arte bizantina e barocca. Fondata nel 1143, è famosa per i suoi mosaici dorati di scuola bizantina, tra i più antichi della Sicilia. L’edificio, originariamente greco-ortodosso, è oggi una chiesa cattolica. L’indirizzo è Piazza Bellini, 3.

Padova e Palermo, tra le città italiane, hanno dunque ben due chiese nella top 10, impressionante testimonianza della loro ricchezza culturale e spirituale.

Passando dall’undicesima alla trentesima posizione di questa classifica realizzata analizzando le opinioni positive scritte sui social dai visitatori, tra 200 chiese italiane prese in esame, troviamo numerosi altri luoghi di culto alquanto noti e apprezzati. #11 Duomo di Milano

In undicesima posizione, infatti, per le festività natalizie e in vista del Giubileo del 2025, figura il Duomo di Milano, simbolo gotico della città e uno dei luoghi più iconici d’Italia, che raggiunge il 76% di popolarità. La sua costruzione, avviata nel 1386, si è protratta per secoli fino alla sua conclusione nel 1965. Situato in Piazza del Duomo, questo capolavoro è celebre per le guglie finemente lavorate, la Madonnina sulla punta più alta e la spettacolare vista offerta dalla terrazza.

#12 Basilica di San Pietro a Perugia

A Perugia si trova la Basilica di San Pietro, che condivide la stessa popolarità. Eretta nel X secolo, questa chiesa vanta un ricco patrimonio artistico, con affreschi rinascimentali e un magnifico chiostro. L’indirizzo è Borgo XX Giugno, 74. #13 Chiesa di San Luigi dei Francesi, Roma

A Roma, la Chiesa di San Luigi dei Francesi (14esima), anch’essa con un punteggio del 76%, è rinomata per ospitare tre capolavori del Caravaggio dedicati alla vita di San Matteo. Situata in Piazza San Luigi dei Francesi, fu costruita tra il XVI e XVII secolo e rappresenta uno degli esempi più significativi dell’arte barocca nella capitale. #14 Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Palermo La Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Palermo, con un punteggio del 75%, è un gioiello barocco situato in Piazza Bellini. Fondata nel XIV secolo e ampliata nel periodo successivo, è famosa per i suoi marmi intarsiati, le decorazioni sfarzose e la vista mozzafiato offerta dalla sua cupola, che domina il centro storico.

#15 Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, a Roma

Sempre a Roma, la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, anch’essa al 75%, sorge in Piazza Sant’Ignazio. Costruita nel XVII secolo come omaggio al fondatore dei Gesuiti, è celebre per l’affresco illusionistico di Andrea Pozzo sul soffitto, che crea un effetto prospettico stupefacente. #16 Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia

A Venezia, la Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari conquista il 74%. Situata nel sestiere di San Polo, è una delle chiese più grandi della città e un esempio straordinario di gotico veneziano. Consacrata nel 1492, custodisce opere di Tiziano e monumenti funebri di artisti e dogi veneziani.

#17 Basilica di Santa Croce

A Firenze, la Basilica di Santa Croce ottiene il medesimo punteggio. Conosciuta come il “Pantheon delle glorie italiane”, questa chiesa francescana del XIII secolo ospita le tombe di Michelangelo, Galileo e Machiavelli. Si trova in Piazza Santa Croce ed è un simbolo del gotico fiorentino.

#18 Basilica di San Clemente al Laterano, Roma

Sempre a Roma, la Basilica di San Clemente al Laterano merita particolare attenzione. Edificata tra il IV e il XII secolo, la basilica sorge su tre livelli sovrapposti che raccontano secoli di storia: dalle rovine romane al culto cristiano. Si trova in Via Labicana, 95 e offre una suggestiva esperienza archeologica.

#19 Basilica di San Nicola a Bari

A Bari, la Basilica di San Nicola, con il 73%, è uno dei principali luoghi di culto pugliesi. Costruita tra il 1087 e il 1197, custodisce le reliquie di San Nicola, venerate sia dai cattolici che dagli ortodossi. La chiesa s trova in Largo Abate Elia. #20 Duomo Vecchio di Brescia

Il Duomo Vecchio di Brescia, conosciuto anche come la Rotonda, condivide il 73%. Edificato tra l’XI e il XII secolo, è un raro esempio di architettura romanica con una pianta circolare. Situato in Piazza Paolo VI, conserva affreschi medievali e un’atmosfera solenne e austera. #21 Basilica di Maria Ausiliatrice, Torino

A Torino, la Basilica di Maria Ausiliatrice raggiunge il 72%. Costruita su volere di San Giovanni Bosco nel 1868, è il cuore della spiritualità salesiana. Al suo interno, in Via Maria Ausiliatrice, 32, si trovano le spoglie del santo e affreschi che celebrano la Madonna. #22 Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze

A Firenze, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, con la stessa percentuale, è uno dei monumenti più celebri al mondo. Inaugurata nel 1436, è famosa per la cupola di Brunelleschi e il campanile di Giotto. Situata in Piazza del Duomo, domina il panorama fiorentino con la sua facciata in marmo policromo.

#23 Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, Milano

A Milano, la Chiesa di Santa Maria presso San Satiro spicca con il 72%. Situata in Via Torino, 17, fu costruita nel XV secolo e presenta una celebre abside illusionistica realizzata da Donato Bramante, che sfrutta la prospettiva per creare profondità in uno spazio ristretto. #24 Basilica di San Zeno Maggiore, Verona

A Verona, la Basilica di San Zeno Maggiore si distingue con il 71%. Questa chiesa romanica dell’XI secolo, situata in Piazza San Zeno, è famosa per la facciata decorata e il trittico del Mantegna conservato al suo interno. #25 Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma

La Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma ottiene il 70%. Progettata da Michelangelo nel XVI secolo all’interno delle Terme di Diocleziano, è situata in Piazza della Repubblica ed è celebre per la sua meridiana astronomica. #26 Chiesa di Santa Maria della Vita, Bologna

A Bologna, la Chiesa di Santa Maria della Vita presenta la stessa percentuale. Situata in Via Clavature, 10, è famosa per il “Compianto sul Cristo morto” di Niccolò dell’Arca, un capolavoro della scultura rinascimentale.

#27 Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli

La Chiesa del Gesù Nuovo a Napoli, con il 70%, è una delle più importanti del barocco napoletano. Fondata nel XVI secolo, si trova in Piazza del Gesù Nuovo e sorprende per la sua facciata bugnata e i sontuosi interni decorati.

#28 Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea

A Genova, la Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea conquista il 69%. Situata in Piazza Matteotti, custodisce opere di Rubens e presenta una decorazione interna di grande raffinatezza. #29 Basilica di Santa Maria in Trastevere, Roma

Sempre a Roma, la Basilica di Santa Maria in Trastevere, con il medesimo punteggio, è una delle chiese più antiche della città, fondata nel III secolo. Celebre per i mosaici dorati, si trova in Piazza di Santa Maria in Trastevere.

#30 Basilica di San Pietro in Vincoli, Roma

Infine, la Basilica di San Pietro in Vincoli, anch’essa a Roma con il 69%, è famosa per la statua del Mosè di Michelangelo. Situata in Piazza di San Pietro in Vincoli, fu fondata nel V secolo per custodire le catene di San Pietro, un simbolo della cristianità.

Fonte: studio di Preply, piattaforma online con tutor e studenti per imparare le lingue