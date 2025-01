Vetrina. Toscana. L’eccellenza di una terra

Vetrina Toscana, il progetto della Regione Toscana con Unioncamere che promuove il turismo enogastronomico, ha festeggiato nei giorni scorsi i 25 anni di attività nel corso di un evento denominato ‘Assaggi di futuro’ organizzato al teatro del Maggio musicale fiorentino. Vetrina Toscana è arrivata a coinvolgere 2mila imprese, realizzando 500 schede sui prodotti tipici, 400 ricette tradizionali e 360 eventi annuali, come una community di oltre 43mila follower. E’ stata indicata come ‘Best practice’ dalla Commissione europea nella promozione dell’agroalimentare e ha ricevuto il riconoscimento per il miglior progetto di marketing dal Gruppo italiano stampa turistica. Un progetto sempre in crescita: dopo l’apertura nel 2023 a Follonica del Mercato coperto di qualità che incarna il manifesto di valori del progetto, il 14 dicembre a Grosseto è stata inaugurata la prima bottega di Vetrina Toscana, vestita da Confcommercio Grosseto. Senza dimenticare l’estero: dopo il primo ristorante ‘Sapori di Toscana’ ospitato al 34° piano del prestigioso Hotel Domain di Manama, in Bahrein, la rete dei ristoranti targati Vetrina Toscana si è allargato con l’entrata del ristorante ‘Acquolina’ a San Francisco in California.

La giornata fiorentina che ha festeggiato i 25 anni è stata l’occasione per tracciare il bilancio della lunga attività e per pensare al futuro: tra le principali novità il ricorso all’utilizzo dell’intelligenza artificiale che supporterà lo sviluppo del progetto. Dallo studio delle recensioni rilasciate sui canali social è stato possibile capire il ‘sentiment’ verso il progetto. Inoltre, è stato illustrato il risultato di un’ analisi messa a punto da Aeffective, spinoff dell’Università degli Studi di Firenze, che ha permesso di individuare i ristoranti che si dimostrano coerenti con il manifesto dei valori sottoscritto. Tutto questo grazie a un software che integra l’intelligenza artificiale con una nuova teoria filosofica dell’affetto. Da non sottovalutare il legame tra turismo e agricoltura: i prodotti a denominazione, oltre a raccontare la straordinaria biodiversità della regione, sono un importante attrattore turistico. Invitare le persone ad assaggiare i prodotti tipici sul territorio di produzione è una leva formidabile per un turismo diffuso e sostenibile, capace di unire l’agricoltura identitaria e il ’genius loci’ in un’esperienza di viaggio che coinvolge tutti i sensi.

Davide Costa