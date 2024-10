Champagne e formaggi italiani: 8 abbinamenti che fanno gola

Come ogni, l'ultimo venerdì di ottobre si celebra lo Champagne Day. Una giornata internazionale che offre l'occasione di rendere omaggio al "vino dei re" e partecipare a un brindisi globale che unirà gli amanti dello Champagne in tutto il mondo.

Per l'edizione 2024, il Bureau du Champagne Italia, la massima autorità nostrana in tema di bollicine, invita gli amanti del vino e del buon cibo a esplorare l'affascinante mondo degli abbinamenti tra Champagne e formaggi. Il Bureau propone una serie di sorprendenti accostamenti che giocano sul contrasto, sull'armonia e sull'incontro di gusti e consistenze diverse che consente a entrambi i prodotti di esaltarsi reciprocamente. Ecco le otto proposte per godervi a pieno un buon bicchiere di Champagne e un pezzo di formaggio.