Nasce ’Olive oil you festival’. Lucca capitale nazionale dell’olio extravergine d’oliva

di Laura SartiniQuasi tutta Italia è rappresentata, con oltre 30 produttori del nettare degli dei, principe indiscusso delle nostre campagne e tavole: l’olio extravergine di oliva. Undici sono gli ’Oliandoli’ del territorio lucchese, protagonisti più che mai dell’edizione zero di ’Lucca Olive Oil You’, il Festival internazionale che per domani e domenica, sarà al Real Collegio a ingresso libero.

L’evento è organizzato dal Comune di Lucca, con la direzione dell’Accademia Maestro d’olio di Fausto Borella, in collaborazione con Shaner e Marriott Bonvoy con il suo Grand Universe Lucca & Residences e la prestigiosa Penn State University School of Hospitality Management. Tra gli ospiti d’eccezione un nome che fa la differenza, quello dello chef Giorgione, Giorgio Barchesi, che sarà protagonista di uno straordinario show cooking da tutto esaurito, c’è da scommetterci, domenica alle 18 (ci si prenota sul sito ’Lucca Olive Oil You’).

Si potrà degustare il frutto delle migliori produzioni nazionali e locali in una esperienza totalmente immersiva. Ci saranno infatti conferenze informative sull’olio extravergine, con esperti e professionisti del settore; degustazioni guidate per scoprire le peculiarità delle diverse tipologie italiane; cene gourmet, dove chef, pasticcieri e artigiani del gusto esalteranno l’olio evo come ingrediente d’eccellenza. Poi musica dal vivo, mostre e momenti di networking per valorizzare l’aspetto culturale e conviviale dell’evento. Il tutto con benefico effetto propagatore. ’Lucca Olive Oil You’ infatti coinvolgerà anche il territorio attraverso una carta dell’olio disponibile nei migliori ristoranti della provincia, per promuovere le eccellenze locali e nazionali.

Inoltre, grazie alla collaborazione con il Provveditorato agli Studi della provincia di Lucca e il Ministero dell’Istruzione, l’Accademia Maestro d’olio porterà nelle scuole un progetto educativo per sensibilizzare i più giovani sull’importanza di scegliere un olio di qualità. La cerimonia di apertura sarà alle 10.

Da qui in poi si dipaneranno incontri, dibattiti, mostre. Alle 16 di domani nodo al fazzoletto anche per una curiosa attività di ’olio in pasticceria’. La pasticciera Sandra Bianchi mostrerà come realizzare dei biscotti senza utilizzare burro ma soltanto olio extra vergine di oliva. Seguirà una piccola degustazione per il pubblico.

Domenica dalle 11 alle 12 lo chef stellato Girasoli (ristorante Butterfly) darà vita a uno showcooking a tutto extravergine, alle 15 interessante digressione sul tema con il pinot nero e champagne con Leonardo Taddei, sommelier e ambasciatore dello Champagne 2008. E, ovviamente, sempre lui, il Maestro d’olio Fausto Borella.