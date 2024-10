Parmigiano Reggiano, il 5 e 6 ottobre Caseifici Aperti per le degustazioni

Assistere all'apertura di una forma di Parmigiano Reggiano, passeggiare nei magazzini di stagionatura, acquistare la Dop direttamente dalle mani dell'artigiano che l'ha creata: è quanto propongono i caseifici del Parmigiano Reggiano, con la nuova edizione di Caseifici Aperti, appuntamento promosso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano e in programma il 5 e il 6 ottobre 2024.

42 caseifici aperti

Caseifici Aperti coinvolge 42 caseifici in tutte le province della zona di origine: Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna alla sinistra del fiume Reno e Mantova alla destra del Po. Nel 2023, i visitatori totali nei caseifici del comprensorio sono stati 170.000, in aumento del 10% sul 2022. La partecipazione a Caseifici Aperti è possibile visitando il sito del Consorzio parmigianoreggiano.it. Il sito consente di impostare i filtri per consultare l'elenco dei caseifici aderenti divisi in base alla provincia e alle attività proposte: dalle degustazioni guidate alla ristorazione, dalle attività per bambini alle visite alla stalla, dall'apertura della forma ai tour in lingua.

Caseifici aperti, edizione autunnale

Inoltre, per chi ama la vita all'aria aperta, è possibile individuare sul sito le aree circostanti il caseificio in cui sostare con il camper dalla notte precedente, così da poter essere già pronti al mattino per immergersi nel mondo del Parmigiano Reggiano: la produzione avviene ogni giorno intorno alle 7:30-8:00. "Siamo orgogliosi di lanciare - commenta Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano - questa nuova edizione autunnale di Caseifici Aperti. Quella degli appassionati che desiderano scoprire i luoghi di produzione della Dop è una domanda in costante aumento. Basti pensare che nel 2023, i visitatori totali nei caseifici del comprensorio sono stati 170.000, in aumento del 10% sul 2022".