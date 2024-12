Il Presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro: tradizioni, sapori e magia natalizia

Il Presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro è uno degli appuntamenti natalizi più suggestivi in Italia, amato per la sua originalità e la maestria artistica. Un’opera d’arte collettiva e sostenibile, realizzata da artisti internazionali, è il cuore delle celebrazioni che animano il periodo delle festività sul litorale adriatico. Visitabile gratuitamente, senza prenotazione, attira ogni anno migliaia di visitatori e si inserisce nella cornice della manifestazione Natale d’A…Mare, il ricco calendario di eventi che trasforma il mare d’inverno in un’esperienza tra storia, arte e spiritualità. Tra tradizioni e riflessioni.

Arte di sabbia e acqua marina

Realizzato dall’associazione culturale Dome Aghe e Savalon d’Aur, con il sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro e di numerose realtà locali, il Presepe di sabbia nasce dalla collaborazione di artisti internazionali. Per le sculture si utilizza esclusivamente sabbia del litorale e acqua marina, in un perfetto esempio di arte effimera. Quest’anno, dal 7 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025, l’evento celebra la sua ventunesima edizione con il tema evocativo “Panem nostrum cotidianum. Il cibo e il dono: tradizioni, cucina, arte e spiritualità tra Tagliamento e Isonzo”.

Un tema che celebra cibo e dono

Il tema di quest’anno esplora il legame profondo tra il cibo e il dono, simboli universali di condivisione e vita, integrati nella tradizione del Presepe e si preannuncia come un emozionante viaggio attraverso le tradizioni, la cucina, l’arte e la spiritualità del territorio compreso tra Tagliamento e Isonzo. L’allestimento interno, rinnovato, è stato messo a punto per rendere ancora più suggestiva la plasticità delle opere scultoree. Il percorso si immerge nel susseguirsi delle stagioni, si sofferma sulle festività dei santi legate ai cicli agrari o sui momenti cruciali del lavoro nei campi raccontando al contempo i piatti tradizionali che custodiscono sapori antichi e la storia della vita contadina in Friuli. Una splendida rappresentazione della Natività si trasforma nell’opportunità di riflettere sull’etica del cibo quale atto di giustizia sociale e sollecitazione a costruire un futuro di pace e solidarietà.

Sostenibilità e riflessione

L’intera opera è realizzata da un team di artisti internazionali solo con la sabbia dell'arenile, senza ricorrere a collanti o altri additivi. Al termine della mostra, le sculture ritorneranno ad essere sabbia della spiaggia, in un circolo virtuoso che fa del Presepe di Lignano Sabbiadoro un esempio di sostenibilità in cui l’arte si fonde perfettamente con la natura senza lasciare traccia se non nel cuore dei visitatori.

Lignano Sabbiadoro si veste di Natale

Oltre al Presepe, Lignano Sabbiadoro accoglie i visitatori con Natale d’A…Mare, una manifestazione storica che, dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, animerà le vie della città. Tra le novità più attese di quest’anno la pista di pattinaggio sul ghiaccio attorno al grande Albero di Natale di Piazza Fontana: con i suoi cinquecento metri quadrati è la più grande del Nord-Est.

Villaggio del Gusto e tradizioni friulane

Passeggiando sul lungomare, ci si imbatte nel Villaggio del Gusto, una tappa imperdibile per gli amanti della buona cucina. I profumi dei piatti tipici friulani si mescolano alle fragranze dei dolci natalizi, offrendo un viaggio sensoriale tra sapori autentici. Ogni pietanza racconta una storia, una tradizione, un legame indissolubile con il territorio. Gli artigiani locali, con le loro creazioni, aggiungono un tocco unico, perfetto per chi è alla ricerca di idee regalo originali e ricche di significato.

Il Villaggio di Babbo Natale

Per i più piccoli, il Villaggio di Babbo Natale, immerso nel verde del Parco San Giovanni Bosco, è una vera e propria oasi di meraviglia. Qui, tra giochi e attività, l’allegria prende il sopravvento, mentre Babbo Natale e i suoi elfi accolgono i bambini con un sorriso e una promessa di sogni che si avverano.

L’isola natalizia di Lignano Pineta

A Lignano Pineta, la magia continua con un’incantevole isola natalizia in Piazza del Sole. Una suggestiva natività di sabbia si affianca a un villaggio di espositori locali, creando un angolo che sembra uscito da un libro di racconti. Grazie al trenino Lignano Express, è possibile spostarsi comodamente tra le diverse aree festive, rendendo ogni momento un’avventura da vivere con gli occhi di un bambino.

Scoprire il Friuli oltre il Natale

L’atmosfera natalizia è resa ancora più speciale dalla presenza di una baita allestita da PromoTurismoFVG, dove si possono scoprire le bellezze del Friuli Venezia Giulia. Le montagne innevate, la Strada del Vino e dei Sapori e tutte le esperienze uniche offerte da questa terra accolgono chiunque voglia lasciarsi ispirare per un viaggio che va oltre il Natale.