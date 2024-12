Borghi e Presepi, Sutrio rinnova l’appuntamento con la tradizione

Itinerante, tradizionale, en plai air: si rinnova anche quest'anno la rassegna ‘Borghi e Presepi’ ambientata nelle borgate di Sutrio, tra i monti della Carnia, in Friuli Venezia Giulia. Un lungo percorso di presepi artigianali che porta alla riscoperta di cortili, loggiati e cantine delle case più caratteristiche del paese.

Quest'anno l'evento si arricchisce, con la presenza del mercatino dell'artigianato e numerose attività di animazione collaterali, laboratori natalizi, spettacoli di intrattenimento per bambini e l'accensione del Falò della Solidarietà a scopo benefico. Inoltre la magia avvolgerà le antiche case: all'imbrunire sulle facciate prenderanno vita immagini di presepi allestiti negli scorsi anni, in un affascinante viaggio nel tempo nella tradizione presepiale del borgo.

La rassegna Borghi e Presepi si svolge dal 6 dicembre al 6 gennaio. Negli angoli più suggestivi del borgo, sotto i portici delle case, nelle piazzette e nelle stradine lastricate di pietra sono collocati presepi artigianali provenienti dall'Italia e anche dall'estero realizzati prevalentemente di legno, ma anche con altri materiali naturali e di recupero. Per essere sicuri di non perdere nessun presepe si può seguire la Via del Natale, punteggiata anche da attività artigianali.

Dopo aver ammirato tutti i presepi una sorpresa speciale attende chi completa l’intero percorso Il punto di partenza è il grande Presepe che durante le feste natalizie del 2022 campeggiava al centro di Piazza San Pietro a Roma. Sarà esposto nella piazzetta sotto il Municipio. Creato da un gruppo di artisti ed artigiani del legno di Sutrio e del Friuli Venezia Giulia, è composto da 18 statue a grandezza naturale in legno di cedro disposte su una superficie di 116 metri quadrati e illuminate da 50 punti luce, che lo rendono particolarmente suggestivo la sera. A fare da cornice alle statue, la grotta in legno con una cupola alta 5,65 metri di 41 metri quadrati. Per realizzarlo non è stato abbattuto nessun albero.

Esposto all'interno di un'antica casa porticata, ci sarà il grande Presepio di Teno. Si tratta di un vero e proprio capolavoro di sapienza artigianale e minuziosa pazienza, realizzato nel corso di 30 anni di lavoro da Gaudenzio Straulino (1905-1988), maestro artigiano di Sutrio. Riproduce in miniatura gli usi e i costumi tradizionali del paese, che vengono animati grazie ad una serie di ingranaggi meccanici, con l’alternarsi del giorno con la notte, le figure in movimento, l’acqua che scorre nei ruscelli. Quello di Teno non è un vero e proprio presepe tradizionale ma uno straordinario spaccato sulle tradizioni, la vita, i lavori della montagna carnica, con decine di scene realizzate con minuzia filologica che descrivono la vita e i ritmi di un tempo e lasciano incantati grandi e piccoli.

Il Presepe vivente e gli altri appuntamenti

Oltre alla rassegna "Borghi e Presepi" per tutto il periodo natalizio ci sono una serie di appuntamenti che animano il paese e che riprendono anche antiche usanze, come il Presepe vivente (5 gennaio) con teatranti e comparse locali che mettono in scena la natività e l’arrivo dei Re Magi. Tra gli eventi si rinnova anche quest'anno e la tradizionale Festa dei coscritti (26 dicembre) che ha il suo clou nella sfilata pomeridiana aperta dal carro dei diciottenni, seguiti dalle classi più anziane: ogni annata ha la sua bandiera e le più antiche risalgono agli inizi del 1900.

In programma anche laboratori manuali e artistici per grandi e piccoli che coinvolgono le realtà artigiane locali, concerti del coro Sutrio inCanta e del Corpo Bandistico Aristide Selenati, una mostra fotografica dedicata alle mani e all'artigianato "Henta-mani" di Laura Plozner van Ganz.

La rassegna può essere una scusa o l'opportunità per trascorrere qualche giorno di vacanza all’insegna della tradizione e del folklore, dello sci e dell'attività sportiva nella neve del borgo di Sutrio e dallo Zoncolan che è la principale area sciistica della Carnia e fra le più belle e meglio attrezzate del Friuli Venezia Giulia. Si può alloggiare nelle accoglienti stanze (o meglio mini appartamenti con cucina arredati di tutto punto) Albergo Diffuso Borgo Soandri, dove le comodità di un hotel si uniscono al calore di alloggi ricavati dalla ristrutturazione di caratteristiche case ed edifici rurali, un modo per vivere la semplicità della vita di questo antico borgo della Carnia.

Quando

Dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 Nel fine settimana dal 6 all'8 e dal 13 al 15 dicembre 2024 Dal 20 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 tutti i giorni ore 10.00 - 12.00 e 14.00 - 19.00 Mercoledì 25 dicembre 2024 e 1° gennaio 2025 ore 14.00 - 19.00