Dolcemente Castelbuono 2024: un Natale tra dolci, tradizioni e magia siciliana

Nelle suggestive viuzze di Castelbuono, torna l’appuntamento con Dolcemente Castelbuono, l’evento che celebra le eccellenze dolciarie, l’artigianato e lo spirito natalizio siciliano. La manifestazione organizzata dall’associazione Baz’Art Sicilia, con il patrocinio del Comune di Castelbuono e il contributo dell’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo si svolgerà il 6, 7, 8 e il 14 e 15 dicembre, con un gran finale il 31 dicembre, in queste date il borgo si trasformerà in un paradiso per golosi e appassionati di cultura locale.

Testa di Turco, il dolce al cucchiaio

Protagonista assoluta sarà la Testa di Turco, il celebre dolce al cucchiaio che intreccia sfoglie fritte, crema al latte aromatizzata al limone e una spolverata di cannella, creato per celebrare l’antica vittoria normanna sugli arabi. Gli ospiti potranno gustarlo gratuitamente, immergendosi in una storia che unisce tradizione e sapori autentici.

Passeggiando tra i vicoli illuminati, sarà impossibile resistere alle bancarelle che offrono crepes, biscotti, panettoni, vin brûlé e altre prelibatezze locali. Per gli appassionati di enogastronomia, i talk ospitati nella chiesa del SS. Crocifisso daranno voce ai maestri pasticceri, con momenti di premiazione per i migliori artigiani del settore.

Shopping e artigianato

Via Sant’Anna ospiterà un mercatino natalizio dedicato a chi cerca regali unici e autentici. Accanto agli oggetti di artigianato artistico, si potranno acquistare tartufi delle Madonie, creme spalmabili, tisane e prodotti dello street food siciliano, il tutto accompagnato da dolci note di musica natalizia in filodiffusione. “Con Dolcemente Castelbuono intendiamo non solo celebrare la nostra ricca tradizione pasticcera, ma anche promuovere e valorizzare l’economia locale”, sottolinea Dario Guarcello, assessore comunale al Turismo.

Natale per i più piccoli, Capodanno in dolcezza

Anche i bambini saranno al centro della festa, con laboratori creativi, il truccabimbi e incontri con Babbo Natale e il Grinch. Tra artisti di strada, giocolieri e bolle giganti, i più piccoli potranno vivere momenti magici, scrivendo letterine nell’Ufficio Postale di Babbo Natale o lasciandosi incantare dagli spettacoli in Piazza Margherita e Piazza Castello. La manifestazione culminerà il 31 dicembre con una festa in Piazza Castello, dove, dalle ore 21.00, musica dal vivo e brindisi collettivi accompagneranno il passaggio al nuovo anno. Il tutto, naturalmente, impreziosito dalle prelibatezze dolciarie locali, per un saluto all’anno vecchio nel più autentico stile siciliano.