Quartinago, polenta e streghe nel borgo che si trasforma per Natale

Appuntamento ormai tradizionale. Ma anche speciale. Perché se altrove, i mercatini occupano una singola strada o una piazza di città e paesi, nella piccola località medievale di Quartinago, a Cimego (www.mercatinonatalecimego.it) si prendono l’intero borgo, ovvero le corti, i fienili, gli antichi androni riscaldati dal fuoco e le casette in legno che compongono la sua toponomastica, trasformando questo angolo romantico della defilata Valle del Chiese, ponte naturale tra il Trentino e la vicinissima Lombardia (il lago d’Idro è davvero a pochi chilometri), in una delle mete più originali e suggestive delle festività natalizie.

L’appuntamento è per il weekend del 14-15 dicembre: dalle 10 alle 18 di sabato e domenica i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera senza tempo di Quartinago passeggiando fra 40 postazioni di gastronomia (formaggi, salumi delle malghe, miele, etc.) e artigianato locale (ceramica, maglieria, sculture in legno, etc.) e sostando in punti ristoro dove a fare da star sarà la famosissima e saporita polenta di Storo tradizionalmente declinata nella storica ricetta della ‘macafama’, ovvero con burro, formaggio Spressa (rinomata Dop delle Giudicarie) e cicoria.

Natale a Quartinago

C’è tanto altro. A intercettare l’interesse del pubblico ancora una volta saranno i laboratori per bambini, gli spettacoli, l’animazione, la musica live, le visite guidate all’antica chiesetta di Sant’Antonio e al museo dell’antica civiltà contadina Casa Marascalchi. E gli immancabili racconti sulle streghe che in un lontano passato da queste parti erano decisamente di casa. Il clou del fine settimana, l’accensione dei falò e delle luci soffuse nelle case. Accompagnate fino all’imbrunire dalle performance degli attori, dei teatranti e dei musicanti dei gruppi Larix Acoustic e The Swingin’ Three.