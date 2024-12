Piemonte, 5 eventi natalizi fiabeschi tra laghi e monti

Non solo ciaspolate notturne, divertimento adrenalinico sulle piste da sci, relax sulla neve e nelle strutture termali: il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, per le festività attira anche per i numerosi eventi. Sono ben 3, di cui uno con ben 160 bancarelle, infatti, i caratteristici mercatini natalizi in questi fine settimana che animano l'Avvento, tra luci colorate, prodotti artigianali e gastronomici, ideali per chi fosse in cerca di regali originali.

Ma di forte richiamo sono certamente anche la grotta di Babbo Natale, raggiungibile con un trenino, dove si può partecipare a diversi laboratori e incontrare Santa Claus, e gli oltre 70 presepi d'acqua realizzati in fontane e ruscelli a Crodo, patria dell'analcolico biondo. Ecco, dunque, i 5 eventi da non perdere nell'Ossola, in Piemonte, per chi cerca lo spirito più autentico del Natale.