Trentino, 5 borghi dove vivere l'atmosfera natalizia più autentica

Raccolti e sospesi nel tempo, tra corti antiche e borghi medioevali. Non sono i mercatini più famosi, ma quelli più piccoli, collocati in luoghi più appartati, dove canti, luci e profumi natalizi riempiono i paesini di valle, tra ballatoi, corti e volti a botte.

Questi Mercatini di Natale del Trentino prendono vita in antichi castelli, borghi medioevali e rioni conservati come un tempo, ma anche in eleganti paesi barocchi. Per vivere l’atmosfera natalizia in maniera più intima, bere un caldo vin brulè e scovare regali e addobbi originali da portare a casa. Ecco 5 appuntamenti da non perdere in alterttante località.