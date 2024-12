Mercatini e presepi, la fantasia sposa la tradizione dal Garda alla Valle Camonica

Dal lago di Garda alla Valle Camonica, senza dimenticare la città. Il Natale accende Brescia e la sua provincia con un ricco cartellone di eventi per tutte le età.

La città dello shopping

“Buon Natale Brescia”, è l’invito che riassume il cartellone degli eventi. Dal Duomo Vecchio a San Francesco, nelle chiese cittadine sono esposte straordinarie rassegne di presepi e nei musei si possono ammirare capolavori sul tema della Natività. Imperdibile è una visita al Museo Diocesano recentemente riallestito all’interno del cinquecentesco complesso monastico francescano di San Giuseppe.

Brescia, la strada Winter

Dalla Madonna col Bambino e un angelo del Moretto, grande maestro della scuola bresciana, all’Adorazione dei pastori di Bernardino Licinio, una serie di tele di illustra in modo mirabile la nascita di Gesù e può scandire la visita al museo, dove sono esposte in 23 sale 200 opere pittoriche selezionate tra le oltre 2000 conservate nei depositi. Fino al 12 gennaio si può visitare la mostra “Adoremus!”, in cui si ammirano quattro capolavori sul tema della contemplazione realizzati da Marco D’Oggiono, Francesco Botticini, Domenico Ghirlandaio e Martino Piazza. Un vero capolavoro è il prezioso e scenografico Presepio risalente alla metà del Settecento della Casa Museo Fondazione Paolo e Carolina Zani a Cellatica, alle porte di Brescia, realizzato nella prestigiosa bottega dei Tipa, una famiglia di scultori trapanesi.

Il Garda tra le limonaie e il presepe meccanico

Migliaia di luci accendono il Natale di Sirmione animato da intrattenimenti, musiche, spettacoli, bancarelle, e a Gargnano la rassegna "Limonaie d'inverno" offre visite guidate alle limonaie, mercatini di prodotti tipici artigianali, musica e vin brulè nel Chiostro di San Francesco.

Gargnano, limonaie d'inverno

"Salò Natale d'Incanto" propone fino al 12 gennaio un ricco calendario di eventi per grandi e piccoli, dal Villaggio di Babbo Natale al Christmas Design Market, da eventi teatrali itineranti a concerti en plein air. Nel piccolo borgo di Tremosine, incantevole balcone sul lago, si ripete da tempo immemorabile il 23 e il 24 dicembre il rito del Canto della Stella, una serie di canti tradizionali, affidati ad un gruppo di cantori, accompagnati dalla fisarmonica e da strumenti a fiato.

Merita una visita al Presepe meccanico degli Amici di San Bernardo a Manerba del Garda, nella Chiesa di San Giovanni fino all'ultima domenica di gennaio. Con i suoi 320 metri quadrati di estensione è il più grande presepe in movimento della provincia di Brescia e tra i più imponenti della Lombardia. Il presepe conta ben 734 statuine animate, azionate da 170 motori elettrici, collegate da 10mila metri di fili, con un impiego impressionante di materiali come 890 litri d'acqua, 320 metri di tessuto per il cielo, 152 chili di pietre, 195 chili di gesso e 1.200 fogli di carta per creare un effetto roccioso.

Mercatini in Franciacorta

Atmosfere natalizie avvolgono il centro storico di Iseo nei fine settimana di dicembre precedenti Natale, quando espositori di prodotti tipici locali danno vita a Natale con Gusto. Presepi in mostra al Monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio d'Iseo, mentre a Bornato si può visitare la collezione privata di Carlo Battista Castellini, che in anni di ricerca ha raccolto oltre 1000 presepi provenienti da più di 130 paesi di tutto il mondo e li ha corredati con diorami.

Bienno

La magia della tradizione nelle valli

La sera del 24 dicembre alle 22 e il 26 dicembre alle 17 il piccolo borgo montano di Ono San Pietro in Valle Camonica accende il Presepio Vivente. Il suo fascino sta nell'inserimento del racconto all'interno di questo villaggio contadino, dove si sono mantenute intatte antiche costruzioni alternate alle quali vengono create altre location, come il palazzo di Erode e le tende dei magi. Oltre 100 i personaggi, che attraverso dialoghi recitati dal vivo, ripercorrono il viaggio di Maria e Giuseppe da Nazareth a Betlemme. Bagolino, antico borgo della Valle Sabbia, ospita dal 21 dicembre al 6 gennaio una stupenda rassegna di presepi, che viene allestita in tutto il paese dagli stessi abitanti. Oltre 100 i presepi, visitabili 24 ore su 24, disposti lungo un itinerario che si snoda per oltre 6 chilometri. In Valle Trompia c’è il Grande Presepio Meccanico di Caino, dove dal 1992 viene rappresentata la natività di Gesù contornata da una

serie di personaggi che riproducono i vecchi mestieri e mossi meccanicamente.

Museo Divino Infante di Gardone Riviera

Per informazioni: www.visitbrescia.it