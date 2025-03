Bormio, dove la stagione dello sci non finisce mai: sulle piste anche a Pasqua

Inizia la primavera ma per gli appassionati non è ancora tempo di appendere gli sci al chiodo o, meglio, rinchiuderli in un ripostiglio.

La stagione primaverile porta con sé tante occasioni per divertirsi ancora sulla neve, gustarsi pranzi sulle terrazze assolate, fare anche del bene sui ripidi pendii dell’Alta Valtellina in compagnia di una campionessa come Deborah Compagnoni.

A Bormio gli impianti saluteranno la stagione il 6 aprile 2025, concludendo un inverno che ha visto sciatori di ogni livello divertirsi sui suoi 50 chilometri di piste, allo snowpark, alle funslope e al family park, e sul suo vertical drop di 1.800 metri, che dal ‘tetto’ dei 3.012 metri della partenza conduce fino ai 1.225 metri dell'arrivo. Il cuore è la leggendaria pista Stelvio, su cui si sono cimentati tanti campioni, tracciato che ha scritto pagine indelebili nella storia dello Sci Alpino, e ce sarà ancora banco di prova in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

"Sciare per la vita", in programma a Santa Caterina Valfurva il 12 e 13 Aprile 2025, è un'iniziativa che unisce la passione per lo sport alla solidarietà (Credits: Costantina Pozzi)

A Santa Caterina Valfurva, invece, le piste rimarranno aperte fino al 21 aprile. Questo comprensorio, immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio, offre 35 chilometri di piste che si snodano tra boschi secolari e panorami scenografici sul gruppo dell'Ortles-Cevedale.

Per gli amanti della ski area Cima Piazzi-San Colombano, il versante San Colombano in Valdisotto concluderà le sue attività il 30 marzo, mentre il versante Cima Piazzi Happy Mountain in Valdidentro resterà operativo fino al 6 aprile. Questo comprensorio, con i suoi 25 chilometri di piste facili e poco affollate servite da 7 impianti di risalita, rappresenta l'esperienza ideale per famiglie e bambini, dove è possibile godersi la neve in tranquillità e ammirare il paesaggio.

Deborah Compagnoni, 54 anni, vincitrice di tre ori olimpici e di tre mondiali

Per Santa Caterina Valfurva, l’avvicinarsi della fine della stagione sciistica è anche appuntamento fisso con la solidarietà. L’evento “Sciare per la vita”, in programma il 12 e 13 Aprile 2025, organizzato dall’omonima associazione, fondata nel 2002 unisce la passione per lo sci all’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca contro le malattie leucemiche. Sabato 12 Aprile l’evento "Scia con i campioni" trasforma le piste in un luogo di incontro tra sportivi di ogni livello e campioni che hanno scritto la storia dello sci, a cominciare da un’icona come Deborah Compagnoni. La quota di partecipazione, che include skipass giornaliero, la sciata in compagnia di Deborah Compagnoni e altri celebri atleti, e un aperitivo presso il rifugio Sunny Valley, è di 150 euro. Domenica 13 Aprile sarà, invece, la volta della chiusura del circuito pulcini dell’Alta Valtellina prima di un grande pranzo di festa per celebrare un’altra edizione di questo importante evento di sport e solidarietà.

Mentre le piste battute si preparano al riposo in attesa per gli amanti dello sci alpinismo inizia un momento d'oro. Gli scialpinisti più esperti scaleranno le cime del gruppo Ortles-Cevedale: il Gran Zebrù, il Cevedale e il San Matteo, per citarne alcune. Ma la primavera regala scenari unici anche ai piedi della Cima Piazzi, mentre valli come la Val Viola si svelano in tutta la loro bellezza incontaminata.