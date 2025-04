Reggia di Monza: cultura e bellezza in primo piano

Con l’arrivo della stagione primaverile la Reggia di Monza si risveglia in un’esplosione di colori, iniziative culturali e proposte esperienziali pensate per tutti. Il celebre complesso monumentale lombardo si anima di nuovi appuntamenti che intrecciano arte, musica e natura, offrendo ai visitatori un’occasione unica per riscoprire la magnificenza neoclassica immersa nel verde.

Tra gli eventi di maggiore rilievo, la rassegna Musique Royale è un ciclo di concerti a palazzo dove sonorità classiche e jazz prendono vita in una cornice d’eccezione; da non perdere anche la mostra fotografica ‘Vivian Maier unseen’ fino al 21 aprile, con le foto mai viste di una delle pioniere e massime esponenti della street photography. Segnaliamo, inoltre, la rassegna ‘Mirabello Cultura’: per tutto il 2025 la Casa della Poesia di Monza propone momenti di poesia, teatro e musica. Non solo visite tradizionali per scoprire la Reggia di Monza, ma anche esperienze da vivere e itinerari a tema. Ne è un esempio BE REGAL. BE UNIQUE: attraversando eleganti saloni si incontreranno personaggi storici e figure simboliche legati al passato della dimora.

Villa Mirabello

La Reggia di Monza, capolavoro del neoclassicismo lombardo, fu eretta tra il 1777 e il 1780 per volontà dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, che la destinò al figlio Ferdinando d’Asburgo-Este. Progettata dall’architetto Giuseppe Piermarini, allievo del Vanvitelli e già autore del Teatro alla Scala di Milano, l’edificio si presenta come una costruzione armoniosa ed equilibrata articolata su tre piani. Il percorso di visita si snoda attraverso gli Appartamenti Reali, dove si possono ammirare ambienti finemente decorati, arredi d’epoca e oggetti d’arte che testimoniano il fasto della corte austriaca, successivamente sostituita da Casa Savoia. Tra i luoghi più suggestivi figurano la Sala da Ballo, con i suoi stucchi dorati e i grandi specchi, e il Salottino della Regina, intimo e raffinato.

Particolarmente affascinante è anche la Galleria degli Ufficiali, dove si possono osservare ritratti di corte e divise storiche, mentre negli Appartamenti Privati di Re Umberto I si respira un’atmosfera più raccolta, arricchita da dettagli personali e oggetti quotidiani che raccontano la vita del sovrano assassinato nel 1900. La visita si completa con la Cappella Reale e con l’accesso al Teatrino di Corte.

La Cappella Reale della Reggia di Monza

Accanto alla maestosità architettonica della Reggia, si estendono gli 88 ettari dei Giardini Reali e i quasi 700 ettari del Parco di Monza, tra i più vasti parchi recintati d’Europa. I Giardini Reali, ideati anch’essi da Piermarini, seguono un disegno all’inglese con viali sinuosi, prati fioriti e scorci prospettici studiati per valorizzare il paesaggio. Passeggiare tra i viali alberati, ammirare le serre storiche e il Roseto Niso Fumagalli in piena fioritura rappresenta un’esperienza sensoriale unica. Il roseto, celebre a livello internazionale, ospita centinaia di varietà provenienti da ogni parte del mondo.

Tra gli itinerari naturalistici suggeriamo il Percorso delle Ville e delle Cascine, che tocca edifici rurali ottocenteschi, il Sentiero degli Gnomi o quello dei Giganti verdi. Infine, il progetto ’Land Art nel Parco’ unisce arte contemporanea e natura, con installazioni site-specific di artisti internazionali.

Info: www.reggiadimonza.it