Epifania 2025: in volo, in barca o coi Re Magi. I principali eventi in Italia

L’Epifania, celebrata il 6 gennaio, rappresenta una delle ricorrenze più significative del calendario cristiano, e celebra l’arrivo dei Re Magi – Gaspare, Melchiorre e Baldassarre – a Betlemme, guidati dalla stella cometa. Secondo il Vangelo di Matteo, i Magi offrirono a Gesù Bambino tre doni simbolici: oro, incenso e mirra, rappresentando rispettivamente la regalità, la divinità e il sacrificio. Questa storia non solo racchiude il significato spirituale della festa, ma ispira tradizioni e rappresentazioni in tutta Italia, come i presepi viventi e le processioni che rievocano il viaggio dei Magi. In Italia, l’Epifania è strettamente legata anche alla tradizione della Befana, una figura popolare che, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, si dice voli di casa in casa sulla sua scopa, portando dolci e regali ai bambini buoni e carbone a quelli più discoli, in genere dentro a delle calze. La leggenda narra che la Befana, invitata dai Re Magi ad accompagnarli nel loro viaggio verso la grotta di Gesù Bambino, inizialmente rifiutò, ma poi si pentì e iniziò a cercarli, portando doni a tutti i bambini che incontrava lungo il cammino.

Befane nella Rocca di Gradara (foto di Borghi più belli d'Italia)

Conosciuta popolarmente anche come il giorno che “tutte le feste porta via”, la data dell’Epifania, il 6 gennaio, sancisce la conclusione delle festività natalizie e il ritorno alla quotidianità, con la riapertura di scuole e uffici. Ma ecco alcuni degli eventi più magici e spettacolari dedicati alla Befana, che spesso arriva in volo calandosi da una torre, e ai Re Magi, con cortei in abito storico e ‘cavalcate’, in Italia.

Calze appese per le strade a Urbania, per 4 giorni Capitale italiana della Festa della Befana (foto dal sito ufficiale dell'evento)

L’Epifania in Italia non sarebbe la stessa senza Urbania, cittadina delle Marche che si è guadagnata il titolo di Capitale italiana della Befana. Da oltre 28 anni, Urbania celebra la Festa Nazionale della Befana, un evento che richiama ogni anno migliaia di visitatori. Anche quest’anno, dal 3 al 6 gennaio 2025, la città marchigiana vanta un programma ricchissimo di eventi. Il centro storico si trasforma in un luogo magico: oltre 4000 calze colorate decorano le strade, mentre musiche, spettacoli e mercatini creano la gusta atmosfera. Tra i momenti più attesi c’è la consegna delle chiavi della città alla Befana, un gesto simbolico da parte del sindaco che sancisce il suo ruolo di “prima cittadina” per tutta la durata delle celebrazioni. Segue la Sfilata storica, con musiche rinascimentali e costumi d’epoca, organizzata dall’Associazione per le Rievocazioni Storiche di Urbino. Il Duca Francesco Maria II della Rovere consegnerà il chiavistello del suo Palazzo, affinché i numerosi turisti possano il complesso di 6.000 mq che domina il fiume Metauro e il centro storico, che oggi ospita il Museo civico, laboratori di ceramica, il Museo di storia dell’agricoltura e dell’artigianato nei sotterranei e una sezione archeologica con recenti ritrovamenti della casa di un principe guerriero di epoca preromana.

Il volo dalla torre nella Capitale italiana della Befana

I bambini possono visitare il Befana Postal Office, dove è possibile lasciare letterine e ascoltare storie raccontate direttamente dalla Befana. A seguire la Sfilata della calza e la discesa della Befana volante Tra le attrazioni imperdibili spiccano la Piazza del Cioccolato, dove grandi e piccini possono gustare dolci e prelibatezze artigianali, il Parco giochi della Befana, con attività ludiche per bambini di tutte le età. Ma il clou si raggiunge con la sfilata della calza più lunga del mondo e con i voli della Befana, durante i quali la simpatica vecchina si lancia simbolicamente dalla torre campanaria del Palazzo Comunale. In ogni angolo della città ci sono laboratori creativi per bambini, concorsi a tema, spettacoli di street-art e performance di fuoco che illuminano le serate, stand enogastronomici che offrono delizie come crostoli, frittelle, dolciumi e piatti tipici della cucina marchigiana. La notte del 5 gennaio, secondo tradizione, la Befana, insieme ai suoi aiutanti, distribuisce regali ai bambini nelle case e nei camper dei visitatori.

Urbania accoglie ogni anno oltre 50.000 visitatori in occasione dell’Epifania. Per partecipare è possibile rivolgersi alla Proloco di Urbania (+39 0722 317211, [email protected]) o visitare il sito ufficiale della manifestazione festadellabefana.com, con dettagli su eventi, biglietti e come arrivare a Urbania, raggiungibile sia in auto che con mezzi pubblici.

La Befana a Gradara (foto Borghi più belli d'Italia)

A Gradara, uno dei Borghi più belli d’Italia, nella provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche, dal 4 al 6 gennaio 2025, il Giullare di Natale anima il borgo con un tour speciale e divertente, raccontando la vera storia della Befana. A seguire, è possibile visitare la Rocca di Gradara con un tour guidato. Sabato 4 gennaio, il Teatro di Gradara ospita alle ore 16 il tradizionale Concerto dell’Epifania, a cura del Coro San Giuseppe. Domenica 5 gennaio, il borgo si anima con uno spettacolo di scherma e animazione medievale, un evento itinerante che prende il via alle ore 15. Nel pomeriggio, la musica invade le strade grazie al concerto itinerante della microband Bianch’Ottoni. Lunedì 6 gennaio, la Befana accoglie i visitatori nella sua casetta situata nel Borgo, sia in mattinata che nel pomeriggio, offrendo un’esperienza dedicata a grandi e piccoli. Le visite animate e guidate richiedono prenotazione.

Sassoferrato, arriva la Befana Sempre nelle Marche e sempre tra i Borghi più belli d’Italia, e in particolare a Sassoferrato, l’appuntamento è al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Palazzo Montanari, situato tra il Borgo e il Castello, dove il 6 gennaio si svolge "Arriva la Befana a Palazzo Montanari". Durante il pomeriggio, i visitatori possono esplorare il museo, che conserva 1.500 oggetti della civiltà contadina e popolare, e partecipare a visite guidate, giochi e una merenda per i più piccoli. L’evento include l’estrazione della Lotteria di Natale alle ore 16:30. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

La Regata della Befana a Venezia

Lunedì 6 gennaio 2025 la prestigiosa Reale Società Canottieri Bucintoro di Venezia darà vita alla 44ª edizione della celebre Regata delle Befane su mascarete, evento ludico-sportivo nato nel 1978 dallo spirito competitivo e goliardico di due soci, Nino Bianchetto ed Enzo Rinaldo, che decisero di sfidarsi a colpi di remo sulla tipica imbarcazione mascareta nel Canal Grande, travestiti da maranteghe, le befane. Il regolamento odierno permette la partecipazione esclusivamente ai soci che abbiano compiuto 55 anni e vantino almeno tre anni consecutivi di iscrizione alla Bucintoro. Le selezioni preliminari, disputatesi nel novembre scorso, hanno decretato i quattro contendenti che sfideranno il detentore del titolo 2023, Riccardo Romanelli (San Vio), visto che l’edizione 2024 fu cancellata a causa del maltempo. Come da tradizione, un suggestivo corteo acqueo, composto dalle imbarcazioni della società, partirà dai Magazzini del Sale, storica sede della RSC Bucintoro, accompagnando le cinque Befane finaliste sul campo di regata. Tra gli elementi distintivi dell’evento spicca la gigantesca calza simbolica, che sarà trasportata e successivamente appesa al Ponte di Rialto. Alle ore 10 avrà luogo il corteo acqueo che scorterà le befane verso il campo di gara; la partenza è fissata per le ore 11 davanti al Palazzo della Banca d’Italia, con il Ponte di Rialto come sfondo scenografico. La competizione prevede il giro di boa nei pressi dell’imbocco del Rio di San Polo e il ritorno, con arrivo sotto la celebre volta del ponte. Segue, alle 11.30 la cerimonia di premiazione.

Le pire della Befana a Valvasone Arzene (foto Borghi più belli d'Italia)

A Valvasone Arzene, in Friuli, uno dei Borghi più Belli d’Italia, la sera del 5 gennaio 2025 si celebra l’Epifania con il tradizionale "Zîr dai Arborâs". La manifestazione, giunta alla sua 42ª edizione, prevede un giro podistico in bicicletta durante il quale vengono accesi, grazie a una staffetta, i fuochi epifanici, una tradizione tipica del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. La serata si conclude con musica, vin brulé e pinza, il dolce tipico della regione.

Tradizionale corteo dei re magi dal Duomo il giorno dell'Epifania a Milano

La stella a otto punte che svetta sulla torre campanaria della Basilica di Sant’Eustorgio, a Milano, richiama la cometa che, secondo la tradizione, guidò i Re Magi fino alla grotta di Betlemme. Questo simbolo luminoso non è casuale: la basilica milanese custodisce infatti le reliquie dei Magi, trasportate a Milano nel IV secolo dal vescovo Eustorgio. I preziosi resti, collocati in un’urna di bronzo sopra l’altare a loro dedicato, saranno esposti durante la Santa Messa delle ore 17 del 5 gennaio, un momento di intensa devozione che anticipa il giorno dell’Epifania. Il 6 gennaio 2025, la città celebrerà questa antica tradizione con il suggestivo Corteo dei Re Magi che prenderà il via alle 11:30 da piazza Duomo. I figuranti, re e dame in costumi d’epoca, affiancati dalla Banda Civica, da personalità religiose e civili, attraverseranno via Torino fino alle Colonne di San Lorenzo, dove, intorno alle 12:15, avverrà l’incontro simbolico con il re Erode. Da lì, il cammino proseguirà verso la Basilica di Sant’Eustorgio, dove i Magi offriranno i loro doni alla Sacra Famiglia. Sempre in Lombardia, a San Benedetto Po, uno dei Borghi più belli d’Italia, il 6 gennaio l’animazione per bambini e l’esposizione di prodotti artigianali animano la giornata, con panini al cotechino, vin brulé e specialità locali come lattughe e chisulin. Alle ore 17:00 arriva la Befana con dolci per i più piccoli, seguita, alle 17:30, dal tradizionale "buriel" della Befana.

Aero Club Mongolfiere Mondovì

Il Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania (RAIE 2025) si svolgerà dal 4 al 6 gennaio 2025 a Mondovì, in provincia di Cuneo. L’evento, uno dei più attesi della stagione, vedrà la partecipazione di oltre 30 mongolfiere e relativi equipaggi provenienti da diverse parti d’Europa. Tra le principali attrazioni ci saranno spettacolari voli di mongolfiere dalle forme uniche, come l’orsetto “Kika” dedicato alla raccolta fondi per i piccoli pazienti oncologici, il pulcino, il gufo, uno gnomo, una scimmia e i pinguini “Puddle e Splash”.

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo venerdì 3 gennaio, alle 17:30, in piazza Maggiore, nel centro storico di Mondovì. I decolli delle mongolfiere si terranno due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio, condizioni meteorologiche permettendo. Momenti particolarmente attesi sono il Nightglow, previsto per sabato 4 gennaio alle 18:30 una coreografia di mongolfiere illuminate dalle fiamme dei bruciatori a ritmo di musica anni ’90, e il Lightglow, in programma domenica 5 gennaio alla stessa ora sarà dedicato alle sigle dei cartoni animati. La giornata del 5 gennaio sarà particolarmente adatta alle famiglie: tra le 10:00 e le 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00, i bambini potranno provare l’emozione del volo vincolato su mongolfiere come la “Città di Mondovì” e la “Silvateam”, in un’area dedicata e in massima sicurezza. L’accesso è riservato a bambini di altezza minima 120 cm e fino a 11 anni, con prenotazioni effettuabili in loco. Ai partecipanti sarà richiesto un piccolo contributo a favore della Fondazione “Ospedali di Mondovì e Ceva”. Tra le altre attrazioni in programma figurano i mercatini dell’Epifania “Re Mercante”, che si terranno dal 4 al 6 gennaio a Mondovì Piazza, e il Mondovirtual Balloon Flight, un’esperienza di volo virtuale resa possibile dall’uso di visori 3D, disponibile tutti e tre i giorni presso corso Statuto. Il Museo della Ceramica di Mondovì ospiterà inoltre una mostra di trofei realizzati in ceramica dagli studenti del liceo artistico Vasco-Beccaria-Govone, in collaborazione con la storica azienda Ceramica “Besio 1842”. Per agevolare i visitatori, saranno disponibili navette gratuite che collegheranno il centro città con l’area di decollo, mentre per i camperisti è stata predisposta una zona di sosta non attrezzata nei pressi di via Degli Artigiani.

Il presepe di Cocconato (credits Borghi più belli d'Italia)

Sempre in sempre in Piemonte, a Cocconato, nel Monferrato in provincia di Asti, il 6 gennaio si celebra la "Felice Befana" con la premiazione dei migliori presepi creati da residenti, commercianti e turisti. L’evento inquesto che è uno dei Borghi più belli d’Italia, prosegue con la tradizionale Tombola della Befana. Leggi anche: Capitali europee 2025, non solo cultura: gastronomia e altri titoli. I luoghi e gli eventi

Il maestro Marco Ferrigno, l'artigiano dei presepi di via San Gregorio Armeno (Napoli)

Napoli celebra l’Epifania con un ricco calendario di eventi. Il 6 gennaio 2024, alle ore 10:00, piazza del Plebiscito sarà teatro della “Festa della Befana”, organizzata dai Vigili del Fuoco in collaborazione con il Comune di Napoli e l'ASL Napoli 1. Durante l’evento, la Befana si calerà dal campanile dell'orologio del Palazzo Reale, distribuendo caramelle ai bambini presenti. Dal 3 al 5 gennaio 2025, piazza Mercato ospita la “Befana a Piazza Mercato”, fiera della calza e del giocattolo: 54 stand dedicati a gastronomia, giocattoli e artigianato, oltre a gonfiabili per bambini, punti ristoro ed esibizioni musicali dalle 11 a mezzanotte. Nei giorni del 3 e 4 gennaio, la Chiesa di Sant’Eligio Maggiore farà da cornice a due concerti corali. Domenica 5 gennaio, la fiera si concluderà con la “Notte Bianca della Befana” e un concerto che vedrà protagonisti Ste, Rosario Miraggio e Francesco Da Vinci. Un’altra tappa imperdibile è il mercatino di San Gregorio Armeno, aperto tutto l’anno. Qui si possono ammirare e acquistare capolavori dell’arte del presepio realizzati dagli artigiani locali. Il 4 gennaio 2025, alle ore 18:45, al Teatro Mediterraneo in viale Kennedy si terrà il Concerto dell’Epifania, un evento atteso che sarà trasmesso su Rai 1 il 6 gennaio. Protagonisti dell’evento saranno l’Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino. Il 5 gennaio, i bambini potranno vivere un’esperienza unica con “Befana on Bus”, che prevede tre corse straordinarie alle 10:30, 12:30 e 15:30. Partendo da Piazza Castello, il bus a due piani attraverserà i luoghi iconici della città con la Befana a bordo, regalando giochi, canzoni, merende e un regalo speciale. A Città della Scienza, nel quartiere di Bagnoli, il 6 gennaio 2025, dalle 9:00 alle 17:00, le Befane voleranno in sella alle loro scope, incantando i visitatori con spettacoli scientifici e interattivi. Non mancheranno dolciumi e carbone. A Caserta lunedì 6 gennaio 2025, Parata delle Befane, con musicisti, danzatori. Il corteo parte alle 11 da via San Carlo e arriva in Piazza Vanvitelli.

A Piazza Navona ultimi giorni per il tradizionale Mercatino della Befana, aperto sin dal 5 dicembre, e chiuderà proprio la sera del 6 gennaio. La giornata dell’Epifania vede protagonista il concerto della Banda Musicale dei Vigili del Fuoco seguito dal la discesa della Befana, che accoglie poi grandi e piccoli con doni e sorrisi. Il teatro Nuovo Piccolo Garbatella ospita domenica 5 gennaio lo spettacolo per bambini “Il Natale precoce di Babbo Natale” con Piera Fumarola e Aldo Gordiani. Questo spettacolo interattivo, adatto dai due anni in su, racconta la leggenda della Befana, una donna un po’ maga che, dopo aver rifiutato di accompagnare i Re Magi alla grotta di Gesù Bambino, decide di intraprendere un viaggio in cui lascia doni ai bambini. Il 6 gennaio, al Teatro Italia, alle ore 10.30 va in scena "Emozioni Magiche", uno spettacolo gratuito che unisce magia, bolle di sapone e coreografie luminose.

Firenze, piazza del Duomo, rievocazione storica della Cavalcata dei Magi

A Pontassieve, il Corteo Storico organizza per il 6 gennaio la prima edizione della Cavalcata dei Magi. L’evento, promosso dai Comuni di Pontassieve e Pelago in collaborazione con il Corteo Storico Castel Sant’Angelo di Pontassieve, rappresenta una rievocazione dell’arrivo dei Re Magi nel giorno dell’Epifania. La manifestazione avrà inizio alle 14:30 in piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve e si concluderà in piazza Verdi a San Francesco, dopo aver attraversato le vie del borgo. I Re Magi, in abiti sontuosi e a cavallo, guideranno una sfilata che coinvolgerà oltre cento figuranti, fino alla Chiesa di San Francesco, dove si terrà l’offerta dei doni al Bambino Gesù, seguita dalla benedizione. Tutti i bambini presenti riceveranno un omaggio speciale. L’evento sarà accompagnato dalla Corale Renzo Mazzoni, diretta dal maestro Gabriele Spina, gruppi di cavalieri e sbandieratori.

Pinocchio, il bambino col naso lungo per le bugie è ricordato anche all'Epifania

Un pomeriggio all'insegna del divertimento per tutta la famiglia è quello in programma per il 6 gennaio, in Piazza Garibaldi a Sinalunga, in provincia di Siena. Alle ore 15.30 “Giochi antichi” laboratorio di costruzione di giochi del passato per stimolare manualità e creatività ore 16.30 “Le avventure di Pinocchio” spettacolo di burattini con musica dal vivo a cura dell'Associazione Il Cerchio Tondo ore 17.30 “Presepe Vivente" a cura della Parrocchia di San Martino di Sinalunga. Ingresso libero e gratuito. Il nuovo anno vedrà l’arrivo della Befana a Impruneta in piazza Buondelmonti già dal 5 gennaio: appuntamento alle 15 con dolci e caramelle per i bambini a cura di Pro Loco di Impruneta. Il giorno successivo, sempre nella centralissima piazza, alle 11,30 ci sarà la tradizionale Cavalcata dei Magi. Alle 17 a Impruneta al loggiato del Pellegrino si svolgerà il "Concerto dell’Epifania" insieme al Coro Polifonico del Chianti e alla Società Corale di Impruneta.

Ecco alcuni eventi nei Borghi più belli d’Italia. A Trevi, in Umbria, l’Epifania si anima il 6 gennaio in Piazza Mazzini, dove l’evento "Arriva la Befana" vede protagoniste le Befane dalle gambe lunghe, affiancate da spettacoli di fuoco e animazione per grandi e piccoli, a cura di artisti di strada e dagli zampognari.

A Civitella del Tronto, in Abruzzo, la festa si svolge il 6 gennaio con l’evento "Alla Corte della Befana": a partire dalle ore 10:30 musica e sapori di un tempo aspettando la Befana, alle 12 esibizioni dei giullari di spade e alle 16 spettacolo dellaCVompagnia dei folli, il tutto con degustazioni a base di piatti e bevande medievali ad ingresso gratuito.

A Celle Ligure, in Liguria, il 5 gennaio l’Epifania si festeggia con laboratori artistici dedicati al fumetto e proiezioni cinematografiche, offrendo ai più giovani un’esperienza creativa e coinvolgente.