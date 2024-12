Luci, decori e presepi. Lo stupore dell’Avvento

L’Avvento a Bolzano è qualcosa di davvero magico e unico. Per le vie del centro, nei cortili, in piazza e nel parco della Stazione è un tripudio di luci, decori, alberi e presepi, cori e note di suonatori di corno alpino, profumi e sapori. È il momento in cui la città si trasforma in una magica fiaba d’inverno, in cui l’atmosfera invita tutti, grandi e piccini, a vivere la città da mattina a sera con un calendario fitto di eventi che, oltre alla piazza principale dove vengono allestiti gli chalet in legno, il presepe con la Sacra Famiglia all’interno di una vera stalla, e l’immenso albero decorato, coinvolge altri luoghi della città stringendo tutti in un grande abbraccio corale (fino al 6 gennaio).

Una settantina gli artigiani che esporranno nelle casette distribuite sulla piazza oggetti di artigianato locale e prelibatezze gastronomiche del territorio, dallo speck al vin brulé, dalle frittelle al succo di mele, allo strudel.

Nel Parco di Natale vengono allestiti altri 20 stand di artigianato artistico e gastronomia. Quest’anno il Parco di Natale accoglie gli ospiti nella sua nuova location da via Isarco al Parco dei Cappuccini, accanto al Duomo di Bolzano e a due passi da Piazza Walther.

Degustazione e vendita di vini, spumanti e distillati - Per gli amanti del buon vino il Mercatino propone la Wine Lounge con una selezione di vini tipici di Bolzano. Oltre a vini autoctoni come il Santa Maddalena ed il Lagrein potranno essere gustati anche gli spumanti e distillati tipici dell’Alto Adige.

I produttori di vini saranno presenti personalmente allo stand del vino per presentare le proprie etichette. Per informazioni contattore l’Ufficio Informazioni dell’Azienda di Soggiorno di Bolzano (Tel. 0471 307 000).