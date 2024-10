Buonissima 2024: Torino capitale del gusto tra chef stellati e cucina popolare piemontese

Al via Buonissima 2024, la manifestazione che trasforma Torino in un palcoscenico gastronomico mondiale. Un firmamento di stelle internazionali – da Virgilio Martinez da Lima a Ferran Adrià e Paolo Casagrande da Barcellona, Diego Guerrero da Madrid, Nicolai Norregaard da Copenhagen, Himanshu Saini da Dubai, fino agli italiani Enrico Crippa e Carlo Cracco – si unirà ai migliori chef italiani e piemontesi per creare un'esperienza unica. Gli chef stellati saranno protagonisti di un mix di alta cucina, arte, cultura e storia, con eventi ospitati nei palazzi reali, musei e luoghi simbolo della città. Dal 22 al 27 ottobre 2024, Torino diventa per cinque giorni la capitale dell’enogastronomia, con oltre 90 appuntamenti in tutta la città, impossibile citarli tutti (qui si può consultare il programma completo). Ecco i principali eventi, giorno per giorno.

La sera del 22 ottobre, Buonissima 2024 parte con un’anteprima in grande stile con due cene a quattro mani. Himanshu Saini, chef del ristorante 2 Stelle Michelin Tresind di Dubai, sarà affiancato da Matteo Baronetto al Ristorante Del Cambio per una cena che promette di fondere le influenze della cucina indiana contemporanea con le eccellenze italiane. Al Ristorante Carlina, invece, Daniele Santovito e Erminia Valenza di Stazione Vucciria in Sicilia creeranno un'esperienza che mescola le tradizioni gastronomiche piemontesi e siciliane.

Mercoledì 23 ottobre l'inaugurazione ufficiale della cinque giorni alla Centrale Nuvola Lavazza, sarà seguita dalla consegna del Premio Bob Noto. Il riconoscimento, intitolato al gastronomo e fotografo torinese scomparso nel 2017, verrà assegnato in base al tema dell'anno, "l'empatia". La cena inaugurale sarà ospitata al Ristorante Del Cambio, con Enrico Crippa, chef tre stelle Michelin, come protagonista.

In serata, a Palazzo Madama, si terrà la cena inaugurale di "Degustando", dove dieci chef di fama mondiale presenteranno i loro piatti d’autore in versione street food, cucinando a vista davanti al pubblico. In abbinamento grandi vini, birre artigianali e cocktail.

Ai fornelli: Virgilio Martinez, Enrico Crippa, Moreno Cedroni, Michelangelo Mammoliti, Matteo Baronetto, Pasquale Laera, Giovanni Grasso, Flavio Costa, Federico Zanasi e Davide Scabin.

Parallelamente, in Sala di Guardie di Palazzo Madama si aprirà in anteprima la mostra Threads di Malena e Virgilio Martinez, un’esposizione interdisciplinare che esplora il legame tra gastronomia, paesaggio e cultura.

Giovedì 24 ottobre è il turno dello chef Diego Guerrero, del ristorante due stelle Michelin DSTAgE di Madrid, che proporrà un evento unico allo Snodo alle OGR. La cena spettacolo, intitolata “Grand Opera – Piemonte Spagna Music Hall”, unirà cucina, arte e musica, con un omaggio ai sapori e alla cultura del Piemonte interpretati con un tocco spagnolo.

Sempre da giovedì 24 ottobre fino a domenica 27 ottobre, dalle 9.30 alle 19.30, apre anche Casa Buonissima in Piazza San Carlo, uno spazio nel cuore di Torino, animato da un palinsesto quotidiano di eventi, masterclass, talk, degustazioni gratuite e aperte al pubblico su prenotazione. Si svolgeranno colazioni con pastry chef, show cooking, degustazioni e aperitivi.

Venerdì 25 ottobre gli appassionati di cinema e cibo avranno l’occasione di partecipare all’evento CheFilm!, una cena speciale all’UCI Cinema Lingotto durante la proiezione del documentario dedicato a Bob Noto. I piatti saranno preparati da chef del calibro di Carlo Cracco, Matteo Baronetto e Paolo Griffa.

Per chi ama la pasta ripiena, Eataly Torino Lingotto ospiterà Agnolotti & Friends, una festa dedicata agli agnolotti e altre specialità ripiene italiane e internazionali. Una grande cena itinerante dove chef da tutta Italia cucineranno le loro interpretazioni della pasta ripiena, italiane e straniere, e poi vini, musica e intrattenimento. Oltre ai torinesi Elisabetta Desana di Caffè dell'Orologio, Silvia Ling di Zheng Yang, Guido Perino di Casa Amelie, Tina Dai di Oh Crispa! e Giorgia Serrani di Eataly Torino Lingotto, proporranno le loro creazioni Alessandro Fanara di Maison Bocum a Palermo e Marco Visciola de Il Marin a Genova.

La serata si sabato 26 ottobre sarà caratterizzata dall’esperienza immersiva nelle Gallerie d’Italia con Nicolai Norregaard, chef due stelle Michelin del Kadeau di Copenhagen. Grazie alla tecnologia della sala immersiva, i partecipanti saranno trasportati virtualmente a Bornholm in mezzo alla forza degli elementi del Grande Nord. Tra proiezioni e suoni avvolgenti si potranno assaggiare tutti i “signature dish” che hanno reso famoso Kadeau nel mondo.

Alle OGR, il party Bistromania unirà degustazioni gourmet e vini naturali a una festa notturna che proseguirà fino a tarda notte con musica e mixology.

Buonissima 2024 si concluderà domenica 27 ottobre con un pranzo tradizionale piemontese al Castello di Rivoli. Otto chef, presenteranno un menù che celebra i sapori locali, dal gran bollito alla carne cruda, passando per i classici agnolotti. Ai fornelli: Fulvio Marino, Nicola Batavia, Teo Prandi, Fabio Ingallinera, Anna Ghisolfi, Jacopo Tinelli, la trattoria Antiche Sere e il gelato d’autore di Giulio Rocci di Ottimo.

Non è tutto. Dal 24 al 27 ottobre, i ristoranti e le piole di Torino fanno festa. A Metti Torino a cena, cene (e pranzi) in cui gli chef torinesi ospitano nei loro ristoranti chef nazionali e internazionali, da Paco Mendez a Luigi Taglienti, da Diego Rossi a Himanshu Saini. E poi ancora Paolo Casagrande del tristellato Lasarte di Barcellona, Arianna Gatti, Edoardo Tilli, Giuseppe Iannotti, Valentina Rizzo, Massimo Spigaroli, Giuseppe Di Iorio, Giancarlo Morelli e tantissimi altri ancora.

Piolissima, invece, riempirà oltre 20 piole (le tipiche trattorie torinesi) di lussuoso cibo quotidiano, di acciughe al verde e di spettacoli d’arte varia con menu a prezzo fisso di 25 euro, accompagnati da tornei di bocce e musica dal vivo.

Infine, Buonissima 2024 propone un tour panoramico a bordo della storica vettura 2595, un tram degli anni ’30 restaurato, dove i partecipanti degustano specialità piemontesi come la birra Baladin e il vermouth Carlo Alberto sposato con il cioccolato Gobino, mentre scoprono la città. I tour partono da Piazza Carlina il 25, 26 e 27 ottobre, con tre appuntamenti giornalieri. Un’ora tra gusti e panorami per vivere una Torino autentica.