Andare per sentieri con Faggiani

Franco Faggiani firma Verso la libertà con un bagaglio leggero – Andare per sentieri, viottoli e strade di campagna (Saggistica di varia, 176 pagine, 20 euro). Riflessioni, suggestioni, pensieri volanti, racconti di viandanti solitari in luoghi visti o immaginati. Con 50 foto originali dell’autore Franco Faggiani, frequentatore di sentieri per scelta e per necessità, non racconta di itinerari specifici – migliaia di guide già se ne occupano –, ma di quello che i sentieri, a suo giudizio, possono rappresentare per chi li affronta con i piedi e la testa, con gli occhi e il cuore. Una guida interiore quindi, sensoriale e poetica, all’arte del camminare.

Verso la libertà con un bagaglio leggero è un percorso che invita a scoprire i sentieri per scoprire sé stessi. Il sentiero è il filo sottile con cui la terra è imbastita. Cucitura che da sempre mette in collegamento luoghi più o meno lontani, ma anche persone, modi di vivere, intenti. Il sentiero unisce e permette di condividere conoscenze, scoperte e beni. È arrivato prima delle strade e per migliaia, migliaia d’anni è stato calpestato da coloro che, via via, hanno costruito le civiltà: cacciatori nomadi, agricoltori, commercianti, uomini d’arti e di armi, fabbricanti, filosofi, cavalieri e pellegrini. Il sentiero non è mai uguale nemmeno a se stesso. Cambia in continuazione in base alle stagioni, al trascorrere del tempo, al mutare del clima e perfino al passare delle ore. Il sentiero non può essere uniformato, ognuno ha la sua funzione.