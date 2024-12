Vacanza in Oman: il Paese dell’incenso e delle rose

Mentre l’inverno bussa alle porte in Italia, in Oman la stagione dei bagni è appena iniziata. Questo angolo di mondo, situato nel sud-est della Penisola Arabica che si affaccia sull’Oceano Indiano e sul Mar d’Arabia, offre esperienze che intrecciano avventura, relax e tradizione. Con temperature che raggiungono i 30 gradi da ottobre ad aprile, spiagge sabbiose, calette nascoste, insenature ideali per lo snorkeling e fondali ricchi di fauna marina per immersioni spettacolari, l’Oman è una destinazione dai colori e dalle atmosfere uniche.

Muscat: storia e modernità con vista mare

Partiamo dalla capitale, Muscat, dove il passato e il presente dell’Oman convivono armoniosamente. Circondata da montagne e bagnata dal mare, questa città oltre a essere la più estesa del Sultanato è anche una delle più antiche del Medio Oriente. Affascina la zona vecchia, che con le sue antiche mura e i caotici souq, si alterna a lussuosi resort e moderni hotel. Tra questi spicca il SeaClub Style Shangri-La Barr Al Jissah Al Waha di Francorosso, un cinque stelle perfettamente incastonato tra i monti e il mare, con una spiaggia esclusiva di sabbia finissima.

Un itinerario cittadino può partire dal quartiere di Mutrah, con la sua bella Corniche, il lungo mare fiancheggiato da eleganti edifici con finestre a graticcio e da fascinose moschee, ideale per una passeggiata al calar del sole. Il celebre Muttrah Souq invita a perdersi tra bancarelle ricolme di spezie, incensi e tessuti, mentre il vicino forte portoghese testimonia il ruolo storico di Muscat come importante snodo commerciale.

Tra le attrazioni imperdibili ci sono il Palazzo Al Alam, residenza ufficiale del Sultano, e i forti Al-Mirani e Al-Jalali, che dominano maestosi l’ingresso del porto. Per un tuffo nella cultura, il museo Bait Al Zubair offre una collezione unica di gioielli, costumi e armi antiche. Le spiagge di Muscat non sono da meno: Qurum conquista con i suoi tramonti, mentre Yiti e Qantab offrono baie tranquille, ideali per il relax o per praticare sport acquatici.

Tra montagne e deserto: l’anima autentica dell’Oman

L’Oman non è solo mare: montagne e deserti completano il fascino di questo Paese. Tra le esperienze indimenticabili c’è l’escursione al Wadi Shab, un canyon dalle acque color smeraldo che nasconde una cascata segreta, raggiungibile a piedi. Il deserto di Wahiba, con le sue dune dorate, si scopre a bordo di un fuoristrada e si vive appieno trascorrendo la notte sotto cieli stellati in campi tendati che uniscono comfort e autenticità. A Barka e Nakhal, sorgenti termali e forti storici, come quello di Nakhal, raccontano storie di tradizioni millenarie, circondate da oasi rigogliose e palmeti. Per gli appassionati di storia, il forte di Bahla, patrimonio UNESCO, e il castello di Jabrin, famoso per i suoi affreschi unici, sono tappe da non perdere.

Lusso e comfort al SeaClub Style Shangri-La Barr Al Jissah Al Waha

A pochi chilometri da Muscat, nella pittoresca cornice della baia di Barr Al Jissah, si trova il SeaClub Style Shangri-La Barr Al Jissah Al Waha, un rifugio di lusso che si fonde con l’ambiente naturale circostante. Circondato da maestose montagne color ocra e affacciato sulle acque cristalline del Golfo dell’Oman, questo resort a 5 stelle incarna l’essenza dell’ospitalità omanita, all’insegna del relax e del comfort. Progettato in tipico stile architettonico locale, il resort accoglie i suoi ospiti con 262 camere eleganti e spaziose, molte delle quali offrono viste spettacolari sulla piscina o sul mare. Per chi viaggia in famiglia, sono disponibili le camere Family con due ambienti comunicanti. Ogni stanza è arredata con cura e dotata di balcone o patio privato, oltre a tutti i servizi esclusivi che ci si aspetta da un 5 stelle.

La gastronomia al SeaClub Style Shangri-La Barr Al Jissah Al Waha è un viaggio nei sapori. I ristoranti spaziano da opzioni a buffet a proposte à la carte, con specialità che includono piatti della cucina asiatica e delizie italiane. Cene di Natale e Capodanno incluse. Completano l’offerta vari bar per un aperitivo sulla spiaggia o a bordo piscina.

Amatissimo dai più piccoli, il Lazy River è in realtà un’attrazione adatta a tutte le età, con i suoi 500 metri di percorso d’acqua e le piscine che si estendono su una superficie di 6000 metri quadrati. Per chi cerca avventure marine, il diving center offre immersioni guidate e corsi di certificazione, mentre sport acquatici come lo sci d’acqua, il kayaking e lo snorkeling guidato sono l'occasione perfetta per una vacanza che sa di mare.

Il SeaClub Style Shangri-La Barr Al Jissah Al Waha è anche un paradiso per le famiglie, grazie all’Adventure Zone, uno spazio ricreativo dove i bambini possono divertirsi tra giochi e videogame, campi da tennis, beach volley e un’area dedicata al minigolf. Per chi desidera prendersi cura di sé, la CHI SPA è una vera oasi di benessere con 12 sale trattamenti, sauna, idromassaggio e bagno turco, perfetta per rigenerare corpo e mente. Completa il quadro l’Omani Village, per fare shopping tra luccicanti boutique. E per approfondire la scoperta di questo meraviglioso Paese, ci sono le escursioni facoltative che spaziano dalla visita a Muscat, alla scoperta di Nizwa, una delle città più antiche, alla giornata alle isole Daymaniyat, tra snorkeling e spiagge bianche bagnate da acque cristalline.

Salvaguardia delle Tartarughe Marine

Le spiagge del Sultanato sono tra i luoghi di riproduzione più prolifici al mondo per cinque diverse specie di tartarughe marine e la spiaggia del resort è uno dei cinque migliori siti di nidificazione delle tartarughe del Paese. In una location così unica, il resort si distingue per il suo impegno nella conservazione della biodiversità, portando avanti un progetto dedicato alla tutela delle tartarughe che scelgono le sue spiagge per deporre le uova. Punto di forza di questa iniziativa è il centro di conservazione delle tartarughe, gestito da un team specializzato. Tra febbraio e settembre, gli ospiti hanno la possibilità unica di assistere al miracolo naturale della riproduzione. Lo staff esperto protegge i nidi e i piccoli, offrendo al contempo momenti di formazione e sensibilizzazione, pensati per coinvolgere visitatori di ogni età. Partecipare a un incontro con i “turtle ranger” per assistere alla schiusa delle uova è un evento magico: vedere le tartarughine dirigersi verso il mare è un’emozione che poche altre destinazioni possono offrire.

L’Oman da scoprire con Francorosso

L’Oman è una terra di paesaggi straordinari e tradizioni millenarie, un vero scrigno di meraviglie che Francorosso invita a esplorare attraverso tour ed escursioni nei suoi luoghi più affascinanti. L’inTour “Autentico Oman” si snoda su 970 km, attraversando paesaggi mozzafiato e villaggi che sembrano fuori dal tempo. Il viaggio inizia a Muscat e prosegue verso Al Hamra, un borgo che conserva le sue case tradizionali in pietra di fango e i lussureggianti palmeti, per poi raggiungere Misfat Al Abreen, dove il sistema di irrigazione Falaj, patrimonio dell’ingegnosità passata, testimonia la saggezza antica. La strada conduce poi al Jebel Shams, il "Grand Canyon d’Arabia", da cui si può ammirare uno spettacolare panorama al tramonto. A Bahla, il suo forte, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, aggiunge un tocco di storia al viaggio. Dopo una notte magica nel deserto di Wahiba, sotto un cielo stellato, l'itinerario termina con un tuffo nelle acque cristalline del Wadi Bani Khalid.

Per chi cerca un'esperienza più intensa, l’inTour “Fascino dell’Oman” offre un’avventura di sette notti alla scoperta del Paese e della capitale Muscat, ricca di meraviglie architettoniche e storiche. Il viaggio inizia con l’arrivo a Salalah, dove le spiagge incontaminate e l’atmosfera tropicale danno il benvenuto ai visitatori, per poi volare a Muscat, crocevia di storia e cultura. L’itinerario include la visita alla Royal Opera House, l’unico teatro lirico della regione, e al museo Bait Al Zubair, che ospita una ricca collezione di gioielli tradizionali e cimeli storici. Si prosegue con sosta al Palazzo del Sultano e ai forti Al-Mirani e Al-Jalali, che vegliano sull’ingresso al porto, e una passeggiata nel vivace Muttrah Souq, ricco di spezie, incensi e tessuti. Il viaggio continua a Barka, famosa per il suo mercato del pesce, e al villaggio di Nakhal, noto per le sue sorgenti termali e il forte seicentesco che si erge tra i palmeti. Le montagne di Jebel Akhdar, con i loro villaggi tradizionali e le coltivazioni di rose, conducono fino alle incantevoli dune dorate del deserto.

Infine, per chi cerca un viaggio più breve ma altrettanto ricco, l’inTour “Oman tra storia e spiagge” combina cultura e relax in soli sette giorni. Si parte da Muscat, con visite alla Royal Opera House, al museo Bait Al Zubair e ai forti Al-Mirani e Al-Jalali, che proteggono il porto della capitale. Non può mancare una sosta al Muttrah Souq, uno dei mercati più antichi dell’Oman, dove è possibile immergersi nei profumi di spezie, incensi e tessuti. Il viaggio prosegue con la Grande Moschea, un capolavoro di architettura islamica, e la visita a Barka, famosa per il suo mercato ittico. A Nakhal, si esplora il forte seicentesco e le sue sorgenti termali, prima di raggiungere Ain Thawara, con le sue acque calde circondate da piantagioni di datteri. Il viaggio culmina sulle spiagge bianche di Salalah, al SeaClub Fanar, dove mare cristallino e comfort all inclusive sono il finale perfetto.