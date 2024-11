Smart walking, trekking e lavoro lungo i Cammini d’Italia

È stato lui per primo a sperimentare la possibilità dello Smart Walking, percorrendo e raccontando due tappe della Via Spluga, da Montespluga a Chiavenna, e dimostrando che il binomio tra l'offerta del Cammino, sulle tracce della storia, in un contesto naturalistico spettacolare, ben si sposa con una proposta che unisce attività fisica e lavoro, stile di vita sano e produttività. Lui è Davide Fiz, che ha ideato e promuove lo Smart Walking, un ‘lavoro a distanza che però non si svolge alla scrivania di casa ma alternando passeggiate lungo precisi itinerari con la possibilità di connettersi e lavorare, in luoghi ameni e tra comunità accoglienti. In due anni, dal 2020 al 2022, ha percorso un cammino per ciascuna delle 20 regioni italiane. Poi è andato avanti a camminare e a lavorare. Fiz, laureato in Economia all’Università di Pisa con una tesi sulla conservazione e lo sviluppo sostenibile nei parchi, impegnato come sales manager freelance per diverse aziende, ha raccontato le tappe compiute lungo la Via Spluga, in Valchiavenna, sia il luglio scorso nello spazio Chiavenna Coworking, insieme a Consorzio Turistico Valchiavenna e Criptolario, poi nel suo blog (smartwalking.eu), condividendo luoghi e sensazioni. Il suo percorso è stato poi preso a modello da altre persone che, tra l'estate e l'inizio dell'autunno, lo hanno imitato aprendo questa nuova possibilità di fruizione della storica via.

Smart walking, come funziona

Nel modello di smart walking suggerito da Davide Fiz, si cammina al mattino e si dedica il pomeriggio al lavoro a distanza da un qualche luogo suggestivo, in questo caso la Valle Spluga. In genere parte presto al mattino, anche per sfruttare le ore più fresche della giornata, sceglie itinerari di circa 20 chilometri da fare in circa 5 ore, per potersi poi fermare a pranzo e mettersi al lavoro nel primo pomeriggio. Ma, ovviamente, ciascuna persona può ‘dosare’ percorsi ed orari a seconda delle proprie necessità Molte persone, professioniste in diversi campi e desiderose di coniugare la passione per i viaggi e il lavoro, possono vivere a contatto con la natura, fare attività fisica, scegliere percorsi di benessere che spesso sono anche fonte di ispirazione per i creativi (la celebre scrittrice Virginia Woolf, ad esempio, ha spiegato come lunghe passeggiate l’aiutassero a seguire il filo del suoi pensieri, aprendo man mano nella sua mente delle stanze illuminate) e migliorano comunque la resa produttiva perché si riduce lo stress. Lo zaino di chi concilia lavoro e cammino contiene effetti personali e un pc portatile. Mentre la connessione ormai è sempre più diffusa in hotel, ristoranti, comunque anche in luoghi di montagna.

Smart walking? “Un segmento da sviluppare”

“Grazie a Criptolario (startup che sviluppa progetti, offre servizi e consulenza nel capo della Digital Innovation) abbiamo conosciuto Davide Fiz e la sua iniziativa - spiega il direttore del Consorzio Turistico Valchiavenna, Filippo Pighetti -: l'abbiamo da subito ritenuta un'opportunità importante per il nostro territorio, e in particolare per la Via Spluga. La proposta di Smart Walking di Davide Fiz è una via da seguire per sviluppare un segmento che sta crescendo molto in questi anni: sempre più persone sono attente al loro benessere, interessate a coltivare le loro passioni, coniugando tempo libero e lavoro. Oggi la tecnologia lo consente e questa nuova modalità, come ci dimostra Fiz, vanta molti sostenitori. Per noi è stata una piacevole scoperta che intendiamo approfondire e implementare”.