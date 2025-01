San Valentino in montagna: fughe romantiche tra neve, terme e buona tavola

Celebrare il giorno di San Valentino in alta quota, prima sulle piste da sci e poi nella Spa. Oppure condividendo una fiaccolata su piste illuminate o una cena nel ristorante più piccolo del mondo. Se invece volete qualcosa di più originale potete decidere di festeggiare il giorno dedicato all'amore in uno chalet nel bosco ed escursione con i lama o con il "battesimo dello Sleddog”. Ecco qualche idea.

La montagna al chiaro di luna

Ad Arabba, ai piedi delle cime più belle delle Dolomiti, dopo il calar del sole, mano nella mano potete partecipare all'appuntamento "Lanternando", una bellissima camminata notturna attraverso i boschi, accompagnati da una guida alpina locale alla scoperta dei segreti e delle particolarità del territorio, muniti di lanterne. Partenza alle 20.30 e rientro intorno alle 22. Per il giorno di san Valentino, inoltre c'è una fiaccolata in pista con una magica discesa serale che fa vivere emozioni indimenticabili. Il ritrovo è all'arrivo della seggiovia Arabba-Monte Burz alle ore 17:00 (ultima corsa utile ore 16.50) con inizio fiaccolata alle ore 17.30. Partecipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria. Gli spettatori potranno godersi le suggestive fiaccolate dalla partenza della seggiovia del Burz di Arabba. O infine ancora potete ciaspolare al Colm de luna: un itinerario emozionante che con le racchette da neve porta alla scoperta degli angoli più scenografici della Valle di Fodom accompagnati da una guida alpina locale sotto la luna piena che illumina il tragitto. Ritrovo alle ore 17.45 per una breve spiegazione dell'esperienza e poi si parte.

Trattamenti di coppia alle Terme Merano

Trattamenti di coppia nella Terme Merano Pool Suite

Situata nel centro della città, Terme Merano, propone per la festa degli innamorati un nuovo Rituale Bio Thai di coppia ispirato ai profumi d’oriente, tra loto, frangipane, gelsomino e polvere di riso. Il viaggio ai profumi d’oriente inizia con pediluvio aromatico di accoglienza, un massaggio con olio caldo al profumo di loto, frangipane o gelsomino e una carezza di polvere di riso. Il rituale si conclude con una tisana. Il percorso dura 50 minuti e comprende anche 2 ore di ingresso alle piscine di Terme Merano (209 euro). Dopo il relax nelle piscine e nelle saune, si può visitare la città. Merano è una località soleggiata con temperature miti anche d’inverno, il centro è ideale per una passeggiata tra i raffinati negozi sotto i portici, o lungo il centrale Corso della Libertà per ammirare l'elegante Kurhaus. In alternativa, seguendo il torrente Passirio si raggiunge la romantica Passeggiata d’inverno, soleggiata e protetta dal vento, che collega il Ponte della Posta all’antico Ponte Romano. Potete anche scegliere di sciare (40 km di piste) o fare camminate sulla neve seguendo ben 25 km di sentieri che si snodano tra boschi e paesaggi mozzafiato immersi nel silenzio. E prima di lasciare la città non perdetevi le Pool Suites, delle piccole Spa private dove godere di privacy, silenzio e relax, oltre che della vista dall’alto sulla sala bagnanti. All’interno lettino ad acqua, doccia, idromassaggio e bagno turco sono a disposizione della coppia, con sali da bagno e oli per massaggi. Il pacchetto Pool Suites Magic Moments comprende l’utilizzo esclusivo della location per 3 ore, biglietto giornaliero Pools, Fitness & Sauna per 2 persone, parcheggio gratuito, borsa con accappatoio, asciugamani e ciabatte. Il tutto al costo di 250 euro per due persone.

Benessere glaciale

Hotel Lac Salin Snow a Livigno

Se non temete il freddo e volete festeggiare il 14 febbraio in modo originale la Snow Spa Experience dell’hotel Lac Salin di Livigno è sicuramente un'esperienza che vi farà battete il cuore. Qui la neve è stata trasformata in una spa speciale: le mura di neve circondano una vasca idromassaggio riempita con acqua calda. Questo particolare idromassaggio prende il nome di Nef Jacuzzi (Nef è il termine dialettale che a Livigno indica la neve). Dopo questa esperienza nel centro benessere si può prenotare un rituale di coppia nella private spa e rilassarsi poi nelle saune e nelle sale relax. E per concludere la giornata consigliamo la cena, al ristorante Stua da Legn con i piatti firmati dallo chef Andrea Fugnanesi. Per un soggiorno davvero romantico si può soggiornare nella Spa Suite (con sauna e vasca idromassaggio di coppia) arredata con gli elementi del territorio: legno, pietra, fuoco ed acqua che rendono l’ambiente caldo ed accogliente. Il cirmolo, noto per le sue proprietà terapeutiche, il larice, apprezzato per la sua leggerezza e resistenza e l’abete invecchiato naturalmente, con i loro profumi, evocano un’atmosfera onirica.

Il ristorante più piccolo del mondo

Auracher Loechl, il ristorante più piccolo del mondo

È la sala ristorante più piccola che si possa immaginare: ospita solamente un tavolino per due e un giradischi in vinile. Quindici metri quadri di assoluto romanticismo. Questo angolo si trova all'interno allo storico ristorante Auracher Löchl, ma in una posizione riservata, sull'arco a ponte che sovrasta la via Römerhofgasse nel centro storico della splendida cittadina di Kufstein (Austria, regione Tirolo), con deliziosa vista sulle facciate delle case medioevali. Il menu offre i piatti tradizionali della cucina tirolese, serviti a lume di candela. Prima di cena è consigliato l’aperitivo nell’atmosfera particolare anni ‘20 dello Stollen 1930, il gin bar annesso all’ Auracher Löchl, che espone la collezione di gin più grande al mondo, annoverata nei Guinness dei primati.

Chalet nel bosco e lama

Relax di coppia in un albergo sulle Alpi

Oasi a 5 stelle di Avelengo affacciata sulla conca di Merano, l'hotel Chalet Mirabell, è un luogo molto intimo per festeggiare il giorno di San Valentino. Nella spa di 6.000 mq è possibile concedersi coccole di coppia: tante aree relax con lettini king size, piscine riscaldate, saune e bagni di vapore, whirpool esterno, salottino con caminetto e vista sulle montagne imbiancate. Tra i trattamenti da non perdere, ‘Mirabell Love’, quasi 2 ore e mezza di benessere con bagno privato alle rose seguito da un peeling delicato al miele, un massaggio integrale con olio aromatico, cioccolatini afrodisiaci accompagnati da una bollicina altoatesina, tutto a lume di candela (145 minuti, € 354,00 per la coppia). Se cercate un soggiorno di privacy assoluta potete scegliere una villa privata ai margini del bosco: la più esclusiva è la Premium Forest, dove c'è anche una sauna finlandese privata Black Edition. Per finire in bellezza da non perdere un’originale escursione con i lama sulla neve per conoscere questi animali e godere del silenzio e della magia del paesaggio incantato dell’altipiano.

Aqua Dome

Aqua Dome

In Tirolo, alle scenografiche terme Aqua Dome, le coppie possono scegliere tra 12 piscine, 12 saune, tante stanze relax per e festeggiare San Valentino. Tra le vasche più amate ci sono le vasche all'aperto che sembrano fluttuare nell’aria, un vero capolavoro architettonico, progettato in armonia con la natura che lo circonda e con vista sul panorama montano. Di notte, questo complesso di vetro si illumina con colori vivaci. Ogni vasca contiene una speciale attrazione: nella vasca salina c’è un contenuto di sale del 5%, si ascolta una dolce musica subacquea e ci si sdraia su comodi lettini immersi nell’acqua. Il rilassamento profondo si può sperimentare nella vasca idromassaggio e nella vasca di zolfo con i benefici dell’acqua solforosa termale.

Sci, relax e cucina stellata

In queste settimane in cui la neve avvolge l’antica città vescovile e i pendii circostanti, Bressanone è un luogo ideale per celebrare l'amore con una vacanza slow, tra una sciata e momenti di relax nella spa di un esclusivo hotel. A soli 7 km dalla città, la Plose è uno dei comprensori sciistici più soleggiati dell'Alto Adige e offre piste ampie e perfettamente battute, adatte a tutti i livelli di difficoltà. Ma non solo. La fitta rete di percorsi escursionistici conquista anche chi vuole godere la montagna in altri modi: con lo slittino, sci alpinismo, sci di fondo e ciaspolate attività outdoor. E' possibile prenotare una bellissima escursione con le ciaspole in compagnia della guida alpina Max Röck che, attraverso itinerari incantati nella neve fresca, svelerà il bellissimo volto invernale di Bressanone e il fascino magico e selvaggio della natura di questi luoghi. Dopo una giornata sulle piste potete concedervi momenti di relax all'hotel Elephant, struttura 5 stelle, e abbandonarvi al riposo sui lettini a bordo dell’ampia piscina. E infine cedere alle tentazioni gourmet dello Chef Mathias Bachmann che la sera del 14 febbraio invita a brindare all’amore con un’esclusiva cena a lume di candela nella bellissima e calda atmosfera delle stube del Ristorante Elephant con un menù speciale. Il pacchetto "San Valentino Special" offre 1 notte (in 14 – out 15 febbraio) con cena romantica (bevande escluse). Prezzo a coppia € 471 (in Junior Suite) o € 581 (in Suite).

Innamorarsi in Valle d’Aosta

Sono tante le esperienze che si possono fare in occasione del 14 febbraio per celebrare l'amore, come per esempio, con lo sleddog, il cane da slitta, nelle due località valdostane di Breuil-Cervinia e Courmayeur in un modo molto soft e rilassato, oltre che incredibilmente romantico. Tra i boschi della Val Veny, ai piedi del Monte Bianco, si può provare per la prima volta a condurre in autonomia una slitta trainata da husky gagliardi: è il “battesimo dello Sleddog”, una prima volta emozionante da condividere con la persona amata. A Courmayeur, nel giorno di san Valentino, la festa è doppia, visto che il martire, protettore degli innamorati, è anche il patrono di questo paese. Si può passeggiare alla scoperta degli angoli più suggestivi del paese, addobbati per l’occasione, oppure per celebrare l’amore a un altro livello: il giorno di San Valentino, infatti, Skyway Montebianco offre l’opportunità di un’ascesa al punto più alto d’Italia per un picnic a due sulla neve ai piedi del Monte Bianco, raggiungendo i 3.466m di Punta Helbronner. Infine ira le idee di un’avventura romantica in Valle d’Aosta, ci sono le cene in quota in ristoranti al di sopra dei 2000m. Che si decida di restare anche a dormire in quota, o di tornare a valle dopo cena a bordo del gatto delle nevi, sono tante le opzioni per una serata speciale in Valle d’Aosta. Da La Thuile e il Piccolo San Bernardo fino a Pila, raggiungibile da Aosta con gli impianti di risalita e a Gressoney, ai piedi del Monte Rosa.

Cupido a tavola e alla spa

Piscina di lusso in Val Gardena

La Guida Luxury Spas 2025 lo ha definito un hotel di "eleganza senza tempo in un contesto alpino unico". E' l’hotel 5 stelle Gardena Grödnerhof che per san Valentino propone un soggiorno nella nuova esclusiva Suite Chalet Seceda 75 metri quadrati con sauna privata e grande balcone panoramico sull’iconico Seceda, la montagna che disegna il profilo della Val Gardena. Atmosfera intima e rilassante, arricchita da ogni comfort moderno: una camera da letto di lusso e una seducente stanza da bagno con sauna. La cena stellata al ristorante gourmet Anna Stuben è firmata dallo chef stellato Reimund Brunner e dal sommelier Egon Perathoner. La spa propone tanti trattamenti rilassanti, da sperimentare in coppia, come il massaggio Gardena: un massaggio personalizzato, eseguito con varie tecniche che si adattano perfettamente alle necessità individuali.

A cavallo in Alto Adige

Escursione a cavallo nella neve

Per gli amanti dell’equitazione, trascorrere San Valentino a cavallo sulla neve è un sogno che si può realizzare al maneggio privato del Luxury Chalet Purmontes del gruppo Winklerhotels. Insieme a Judith Faller, responsabile del maneggio, si sceglie quale coppia di cavalli è quella più adatta alle proprie capacità per una romantica lezione (se si è principianti) o per un’uscita nei boschi del pittoresco paese altoatesino di Mantana (per chi ha già dimestichezza con i cavalli). Il soggiorno al Purmontes è un lusso difficile da dimenticare: tutti i 5 chalet hanno una piscina privata, vasca idromassaggio e doccia emozionale, un grande salotto open space arredato con eleganza. Il ristorante ospita massimo 5 tavoli, la spa offre sauna, bagno turco, idromassaggio e una sala relax davvero speciale, con dettagli particolari come il muschio autentico per sottolineare il legame con la natura.

Relax in Val Gardena

L'Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena, ha pensato agli innamorati con un pacchetto “Day Spa”: un’intera giornata di benessere e relax tra la piscina coperta, riscaldata sempre a 30° con pavimento in lastre di dolomia e soffitti di stucco e roccia, il mondo delle saune (la sauna aromatica, la sauna stube, il bagno turco, la vasca salina e la nuova sala relax al sale himalayano), l’idromassaggio esterno e la romantica sauna in baita circondati dal silenzio e dall’incanto delle montagne innevate. Il pacchetto di €200 euro a persona comprende l’accesso alla spa, il pranzo al TyBistrot con menù healthy preparato dallo chef stellato Alessandro Martellini, un massaggio rilassante del valore di €110 nell’elegante area beauty.