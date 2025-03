Khao Lak: la perla nascosta della Thailandia, dove la giungla incontra l’oceano

Thailandia, uno dei Paesi più affascinanti del sud-est asiatico. Destinazione da sogno per viaggiatori che arrivano qui da ogni angolo del mondo, attratti dalle sue spiagge incantevoli, dal mare cristallino e dall’accoglienza straordinaria. Con un clima tropicale, maestose catene montuose a nord, vasti altopiani nel cuore del Paese e isole da cartolina, lo scenario paesaggistico sorprende per la sua bellezza.

La cucina è un’esplosione di colori e sapori intensi, come quelli che si scoprono assaggiando piatti tipici come il Pad Thai, i gustosi spaghetti di riso saltati con gamberi, uova e arachidi, la Tom Yum Kung, una speziata zuppa di gamberi e funghi e l’insalata di papaya verde Som Tam.

Oltre al calore della sua gente, la Thailandia incanta con la cultura e le tradizioni millenarie e i paesaggi incontaminati. Accanto alle mete più celebri per scoprire questo straordinario Paese, Alpitour propone un soggiorno a Khao Lak, vera oasi di pace affacciata sull’Oceano Indiano, destinazione perfetta per un’esperienza indimenticabile.

Un angolo autentico di Thailandia

Khao Lak, è una località che conserva un fascino incontaminato. Sulla terraferma, si insinua lungo la costa meravigliosa che si estende da Phuket verso la provincia di Ranong, dove le acque trasparenti dell’oceano incontrano il verde intenso della natura selvaggia. Le spiagge dorate abbracciano un mare cristallino, mentre alle spalle si apre un mondo lussureggiante di foresta pluviale, cascate nascoste e fauna esotica.

Qui l’avventura si mescola al relax. Basta addentrarsi nella giungla per scoprire un ecosistema tra i più antichi al mondo, dove il verde intenso della vegetazione si riflette negli specchi d’acqua e nei corsi fluviali. Percorsi di trekking, gite in long-tail boat e escursioni in bamboo rafting sono alcune delle esperienze da vivere, come l’arrampicata su roccia e le esplorazioni a dorso d’elefante che svelano il lato più avventuroso della regione. Scoprirete che Khao Lak non è solo un paradiso balneare, ma un viaggio tra natura, cultura e autenticità.

James Bond island vicina a Phuket ,Thailandia

Relax e benessere sulla spiaggia di Pak Weep

Un angolo di paradiso adagiato sulla sabbia dorata di Pak Weep, a pochi minuti dal centro di Khao Lak. Il Ciaoclub Beyond Resort Khaolak di Alpitour, con il suo stile thai contemporaneo, è una destinazione esclusiva riservata agli over 16, perfetta per chi cerca tranquillità e privacy. Le ville, immerse in rigogliosi giardini tropicali, creano un’atmosfera intima con una cornice musicale data dal dolce suono delle onde che accompagna momenti di puro relax tra una chaise longue e un cocktail esotico.

Il soggiorno qui è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, a partire dalla cucina. Tre ristoranti, tutti con proposte diverse: il Beyond Café, ideale per un buongiorno circondati dal verde; il Beach Bar & Restaurant, con vista sul mare delle Andamane per pranzi e cene dai sapori raffinati; il Motown on Fire Steakhouse, su prenotazione per serate gourmet a base di carne. Chi desidera mantenersi attivo trova una palestra attrezzata nel cuore del resort, mentre la piscina con idromassaggio e la Kanda Spa invitano al benessere con trattamenti ispirati alle tradizioni orientali. Lunghe passeggiate sulla spiaggia incontaminata e corsi di cucina thailandese arricchiscono l’esperienza. La sera, l’intrattenimento è firmato Ciaoclub con musica, giochi e momenti di socialità. Tra sport, yoga al tramonto e balli di gruppo, il divertimento è per tutti.

Le escursioni imperdibili

Khao Lak è una meta che combina perfettamente relax e avventura. La destinazione è ideale per chi cerca la pace delle spiagge o il brivido dell’esplorazione. Le spiagge di Khao Lak sono un incanto, dove la sabbia fine e le acque cristalline invitano a momenti di tranquillità. Tra le più rinomate, le spiagge di Nang Thong e Bang Niang sono perfette per passeggiate a piedi nudi lungo la riva e per praticare surf, kayak e la vela.

Se ami lo snorkeling o le immersioni, non puoi perderti tra le escursioni proposte da Alpitour le isole Similan e Surin. Le loro acque limpide svelano fondali marini ricchi di vita e di colori con una meravigliosa barriera corallina e una biodiversità unica che affascina i subacquei di tutto il mondo.

Un'altra proposta affascinante è una visita al Parco Nazionale di Khao Sok, uno dei più antichi della Thailandia. Qui, un trekking attraverso la foresta pluviale porta alla scoperta di grotte segrete e cascate mozzafiato. Il lago Cheow Lan, con le sue acque turchesi, è l'ideale per una gita in barca e un’immersione nella natura incontaminata.

Per un assaggio della vita locale, una tappa essenziale è senza dubbio ai mercati di Khao Lak e Bang Niang, i luoghi perfetti per acquistare artigianato, spezie e frutti tropicali, e per gustare piatti tipici come il curry verde e vivere l’atmosfera coinvolgente del commercio locale.

Da non perdere la visita alla James Bond Island, nel parco marino di Phang-nga. Famosa per il suo cono di roccia verticale, protagonista del film "L’uomo dalla pistola d’oro", quest’isola memorabile per la sua forma unica e le acque verdi che la circondano. Raggiungibile in motoscafo, in kayak, o con le tradizionali long-tail boat, è l’occasione per un'avventura in canoa tra le mangrovie e le rocce calcaree che spuntano maestose dal mare.