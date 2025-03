Tutti i ponti di primavera 2025: ecco dove andare

Questa primavera si apre con un invito irresistibile a viaggiare. Per chi avrà la possibilità di partire, due settimane di pausa sono a portata di mano, con soli sette giorni di ferie per guadagnare qualche giorno di viaggio in più. È il momento ideale per pianificare ponti, vacanze brevi o viaggi a lungo raggio. Le opportunità non mancano. Immaginate di trovarvi in un angolo del mondo dove le preoccupazioni quotidiane sembrano un ricordo lontano e poter respirare aria nuova, scoprire panorami e abbandonarvi al piacere di un tempo che sembra fermarsi.

Pensate alle splendide Canarie sospese nell’azzurro dell’Atlantico, con il loro clima mite e il mare cristallino, dove la primavera dura tutto l’anno. Perfette per ogni tipo di viaggiatore. Da chi ama il mare e la vivace movida notturna a chi preferisce immergersi nella natura con escursioni e sport adrenalinici, o esplorare città ricche di storia. Le Canarie sono infatti la terza destinazione turistica più visitata al mondo, grazie a una bellezza unica: dalle coste vulcaniche di Lanzarote, alle spiagge dorate di Fuerteventura, ai boschi verdi di Gran Canaria, fino al vulcano Teide di Tenerife. Ogni isola racconta la sua storia.

Oppure alle coste del Mar Rosso con i suoi fondali unici e il deserto tra dune e cieli stellati. Un paradiso dello snorkeling e delle immersioni, i suoi fondali infatti ospitano una tra le barriere coralline più spettacolari al mondo. Ma la vera bellezza di questa meta risiede anche nella terra che la circonda: il deserto silenzioso e affascinante. Il periodo migliore per visitare questa meraviglia naturale va da marzo a giugno, quando le temperature non sono ancora troppo elevate.

Per chi ha la possibilità di concedersi qualche giorno in più, l’immaginazione può volare fino alla Repubblica Dominicana, un sogno caraibico, baciato dal sole tutto l’anno. Tra le sue gemme più affascinanti c’è la penisola di Samanà, un angolo di paradiso dove la natura regna sovrana: spiagge dorate circondate da palme, acque cristalline e paesaggi spettacolari, perfetti per chi ama il mare e la tranquillità. Non da meno è Bayahibe con le sue acque turchesi, i fondali ricchi di vita marina e un’atmosfera rilassata, ideale per chi cerca il giusto mix tra relax e avventura. Per chi vuole vince esplorare la parte più culturale di questa terra la capitale, Santo Domingo, è un affascinante scrigno di storia, con il suo centro storico in stile coloniale, riconosciuto dall’UNESCO.

Queste destinazioni fanno parte delle tante offerte Eden Viaggi, che includono voli e hotel, oltre a una vasta scelta di luoghi ideali per i ponti di primavera. Perfette per chi ha pochi giorni a disposizione o per chi vuole fuggire verso un angolo di mondo lontano. Ogni viaggio è un’opportunità per ricaricare le energie, per scoprire nuovi orizzonti e vivere nuove esperienze.

Pochi giorni di ferie, tante esperienze incredibili

Il 2025 è l'anno perfetto per staccare la spina già in primavera: si parte con Pasqua e Pasquetta, il 20 e 21 aprile, l'occasione ideale per una fuga breve ma super rigenerante. Ma il vero colpaccio arriva unendo il 25 aprile: con soli tre giorni di ferie, si trasforma in una vacanza di ben 9 giorni. E se vuoi proprio esagerare, aggiungendo qualche altro giorno arrivi fino al 4 maggio (praticamente due settimane di stop, un lusso raro in questo periodo dell’anno)!

Per chi cerca il calore e la bellezza delle destinazioni più vicine, Eden Viaggi propone tantissime soluzioni per le Isole Canarie, tra spiagge dorate e paesaggi vulcanici. Oppure, per gli amanti del mare cristallino e della cultura egiziana, il Mar Rosso, con località come Sharm el-Sheikh, Marsa Alam e Hurghada, è il mix perfetto di relax e avventura. Se il pensiero va invece a un paradiso tropicale, le opzioni non son da meno: Repubblica Dominicana, Maldive, Kenya… Luoghi da favola, dove il mare cristallino e un sole che non tradisce mai rendono ogni momento indimenticabile.

Un anticipo d’estate si ha invece con l'ultimo ponte primaverile: la Festa della Repubblica, che quest'anno cade di lunedì. E anche in questo caso con Eden Viaggi avrai l’imbarazzo della scelta delle destinazioni tra cui scegliere. Che tu voglia rilassarti al sole, esplorare nuove destinazioni o semplicemente goderti un po’ di tempo per te, sarà un assaggio d’estate da ricordare.