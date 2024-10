Parco Museo Virgilio, a spasso sul Mincio alla scoperta del poeta e del territorio

"E quell'ombra gentil per cui si noma Pietola più che villa mantoana, ..." (Purgatorio canto XVIII 82,83). E proprio qui, all'interno del Forte di Pietole, nella località omonima del comune di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, dove il grande poeta latino è nato, che sorge il primo Parco Museo a lui dedicato. Un luogo davvero unico per conoscere la vita e le opere di Virgilio, il punto di partenza o di arrivo per un itinerario sulla sponde del Mincio. Un'idea per una gira fuori porta tra cultura, natura, e perché no, anche all'insegna della cucina mantovana.

Parco Museo Virgilio

Il museo si trova all'interno del Forte di Pietole proprio nel cuore del parco del Mincio, a due passi dal fiume e dalla città di Mantova. E' un grande complesso militare di epoca napoleonica, diventato parte delle opere difensive della cinta muraria di Mantova nel periodo austro-asburgico e deposito di munizioni dell'Esercito italiano dalla seconda metà dell’800 fino all'abbandono ed al successivo passaggio dal Demanio al Comune di Borgo Virgilio. Il bosco che circonda il forte, ricco di leggende, è caratterizzato da una grande varietà di flora e fauna, tra cui diversi esemplari di Robinia che riconducono alle opere di Virgilio e alle’Bucoliche’.

L'ingresso del Parco Museo Virgilio

Il percorso all’interno del borgo passa attraverso le due casematte del Forte, in una scenografia che enfatizza la grandezza di Virgilio soprattutto come poeta dell’umanità e della natura, un viaggio nel tempo e nella storia e un'occasione per entrare in un luogo fino a poco tempo fa precluso al pubblico tra natura e architettura bellica.

Parco Museo Virgilio, l'intento della casamatta

Il parco museo Virgilio è il posto ideale per iniziare un percorso alla scoperta del territorio. Dopo una prima tappa dedicata a Virgilio, si può continuare sul Mincio con una visita al Museo del Fiume – Conca del Bertazzolo che racconta la storia del basso Mincio, una porzione di territorio che è sempre stata strategicamente importante per il controllo delle acque della città di Mantova.

Il percorso museale passa dall'abitato etrusco del Forcello al castrum di Governolo, dai progetti di Gabriele Bertazzolo il più famoso degli ingegneri idraulici mantovani che lavorò per conto del Ducato gonzaghesco, al funzionamento della Conca di navigazione, che ancora oggi rende possibile la navigazione fluviale, commerciale e turistica del fiume Mincio mettendo in collegamento i laghi di Mantova con il fiume Po ed il mare Adriatico. Merita una sosta il Parco Archeologico del Forcello che sorge sopra i resti di un importante sito etrusco scoperto negli anni ’60 e ’70 del XX secolo da appassionati locali. Grazie alle iscrizioni in alfabeto e lingua etrusca e alle testimonianze è stato riconosciuto come il primo abitato etrusco a nord del Po.

Parco del Mincio

Lasciando la terra ferma, si possono effettuare affascinanti escursioni fluviali nel cuore del Parco del Mincio, dove l’arte e la storia incontrano il paesaggio incontaminato della Riserva naturale. Dopo il tour, sosta per un pranzo o una cena per degustare i piatti tipici della cucina mantovana. Consigliamo l’Osteria Antichi sapori a Virgilio, la Trattoria Bigiolla, a Borgoforte, o il Ristorante Le Terrazze sul Po a Scorzarolo.

Orari di apertura Museo Parco Virgilio Domenica e festivi infrasettimanali: 9:30-13:00 / 14:30-18:30