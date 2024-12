Destinazioni da sogno: Cina, Giappone, Sudafrica, Oman e tante altre, tra bellezza e avventura

Viaggiare è scoprire, lasciarsi stupire e tornare con un bagaglio di emozioni e ricordi indelebili. È il momento in cui ogni attimo si riempie di significato, un invito a vivere il presente in tutta la sua intensità. L’alba diventa un inizio pieno di promesse, il tramonto un viaggio nella notte colma di stelle, storie e leggende. Esplorare il mondo è un’esperienza che trasforma.

Presstour by Turisanda invita a questa avventura immersiva con i Magic Tour, progettati per far conoscere mete affascinanti che portano fino in Cina, dove il passato millenario si intreccia con il dinamismo moderno. In Giappone, che d’inverno incanta con i suoi paesaggi innevati e le tradizioni intramontabili. Fino in Sudafrica, terra di safari mozzafiato e natura selvaggia. In Oman, con il suo deserto infinito e le oasi piene di vita. E in mille altri luoghi.

Che il sogno sia una fuga in resort paradisiaci, l’emozione di esplorare città iconiche o l’avventura di itinerari immersi nella natura, questi viaggi combinano flessibilità e cura per ogni dettaglio. I Magic Tour offrono percorsi su misura e viaggi organizzati con la sicurezza di guide esperte e un prezzo leggero, da vivere con occhi curiosi e cuore aperto.

Cina: tra meraviglie millenarie e città futuristiche

La Cina è un universo di contrasti, dove tradizione e modernità si intrecciano. Con 1,425 miliardi di abitanti e quasi 10 milioni di km², offre paesaggi e culture straordinarie. L’itinerario Magic China inizia a Pechino, simbolo del potere imperiale e del legame tra Cielo e Terra. La Città Proibita, la Piazza Tian An Men e la Grande Muraglia di Mutianyu evocano secoli di storia, mentre la cucina locale conquista con piatti come l’Anatra Laccata.

In treno si raggiunge Xi’an, crocevia della Via della Seta, dove l’Esercito di Terracotta e le antiche mura della città narrano un passato affascinante, mentre una lezione di calligrafia cinese apre uno spaccato sull'arte e sulla cultura di questa terra.

L'ultima tappa è Shanghai, una metropoli dove il futuro è già presente. I grattacieli del Bund si riflettono nel fiume Huangpu, simbolo di un'era che guarda al domani, mentre luoghi come il Giardino del Mandarino Yu e il Tempio del Buddha di Giada sono un rifugio dalla frenesia della città. Nel quartiere di Tianzifang, le piccole strade piene di gallerie e botteghe creative mostrano il volto più contemporaneo e intimo della metropoli. Viaggiare in Cina significa scoprire un paese in continua evoluzione, e con il visto gratuito per soggiorni fino a 30 giorni, partire è ancora più facile.

Giappone: un viaggio tra tradizioni senza tempo

Ogni stagione regala il suo fascino al Giappone. Ma l'inverno, con il suo silenzio ovattato e la delicatezza dei paesaggi innevati, è il periodo perfetto per ammirare il Monte Fuji con la cima imbiancata stagliata contro il cielo terso, e luoghi iconici come il Kenroku-en di Kanazawa e il Kinkaku-ji di Kyoto, si trasformano in scenari incantati. I fiori degli ume, i susini giapponesi, annunciano la primavera, regalando un’anteprima del trionfo dei ciliegi in fiore. Durante il Capodanno giapponese, oshôgatsu, le case decorate con i kadomatsu simboleggiano prosperità, mentre il toso, un sakè speziato, si gusta in famiglia per portare fortuna. L’alba del nuovo anno viene celebrata nei punti panoramici, accompagnata dai 108 rintocchi di campane.

Il Tour Magic Giappone inizia a Tokyo, dove tradizione e modernità convivono in armonia. Dai giardini di Hamarikyu al futuristico incrocio di Shibuya, dal sacro Tempio Asakusa Kannon al vivace Harajuku, la città sorprende a ogni angolo. Un’escursione a Kamakura, con il Grande Buddha che domina l’oceano, aggiunge profondità storica.

A Hakone, le sorgenti termali e la vista sul Monte Fuji offrono puro relax. La funivia sul lago Ashi regala panorami mozzafiato, mentre un bagno termale nelle onsen è un’esperienza rigenerante. Da qui, i binari veloci dello Shinkansen conducono a Kyoto. Una città che è poesia pura. Il Padiglione d’Oro, il giardino zen del Tempio Ryoanji e la foresta di bambù di Arashiyama trasportano in un’altra epoca. Nel quartiere di Gion, tra strade storiche e case di legno, si respira l’eleganza delle geisha, mentre una cerimonia del tè incarna la grazia di un’arte senza tempo.

Una visita a Nara, la prima capitale del Giappone, con il suo Parco dei Cervi e il Tempio Todai-ji, che custodisce uno dei Buddha di bronzo più grandi del mondo, è l'emozione che completa il viaggio.

La fioritura dei ciliegi in Giappone

Sudafrica: natura selvaggia e paesaggi sconfinati

Il Sudafrica, la Nazione Arcobaleno, è un’avventura in un continente straordinario che esplora ecosistemi unici, dalle savane alle aree desertiche, alle foreste. Terra di Nelson Mandela, simbolo di lotta e rinascita, il Sudafrica di oggi è un esempio di società multirazziale e multiculturale. Il Tour Magic Sudafrica inizia a Città del Capo, dove l’Oceano Atlantico bacia le coste e la Table Mountain domina l’orizzonte. Con i suoi cinque milioni di abitanti, la città è un crogiolo di culture e storia.

Il viaggio prosegue verso la Penisola del Capo, una tappa tra paesaggi mozzafiato, dove la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza svela la sua ricchezza naturale: un incontro ravvicinato con struzzi, babbuini e antilopi, il tutto in un contesto di spiagge incontaminate e scogliere vertiginose. A Hout Bay, la navigazione verso Seal Island svela una colonia di otarie, mentre a Boulders Beach, i pinguini Jackass regalano un’esperienza unica.

Attraversando Johannesburg e la straordinaria Panorama Route nel Mpumalanga, il Blyde River Canyon svela gole profonde e vedute spettacolari. Bisogna arrivare a Karongwe, il cuore della savana sudafricana, per vivere l’esperienza piena di emozioni di un safari. A bordo di fuoristrada scoperti, accompagnati da esperti ranger, si parte alla ricerca dei leggendari Big Five: leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali. Con un po’ di fortuna, si potrà ammirare anche il ghepardo.

L’ultima alba in riserva è un saluto alla natura selvaggia prima del rientro a Johannesburg e del volo verso l’Italia. Questo viaggio è un tributo alla bellezza e allo spirito del Sudafrica, tra l’energia delle sue città e la serenità dei suoi paesaggi.

Oman: un racconto senza tempo tra deserto, montagne e mare

L’Oman, un paese che si estende dalle montagne di Jebel Shams alle distese del Wahiba Sands, è una terra di contrasti straordinari. Con una storia millenaria e paesaggi mozzafiato, l’Oman unisce tradizioni antiche e modernità, regalando un'accoglienza calorosa.

Il Magic Tour Oman inizia a Muscat, la capitale, dove si visita la maestosa Grande Moschea Sultan Qaboos e si passeggia tra le bancarelle del Muttrah Souq. Le coste omanite, con oasi naturali come il Bimah Sinkhole, offrono panorami unici, mentre il Wadi Shab, con le sue acque dolci e salmastre, crea un contrasto ambientale affascinante. Un incontro autentico con la cultura locale avviene alla Sidab Women Association, dove si assaporano caffè e datteri, immergendosi nelle tradizioni culinarie omanite.

Il viaggio prosegue nel deserto del Wahiba Sands, dove le dune dorate si estendono per 200 km. Qui, il silenzio del deserto, i tramonti infuocati e le notti stellate offrono una delle esperienze più suggestive del tour. Il pernottamento al campo tra le dune diventa un ricordo indelebile.

Le storiche città di Nizwa, Al Hamra e Misfat Al Abreen raccontano secoli di storia, tra fortezze e castelli. Da Jebel Shams, a 2.000 metri, si ammirano i panorami mozzafiato della vetta e dei terrazzamenti agricoli, dove crescono melograni e rose damascene che fioriscono in primavera.

Il tour si conclude tra le sorgenti termali e le roccaforti di Nakhal, unendo natura, cultura e tradizione in un'esperienza unica. L’Oman è un paese che invita alla contemplazione, dove il silenzio del deserto racconta più di mille parole.

Queste sono solo quattro delle tante proposte di viaggio firmate Magic di Presstour by Turisanda: qualunque parte del mondo tu vorrai scoprire, troverai il tour su misura per te. Ogni dettaglio è curato per offrirti un’esperienza unica e indimenticabile, fatta su misura per i tuoi desideri, a un prezzo leggero.