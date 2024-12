Miches, Repubblica Dominicana: spiagge tropicali e natura inesplorata

Non solo Cuba, Giamaica e Santo Domingo: i Caraibi nascondono gemme meno conosciute, e Miches, nella Repubblica Dominicana, è una di queste. Con spiagge paradisiache, foreste incontaminate e una biodiversità straordinaria, questa località rappresenta una destinazione autentica e poco esplorata. La Repubblica Dominicana, con oltre 400 chilometri di coste mozzafiato, foreste vergini e nove parchi naturali, tra cui uno sottomarino, offre il mix ideale di relax, avventura e immersione culturale. E Miches ne incarna l’essenza più pura.

Repubblica Dominicana: alla scoperta del Bravo Miches

Amata e sognata da tutti, la Repubblica Dominicana è il luogo ideale per chi cerca spiagge selvagge e momenti indimenticabili. Punta Cana e Bayahibe sono distese di sabbia dorata e acque cristalline perfette per il relax, e Samaná regala l’emozionante avvistamento delle balene che, durante la migrazione invernale da gennaio a marzo, transitano nelle acque di questa penisola.

E immerso in una natura incontaminata, il Bravo Viva Miches si trova a circa 100 chilometri da Punta Cana, nella splendida Punta Esmeralda, provincia del Seibo. Questo nuovissimo villaggio, dall’affascinante stile caraibico, combina l’eleganza moderna e il comfort della catena Viva by Wyndham con l’accoglienza, l’animazione e la qualità tanto apprezzata dei villaggi Bravo.

Situato lungo una costa ancora inesplorata, arricchita da piccole calette segrete e circondata da una vegetazione rigogliosa, ha un accesso diretto al mare, una spiaggia privata di sei chilometri, un comodo ingresso digradante nelle acque cristalline e l’ombra delle palme lussureggianti. Un vero rifugio nella suggestiva località di Miches.

Le camere del villaggio, suddivise in tre edifici, propongono diverse opzioni: dalla vista giardino alla vista oceano, alcune con piscina privata. Ogni dettaglio è pensato, dal Wi-Fi, all’aria condizionata, dalle camere per famiglie numerose a quelle per le coppie, al minifrigo con kit di benvenuto, al servizio di baby-sitting.

Combo perfetta di gusto, divertimento e relax

L’offerta gastronomica del Bravo Viva Miches è un viaggio tra le cucine più amate del mondo. I cinque ristoranti includono un buffet internazionale con angolo show cooking e quattro ristoranti à la carte, dedicati a specialità di pesce, cucina orientale fusion, mediterranea e latinoamericana. La formula tutto incluso, dà il benvenuto con un cocktail e rende la vacanza senza pensieri e accontenta i clienti più esigenti.

Aggiungono divertimento alle giornate, una grande piscina scenografica dotata di swim up bar, ma soprattutto tante attività di intrattenimento e animazione con lo staff Bravo, che tra lezioni di danze caraibiche, show serali, giochi e attività sportive come quelle acquatiche, lezioni di windsurf, tennis, padel, pickleball e tiro con l’arco coinvolgeranno dai più piccoli ai più grandi. Trovate anche un centro diving interno Viva Diving, con certificazione PADI, è a disposizione di chi vorrà sperimentare immersioni indimenticabili nei fondali caraibici.

Spazio anche al relax per tutti. Mentre i bambini si divertono con i format Bravo in un’area giochi dedicata, gli adulti si concedono un massaggio in spiaggia o una pausa rigenerante nella spa.

La splendida vista aerea di Salto El Limón nella Repubblica Dominicana

Tra escursioni e avventure

In questo angolo incantevole di mondo della Repubblica Dominicana ci sono infinite possibilità di andare alla scoperta di scorci inediti e habitat ancora inesplorati. Una proposta ricca di emozioni è quella che porta alla Cascata Limón, con il suo salto d’acqua di 50 metri. Si può raggiungere dopo aver percorso un primo tratto in barca, da Samanà un breve safari porterà al ranch e da qui con una suggestiva cavalcata si può raggiungere la cascata, tra le più importanti delle Antille e dei Caraibi.

Con un fuoristrada, invece, si arriva al pittoresco villaggio di pescatori Los Urabos punto di partenza per esplorare la straordinaria Laguna Redonda. Questo specchio d’acqua di oltre 14 chilometri quadrati ospita una preziosa riserva naturale, dove è possibile osservare una ricca fauna locale, tra cui diverse specie di uccelli e crostacei. Dopo una breve passeggiata, si raggiunge la spiaggia per un tuffo prima di salire a piedi sulla spettacolare Montaña Redonda. Dalla sua cima si gode di una vista impareggiabile che abbraccia la costa atlantica e le colline.

Gli amanti dell’avventura possono percorrere in 4x4 la selvaggia spiaggia di Limón, un luogo remoto circondato da panorami mozzafiato. Per un’immersione nelle tradizioni locali, imperdibile è una visita a Casa Campesina, dove si possono scoprire i prodotti tipici dominicani. Il tour si conclude con una tappa a Cayo Levantado, un’isola da sogno perfetta per ammirare il tramonto.

Navigare nel Mar dei Caraibi a bordo di un catamarano è un’altra occasione da non perdere. Tra le mete più suggestive c’è l’Isola di Saona, un paradiso di sabbia bianca e acque turchesi, ideale per una giornata di relax e snorkeling. Oppure, l’Isola di Catalina, una combinazione perfetta di musica, animazione e immersioni in un ambiente marino da favola.

Mentre sulla terraferma, una visita a Santo Domingo è d’obbligo e imperdibile. Questa vibrante capitale, incanta con la sua Ciudad Colonial, le strade lastricate e gli edifici storici, uniti a un’atmosfera più contemporanea e coinvolgente.

La vacanza per ogni stagione

Che si scelga di partire con amici, in famiglia o da soli per una pausa rigenerante, la Repubblica Dominicana è una meta ideale tutto l’anno e grazie al suo clima caldo, alle acque meravigliose, alla sua storia, al suo popolo gioioso e accogliente diventa la destinazione giusta per una vacanza indimenticabile. E il Bravo Viva Miches è il posto giusto da cui iniziare questa avventura.