Delphina Hotels & Resorts: esclusività e charme nella Sardegna del nord

Non c’è destinazione che, per quanto magica, non dipenda almeno un po’ dalla struttura in cui si sceglie di soggiornare; ciò è ancora più vero per quanto riguarda la Sardegna, nello specifico la Gallura, dal momento che gli scorci sul mare blu, le spiagge poco affollate, i ristoranti con i tavoli a lambire l’acqua, le numerose piscine e ovviamente i centri benessere, fanno eccome la differenza.

È per questo motivo che vi vogliamo raccontare la straordinaria realtà del gruppo Delphina Hotels & Resorts, otto strutture 4 e 5 stelle dislocate dalla Costa Smeralda sino alla Costa Rossa e Badesi nel Golfo dell’Asinara, passando per il nord più estremo.

Le spiagge attrezzate del gruppo Delphina

Partendo da est incontriamo Cala di Falco a Cannigione, un elegante 4 stelle superior che sorge in posizione strategica, alle porte della Costa Smeralda e proprio di fronte all’arcipelago di La Maddalena; la spiaggia libera di Cannigione è a poche decine di metri dalla piscina dell’hotel, mentre la splendida spiaggia di Mannena è facilmente raggiungibile con un servizio navetta dal resort. Vi è inoltre la possibilità di scegliere la sistemazione in albergo, in residence oppure nelle lussuose ville a Cannigione, inserite nel verde dei giardini mediterranei del resort, a circa 30 km dal porto e aeroporto internazionale di Olbia. Vi sono poi, uno vicino all’altro lungo la lingua di terra che si estende da Palau, Cala di Lepre, il residence Il Mirto e Capo d’Orso, quest’ultimo un hotel 5 stelle Thalasso & Spa sul mare con una vista impareggiabile che guarda l’isola di Caprera fino al faro di Capo Ferro a Porto Cervo. Se il Park Hotel & Spa Cala di Lepre è un 4 stelle ideale per giovani coppie e famiglie, in quanto offre molte attività per bambini e ragazzi, nonché numerosi impianti e attrezzature sportive con l’assistenza di qualificati istruttori, il residence Il Mirto permette invece la massima indipendenza, autonomia e privacy. I suoi 60 appartamenti sul mare della Sardegna sono tutti immersi nel parco residenziale di Cala Capra; ci si può anche rilassare a bordo della grande piscina di acqua salata, o in una delle due spiagge ridossate dai venti di maestrale. La marina privata davanti al residence sarà la base di partenza per andare alla scoperta dell’arcipelago di La Maddalena e della Corsica.

Un discorso a parte merita l’Hotel 5 stelle Capo d’Orso Thalasso & Spa, una delle punte di diamante del gruppo Delphina. In due parole: semplicemente meraviglioso. Questa struttura dai connotati fiabeschi e indimenticabili, che prende il nome dalla vicina Roccia dell’Orso a Palau, è considerata tra le più romantiche della collezione, grazie anche ai molti spazi ricavati nel florido parco di Cala di Capra. Un’oasi di serena armonia in dialogo con la natura circostante, che fonde insieme in un richiamo irresistibile: spiagge e calette di sabbia bianca con acqua cristallina; il favoloso centro benessere “L’Incantu”, dotato di tre piscine di acqua di mare che sfruttano i benefici della Thalassoterapia; il piacere di trattamenti privati nella Spa accompagnati dai prodotti della linea Sardinian Signature di Delphina; e ancora, un campo da golf 9 buche Pitch & Putt, la marina privata di Cala Capra quale punto di ormeggio e campo boe per yacht, charter e imbarcazioni, due ristoranti – Gli Olivastri e il Paguro – in cui degustare specialità del luogo rivisitate con sapiente creatività dagli chef.

La Suite President del Marinedda Hotel Thalasso & Spa

Tra le esperienze da favola che potreste vivere all’Hotel Capo d’Orso Thalasso & Spa suggeriamo la cena romantica su prenotazione, accompagnata dal suono delle onde del mare, nello speciale ristorante Île Flottante, che si estende proprio a pelo d’acqua, sull’azzurro della costa nord della Sardegna. O altrimenti salite a bordo de Il Pulcinella, un antico veliero in legno risalente al 1927, dotato di caratteristici alberi con vele rosse: potrete navigare tra le isole dell’arcipelago di La Maddalena, fino alla costa nord della Gallura, mentre a bordo sarà servito un delizioso pranzo “5 stelle” a base di pregiati prodotti del mare e tipicità sarde accuratamente selezionati, accompagnati da ottimi vini provenienti dalle dolci colline galluresi.

L'esperienza della cena romantica sul mare al ristorante Li Zini

Spostandoci quindi più a nord, all’altezza di Santa Teresa Gallura, proprio di fronte sia alla Corsica che agli isolotti di La Maddalena, vi attende un altro resort 5 stelle Thalasso & Spa dal nome evocativo: Valle dell’Erica. Costituito a sua volta dagli hotel La Licciola ed Erica, presenta un vasto centro benessere, percorsi nel verde, boutique e sette ristoranti, nel contesto di un parco di 28 ettari e ben 1400 metri di costa, in un susseguirsi di calette e spiagge di fine sabbia bianca.

Il parco piscine e la vista sul mare al Resort Valle dell'Erica Thalasso & Spa

Anche in questo caso la Thalassoterapia è alla base dell’esperienza di rilassamento e piacere che si colloca in un ambiente naturalistico d’eccezione, costituito da un parco mediterraneo affacciato su un mare spettacolare e da una costa intatta tra spiagge di sabbia sottile, piccole calette nascoste e massi di granito levigati dal mare e dal vento, nel segno della Sardegna più autentica. Ad accogliervi troverete camere e suite dal design contemporaneo in linea con la filosofia green del resort, privilegiando materiali naturali, arredi in legno realizzati da artigiani locali, una sapiente distribuzione degli spazi. Ogni ambiente è unico, così come l’esperienza culinaria che passa attraverso sette ristoranti aventi in comune l’obiettivo di deliziare gli ospiti, o come le gite in barca guidati da skipper esperti che vi condurranno lungo le coste e tra le insenature più segrete.

Paesaggi della Costa Rossa

Il nord ovest della Sardegna è forse meno battuto dal turismo di massa, ma proprio per questo possiede un enorme valore storico e naturalistico. A poca distanza l’uno dall’altro sorgono l’hotel 5 stelle Marinedda Thalasso & Spa e il 4 stelle superior Torreruja. Ci troviamo nella zona di Isola Rossa, il cui nome – come quello dell’omonima costa – si deve al colore delle rocce che si affacciano sul mare blu ed emergono dal verde dalla macchia mediterranea, comprendendo il noto Golfo dell’Asinara. Il Marinedda Hotel Thalasso & Spa è un’altra perla del gruppo Delphina che permette di scoprire al meglio questa zona della Gallura grazie a weekend romantici, soggiorni in famiglia, vacanze benessere e relax, ma anche indimenticabili lune di miele. La struttura è la meta perfetta per ogni tipologia di cliente, offrendo il suo lato più affascinante e amichevole a chi desidera trascorrere del tempo di qualità nella Costa Rossa. Numerose le attività per i più piccoli, come il Miniclub e lo Junior Club, aperti gratuitamente sette giorni su sette per intrattenere bambini dai 3 ai 12 anni attraverso un’agenda ricca di proposte all’aperto, da giochi sulla spiaggia a passeggiate, laboratori e momenti di apprendimento; il tutto pensato per alimentare la curiosità e la gioia dei bimbi.

Merita una menzione particolare ‘L’Elicriso’, il Centro Thalasso & Spa ad Isola Rossa annoverato tra i più grandi centri benessere del nord Sardegna: occupa una vasta superficie di circa 2.500 mq, ariosa e luminosa dedicata alla Thalassoterapia, alla bellezza e ai numerosi trattamenti salutisti. Vi sono inoltre splendide piscine di acqua marina riscaldata e rituali ai profumi della Gallura, per ritrovare la forma fisica tonificando il corpo, eliminando lo stress e recuperando tutte le preziose energie.

Il centro benessere del Marinedda Hotel Thalasso & Spa

Venendo al Torreruja Thalasso & Spa, anch’esso è ritenuto a ragione uno degli hotel più romantici della collezione, ideale per le coppie. Secondo molti è la scelta perfetta per una luna di miele in Sardegna, per anniversari, ma anche per fidanzati dinamici che desiderano abbinare il relax e la privacy alla scoperta di una delle coste più belle della Gallura. Nel corso della stagione estiva, e anche in questo mese di settembre, sono diversi i pacchetti esclusivi e le offerte da non perdere pensate per tentare gli ospiti, pertanto consigliamo di controllare saltuariamente il sito Delphina per restare aggiornati sulle novità. Il Centro Thalasso “Venere” è la rinomata Spa del Torreruja, mentre ricchi buffet, show cooking e cene a lume di candela animano le terrazze panoramiche vista mare, per vivere i famosi tramonti di Isola Rossa al meglio, con vista sulla torre spagnola e di fronte al mare cristallino della Sardegna. Un’attenzione particolare è riservata a chi ricerca una cucina senza glutine, dal momento che i ristoranti dell’hotel aderiscono al Programma Alimentazione Fuori Casa dell’Associazione Italiana Celiachia, per offrire piatti mediterranei e regionali senza glutine preparati con cura dagli chef.

Infine, chiude la lista delle strutture, sempre a ovest procedendo ancora un po’ verso sud, il resort & Spa Le Dune, adatto soprattutto alle famiglie. Nominato Miglior Beach Resort d’Italia ai World Travel Awards, è immerso nel verde della costa nord della Sardegna, nella Marina di Badesi, tra dune di sabbia e ginepri secolari. Formato da cinque hotel 4 stelle, di cui due 4 stelle superior, presenta un team appassionato impegnato a creare un’esperienza di sei giorni a settimana per bambini e ragazzi, ricca di attività ricreative e sportive, adatte a ciascun gruppo di età. Neppure gli adulti avranno modo di annoiarsi, considerata la presenza di quattro campi da tennis, due campi da padel, un campo da calcetto in erba sintetica illuminato, oltre alla possibilità di praticare mini basket, beach volley, tiro con l’arco, footing, ginnastica, aerobica e tante altre attività proposte dallo staff sportivo e di animazione.

In chiusura, tra le numerose attrattive da visitare in Gallura menzioniamo: Aggius, famoso per la lunga tradizione dei tappeti lavorati a mano; i vari siti archeologici in cui è possibile ammirare Nuraghi e Tombe dei Giganti ben conservati; Capo Testa, una penisola selvaggia e meravigliosa nell’omonima Area Marina Protetta; i numerosi borghi di pescatori o di pastori oggi divenuti centri turistici eleganti, curati, ricchi di iniziative che si protraggono per tutto l’autunno, senza però aver mai perso il solido legame con il passato.

Info: www.delphina.it