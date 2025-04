In vacanza alle Bahamas: tra spiagge caraibiche e avventure nel blu

Circa settecento isole immerse in un mare turchese, un paradiso che si estende tra Miami e Cuba. Qui, l'inverno non esiste e il caldo non soffoca mai. Le Bahamas affascinano con la loro natura intatta, tra parchi protetti, mangrovie e una fauna marina spettacolare, dagli squali alle razze. L'arcipelago, ex protettorato britannico fino al 1973 e oggi parte del Commonwealth, deve molto alla famiglia reale inglese per la sua fama turistica. Ma la vera attrazione resta la bellezza delle sue spiagge tropicali, un richiamo irresistibile per chi sogna il mare cristallino.

Le isole abitate sono appena una quarantina, ma ovunque si aprono scenari inimmaginabili: distese di sabbia bianca e rosa, acque che sfumano dal verde smeraldo all'azzurro profondo e una barriera corallina unica al mondo. Gli appassionati di snorkeling e immersioni possono nuotare tra pesci tropicali e squali di ogni tipo: limone, toro, tigre, martello e della scogliera caraibica, per la maggior parte innocui. Mentre a Sanctuary Bay si può nuotare anche con dozzine di delfini.

Tra le innumerevoli isolette si trovano molte riserve naturali, dove la vegetazione lussureggiante custodisce un ecosistema ancora incontaminato. A Grand Bahama, il Lucayan National Park, nelle vicinanze di Freeport, il principale centro turistico dell’isola, ospita uno dei più lunghi complessi di grotte marine al mondo, con oltre nove chilometri di cavità carsiche sommerse. Altri paradisi naturalistici sono Eleuthera e Andros. Quest’ultima, in particolare, custodisce nel Central Andros National Park la più alta concentrazione di blue holes, doline carsiche subacquee che si snodano tra caverne e cunicoli sommersi. L’Ocean Blue Hole è tra le più celebri e richiama sommozzatori da ogni angolo del pianeta.

Ma le Bahamas offrono molto più di fondali spettacolari. Nell’arcipelago di Exuma, ad esempio, si trovano i celebri maialini nuotatori di Pig Island e le iguane endemiche di Allan Cay, creature dall’aspetto preistorico ma dal temperamento sorprendentemente docile. A Big Farmer’s Cay Sandbar, invece, la sabbia candida affiora solo con la bassa marea, trasformando il paesaggio in un luogo sospeso tra cielo e oceano. Un angolo poco battuto, perfetto per un picnic o una passeggiata tra le mille sfumature di blu che solo questa perla dei Caraibi sa offrire.

Alla scoperta di Grand Bahama

Grand Bahama, è un mix di natura selvaggia e comfort moderni. La sua capitale, Freeport, affacciata su Miami e la Florida, in parte ancora incontaminata, è circondata da spiagge pubbliche e accessibili. E il mare è tra i migliori di tutto l'arcipelago. Tra i gioielli di Freeport c’è il Lucayan National Park, una delle tre aree protette di Grand Bahama. Istituito nel 1982, tutela un mosaico di ecosistemi, tra mangrovie, boschi cedui e litorali sabbiosi. Al suo interno si trova uno dei più lunghi sistemi di grotte marine del mondo. In particolare, le grotte di Ben’s Cave e Burial Mound Cave sono un affascinante viaggio nel sottosuolo, tra stalattiti millenarie e specchi d’acqua nascosti. Il parco ospita anche una vasta foresta tropicale attraversata da sentieri che conducono alla spettacolare Gold Rock Beach. Con la bassa marea, la sabbia si ritrae creando incantevoli ondulazioni naturali, un fenomeno che ha reso questa spiaggia una delle più iconiche dei Caraibi. Non a caso, è stata scelta come location per numerosi film e spot pubblicitari, grazie al suo fondale da cartolina.

Per un'escursione davvero memorabile, il Peterson Cay National Park è un angolo di paradiso incontaminato. Questa minuscola isola di sabbia bianchissima, riserva ornitologica e meta ideale per lo snorkeling, è un autentico gioiello naturale. Unico isolotto lungo la costa sottovento di Grand Bahama, è un frammento di roccia calcarea di origine pleistocenica, scolpito dal tempo e dalle maree. Qui, il mare si rivela nella sua essenza più pura.

Nassau, la capitale: tra storia, colori e natura

Lasciarsi incantare dai colori mozzafiato delle Bahamas significa anche andare alla scoperta della capitale Nassau, sull'isola di New Providence, tra affascinanti architetture coloniali edifici dai toni pastello. Incantevoli fondali marini e la barriera corallina. Luogo della cultura e della movida dell'arcipelago è una città sempre in grado di stupire. Lungo le strade di Bay Street, residenze d’epoca si alternano a vivaci costruzioni in legno, in un perfetto equilibrio tra passato e presente.

Vale una visita il Doongalik Studios Art Gallery, dove Pam Burnside promuove e celebra l'artigianato e il talento degli artisti locali. Anche nel cuore urbano, Nassau custodisce angoli di natura incontaminata. Il The Retreat Garden National Park, lungo Village Road, è un’oasi di tranquillità che accoglie ben 176 specie di palme esotiche, molte delle quali rare e straordinarie.

Viva Fortuna Beach, la spiaggia più bella

Dalla città alle spiagge di Grand Bahama. Un esempio perfetto di bellezza incontaminata dove si trova il Viva Fortuna Beach di Presstour by Turisanda, resort italiano a quattro stelle che si affaccia su una distesa di sabbia bianca e finissima, tra le più belle dell’arcipelago. Situato lungo la costa sud-occidentale dell'isola a soli sei chilometri da Port Lucaya e sedici da Freeport, il resort è il luogo ideale per rilassarsi all'ombra di una palma o immergersi in avventure acquatiche, tra vela, windsurf e immersioni nella straordinaria barriera corallina. Oltre alla tranquillità, il villaggio propone una lunga lista di attività, tra cui corsi sportivi, lezioni di zumba, sessioni di trapezio da circo per imparare a volteggiare con esperti acrobati e corsi in piscina per avvicinarsi al diving. Mentre se sei un sub esperto in cerca di emozioni, il centro diving PADI IDC 5 stelle del Viva Fortuna Beach, gestito da Reef Oasis Dive Club, organizza immersioni ad ogni livello, tra squali, delfini, caverne sottomarine e relitti misteriosi. La cucina del resort soddisfa ogni palato, con un ristorante a buffet e tre ristoranti tematici che spaziano dalla cucina fusion a quella orientale, senza dimenticare la tradizione italiana con la pizza cotta nel forno a legna.

Oltre al resort, meritano una visita anche altre splendide spiagge a sud-ovest dell’isola. Se siete appassionati di sport acquatici, non potete perdere Lucaya Beach, a pochi passi dalle strutture di Port Lucaya, dove potrete fare una passeggiata nel mercato locale e curiosare tra le bancarelle alla ricerca di un souvenir artigianale da portare a casa. A breve distanza si trova la più tranquilla e meno affollata Coral Beach, mentre se cercate un po' di movida, Taino Beach è il posto che fa per voi. Si tratta della seconda spiaggia più popolare dell’isola, dove si trova il Pirate’s Cove Zip Line and Water Park, un'attrazione entusiasmante per i più piccoli.

Riu Palace: lusso e relax a Paradise Island

A Paradise Island, a 30 minuti di auto dall’aeroporto internazionale Lynden Pindling e a pochi chilometri dalla costa di Nassau si trova Il Riu Palace di Presstour by Turisanda. L’isola è collegata alla terraferma dal ponte Sidney Poitier, un’opera architettonica che offre viste spettacolari, specialmente all’alba e al tramonto. Situato lungo Cabbage Beach, il resort ha una posizione decisamente privilegiata rispetto ad altre strutture della zona. A pochi passi dall’iconico Atlantis e a breve distanza dai negozi dell’isola, il Rius Palace è riservato esclusivamente a una clientela adulta.

Nel dettaglio. Le camere, semplici ma funzionali, hanno tutti i comfort. La struttura, ufficialmente cinque stelle ma con servizi più vicini a un livello quattro stelle, garantisce un ottimo rapporto qualità-prezzo, con ristoranti che preparano piatti internazionali e specialità locali. E per chi cerca un’esperienza di puro benessere, la Renova Spa propone pacchetti di trattamenti personalizzati.

A soli cento metri dal resort, il casinò attende gli appassionati di gioco, mentre la piscina a sfioro con bar swim-up regala una vista sull’oceano. Infine, l'accesso diretto alla splendida spiaggia privata e le amache immerse nel caldo sole delle Bahamas offrono un angolo di pura pace.