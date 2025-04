Italia, non solo mare: tanti luoghi da scoprire tra natura, cultura e benessere

Scegliere di trascorrere le vacanze in Italia significa avere a disposizione un’infinità di paesaggi: mare, montagna, città, ma anche laghi, colline e zone termali. Insomma, nel Bel Paese non manca nulla per un soggiorno all’insegna del benessere.

Per molti, l'estate italiana è sinonimo di mare, ma con Eden Viaggi si scopre che ogni angolo d’Italia racconta una storia e offre esperienze straordinarie, che vanno ben oltre la distesa di sabbia e l’acqua cristallina. Dalle città d'arte ai borghi medievali, dalle vette più alte ai laghi incantati, fino alle oasi termali e agli itinerari più belli, le opportunità per un’estate indimenticabile sono infinite. Oltre alle splendide località balneari della Sardegna, della Sicilia, della Puglia e della Calabria, solo per citarne alcune, Eden Viaggi offre una varietà di proposte che soddisfano ogni desiderio di vacanza.

Che siate amanti del wild o della movida, appassionati di natura o di cultura, oppure se quest’anno il vostro budget è più contenuto, troverete la soluzione perfetta. Eden Viaggi vi accompagna nella scelta della meta ideale, seguendo la vostra idea di viaggio e selezionando la struttura più adatta alle vostre esigenze per trasformare ogni viaggio in un’esperienza incredibile.

Il patrimonio storico e culturale

Chi sceglie Eden Viaggi può immergersi in un vero e proprio viaggio nel cuore dell’Italia, dove il patrimonio storico e culturale è protagonista. Con le proposte "Patrimonio", potrete scoprire città d’arte iconiche e borghi nascosti, come quelli della Toscana, del Lazio e della Sicilia, luoghi dove il fascino delle piazze, dei palazzi e delle tradizioni locali non smette mai di sorprendere.

Benessere e relax

Per chi cerca il riposo totale, le proposte "Benessere" sono perfette. Eden Viaggi propone soggiorni nelle migliori oasi termali e spa naturali, dove ricaricare le energie e godere della pace che solo le zone più tranquille d’Italia sanno regalare. Le terme della Campania, la Val d'Orcia in Toscana e le spa delle Dolomiti sono solo alcune delle mete ideali per chi desidera staccare la spina.

Montagna: avventura e panorami mozzafiato

Gli amanti della montagna troveranno nelle proposte "Montagna" un'ampia scelta di destinazioni per un’estate attiva. Dalle escursioni nei parchi naturali del Trentino e dell'Alto Adige, ai trekking e sport d'avventura nelle Dolomiti, ogni angolo delle vette italiane è pronto ad accogliervi per un'esperienza indimenticabile. Le Alpi e gli Appennini sono le destinazioni perfette per chi cerca adrenalina e panorami mozzafiato.

Green: vivere la natura selvaggia

Se la vostra idea di vacanza è a contatto diretto con la natura, le proposte "Green" sono pensate per chi desidera un’esperienza wild. Camping immersi nella natura, campeggi attrezzati e strutture eco-friendly vi porteranno alla scoperta dei paesaggi più suggestivi e incontaminati, dai boschi del Piemonte alle colline umbre. Un'opportunità unica per vivere il camping in modo nuovo e sostenibile.

Itinerari on the road

Gli amanti della libertà non potranno resistere alla proposta "Itinerari", pensata per chi desidera esplorare l'Italia su quattro ruote… o su due! Con il noleggio di un'auto o di una moto, potrete percorrere la penisola da nord a sud, fermandovi in borghi nascosti, lungo le coste più panoramiche o in luoghi meno conosciuti ma incredibilmente affascinanti. Ma l'avventura non si ferma qui: alcuni itinerari sono interamente percorribili in bicicletta, come il suggestivo percorso "Da Termoli a Barletta in bicicletta", che regala panorami mozzafiato sul mare Adriatico e attraversa paesaggi ricchi di storia e tradizioni. Che si tratti di un road trip o di un viaggio su due ruote a pedali, è il modo migliore per scoprire angoli segreti e godere della bellezza del Bel Paese in completa autonomia.

Chicche: mete nascoste e inaspettate

Per chi cerca qualcosa di davvero speciale, le "Chicche" proposte da Eden Viaggi sono la scelta migliore. Da Lampedusa, ponte naturale tra Europa e Africa, con le sue spiagge dorate e il mare turchese, a Pantelleria, la Perla Nera del Mediterraneo, dove le acque termali e le fumarole si intrecciano a paesaggi vulcanici e vigneti terrazzati. Passando per le Isole Eolie, un arcipelago di meraviglie scolpite dal fuoco e dal vento. Queste gemme nascoste offrono il meglio della natura, della cultura e della storia italiana, lontano dalle rotte più battute. Sono terre di fascino e mistero, capaci di sorprendere a ogni angolo.

Una vacanza tutta italiana

Che preferiate una villeggiatura al mare, una fuga tra le montagne, un weekend alla scoperta delle città d'arte o un’immersione nelle tradizioni locali, Eden Viaggi offre soluzioni per ogni esigenza. Potrete scegliere tra soggiorni in resort, appartamenti, hotel o anche opzioni di volo + soggiorno o traghetto + soggiorno, con la possibilità di aggiungere escursioni e attività locali.

Non vi resta che scegliere la meta che più vi affascina e partire per una vacanza su misura delle vostre passioni. L'estate italiana regala un’infinità di esperienze tutte da vivere.