Cammino del lago Maggiore: un anello lungo 240 km attraverso Lombardia, Piemonte e Svizzera

Il cammino è completo. È pronto l’anello di 240 km lungo le sponde del lago Maggiore che unisce Lombardia, Piemonte e Svizzera in un tracciato unico dai panorami mozzafiato. Presentato all’Eremo di Santa Caterina e disegnato dall’associazione Tracciaminima, è un cammino partecipato, frutto di due anni di mappature con gli abitanti dei territori.​

Prime tappe guidate dal 24 aprile

“Ora che il cammino è pronto, siamo lieti di ospitare tracciaminima e condividere con loro le prime giornate di cammino aperte a tutti: prenderanno il via il 24 aprile 2025 e si concluderanno dopo 11 tappe il 4 maggio successivo”, spiega Elena Castiglioni di Archeologistics, impresa sociale che gestisce l’Eremo di Santa Caterina del Sasso dal luglio 2023.​

Un percorso tra lago e montagna

Una grande mappa appesa davanti alla Cascina del Quiquio all’Eremo di Santa Caterina ha mostrato al pubblico l’intero tracciato. Il cammino non segue sempre la riva del lago, ma si snoda a mezza costa tra le montagne, evitando il caldo dell’asfalto e offrendo scorci inediti sui borghi e sulle comunità locali. “Questa scelta ci permette anche di attraversare piccoli paesi e comunità dove il cammino può essere compreso e accettato positivamente, perché propone una forma più lenta e profonda di turismo e di contatto con luoghi e persone”, ha spiegato Elia Origoni, accompagnatore di media montagna e socio di Tracciaminima.​

Turismo lento e rigenerazione territoriale

Il progetto condivide la filosofia del turismo lento e della rigenerazione territoriale. Elena Castiglioni di Archeologistics ha sottolineato l’importanza di ridistribuire il turismo lungo tutto l’anno: “Più tempo per incontrarsi, lentezza nel raggiungere le mete, una distribuzione delle presenze in tutto l’anno e non solo nei mesi caldi estivi”. Il cammino, infatti, si presta particolarmente alle stagioni primaverili e autunnali, quando il clima è più mite e i sentieri regalano colori e profumi indimenticabili.​

L’Eremo di Santa Caterina: porta d’ingresso al territorio

L'eremo di Santa Caterina del Sasso sul lago Maggiore

“L’Eremo è un luogo storico che gode anche di un contesto paesaggistico stupendo – prosegue Castiglioni – e vorremmo che diventasse una porta di ingresso a tutto il territorio circostante: il cammino, le visite condivise con altri luoghi culturali del territorio, le occasioni di incontro con i piccoli produttori agricoli e biologici del territorio, le camminate da/verso l’Eremo sono tutte azioni che vanno in questo senso. Con il supporto della Provincia di Varese vorremmo davvero rendere l’Eremo un luogo sostenibile, di riferimento e di orgoglio per le comunità circostanti”.​

Ad oggi l’Eremo gode già di alcuni primati: unico luogo culturale del Lago Maggiore ad essere aperto 365 giorni l’anno, è anche tra i pochi monumenti ad avere completa accessibilità per le persone con disabilità motoria, grazie all’ascensore scavato nella roccia e realizzato dalla Provincia di Varese nel 2009.​

Vieni a camminare con noi

L’iniziativa “Vieni a camminare con noi” permetterà di percorrere tutte le 11 tappe del Cammino del Lago Maggiore, con partenza da Sesto Calende e arrivo, dopo un percorso circolare, nella stessa cittadina. Chiunque potrà unirsi anche solo per una giornata, scegliendo il tratto più adatto alle proprie capacità e desideri.​

Le tappe del percorso

24 aprile: Sesto Calende - Meina (24 km, 350 m D+, facile)​

25 aprile: Meina - Stresa (14 km, 330 m D+, facile)​

26 aprile: Stresa - Intra (24 km, 480 m D+, facile)​

27 aprile: Intra - Cannobio (24 km, 800 m D+, medio)​

28 aprile: Cannobio - Ascona (20 km, 850 m D+, medio)​

29 aprile: Ascona - Gambarogno (23 km, 160 m D+, facile)​

30 aprile: Gambarogno - Maccagno (24 km, 1150 m D+, difficile)​

1 maggio: Maccagno - Luino (15 km, 770 m D+, medio)​

2 maggio: Luino - Laveno (24 km, 1250 m D+, difficile)​

3 maggio: Laveno - Ispra (23 km, 460 m D+, facile)​

4 maggio: Ispra - Sesto​

Un’occasione per scoprire il Lago Maggiore da una prospettiva nuova, passo dopo passo, lasciandosi guidare dal ritmo della natura e dalla storia millenaria di queste sponde.​

Per iscriversi alle giornate di cammino è possibile farlo attraverso i siti www.tracciaminima.it oppure www.camminilagomaggiore.it. Per informazioni sull’Eremo di Santa Caterina: www.eremosantacaterina.it.