La pista ciclabile della Val d’Adige collega la città di Trento con quella di Bolzano, attraversando vigneti e frutteti lungo il corso dell’omonimo fiume. Misura 59 km, si percorre in circa tre ore e, per la conformazione morfologica e la quasi totale mancanza di salite è ideale per tutti i cicloamatori, dai più esperti che vogliono allenarsi nel fondo ai meno preparati che vogliono semplicemente godersi un’escursione nella natura con la famiglia al seguito. Ecco come percorrerla.

Il percorso della ciclabile Val d’Adige

L’itinerario cicloturistico che collega Trento e Bolzano attraverso la ciclabile della Val d’Adige inizia nel centro del capoluogo trentino. Da qui, con il fiume ad est, si pedala in direzione nord, lasciando la città alle spalle e attraversando i primi meleti subito fuori dal centro cittadino. Il percorso prosegue quindi verso la località di Vera (ancora nel comune di Trento) e, affiancando l’autostrada del Brennero, arriva a Paganella. Da qui, presso le foci dell’Avisio, affluente dell’Adige, si raggiunge Zambana e le località di San Michele e Mezzocorona per poi passare il confine tra Trentino e Alto Adige nei pressi della Chiusa di Salorno.

L’itinerario in terra altoatesina passa per molti frutteti e vigneti, in mezzo a panorami di alte montagne; prosegue verso Bolzano costeggiando ancora il fiume con dolci saliscendi.

Consigli utili per affrontare il percorso

La ciclabile del Val d’Adige è lunga circa 60 km, da percorrere su strada totalmente asfaltata, protetta e lontana dal traffico veicolare lungo il corso del fiume. È adatta a tutti: a seconda dell’allenamento serviranno dalle due alle quattro ore per completare l’intero percorso. Sia la partenza di Trento che l’arrivo di Bolzano sono semplici da raggiungere in macchina o in treno: molti convogli che percorrono la linea sono idonei al trasporto di biciclette.

Vista la natura priva di difficoltà dell’itinerario, la ciclabile della Val d’Adige è destinata a tutti i tipi di cicloamatori, dai più esperti ai meno allenati che possono percorrerla anche con bambini e con l’utilizzo di city ed e-bike elettriche, noleggiabili in gran numero nei centri cittadini.