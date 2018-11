Quando fate un itinerario di qualche giorno nella zona di Padova, una buona idea può essere includere una pausa benessere in una delle tante aree termali sui Colli Euganei, in particolare in questo periodo dell'anno!

Syusy e Patrizio sono a Montegrotto al Grand Hotel Terme, famoso anche per i suoi trattamenti con il fango: l'acqua termale in questa zona è purissima, scorre a una profondità di ben 3.000 metri per circa 100 km, dai Monti Lessini. Durante il lungo tragitto acquisisce calore naturale e proprietà benefiche, per riemergere nella zona di Abano Terme e Montegrotto. Per questo sia i fanghi che i trattamenti termali sono così rigeneranti!

