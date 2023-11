Xiang Xiang, la tiktoker cinese che vende in tre secondi e guadagna milioni

Roma, 14 novembre 2023 – Il dato temporale ha un qualcosa di scioccante: per convincere qualcuno a comprare un prodotto sembra siano sufficienti non più di tre secondi. A capirlo, e a trarne vantaggio di conseguenza, è stata Zheng Xiang Xiang, ultimo fenomeno virale su Douyin, il TikTok originale nella versione cinese. Al di là delle migliaia di follower acquisiti in poco tempo, sembra che la giovane streamer – e imprenditrice – orientale sia riuscita a guadagnare ben 18 milioni di dollari in una sola settimana.

Montagne di scatole

La strategia di vendita di Xiang Xiang è semplice e micidiale allo stesso tempo. Lei appare al centro dell'inquadratura, indossa un abito nero lungo ed è circondata da montagne di scatole arancioni, esplicito richiamo alle confezioni regalo del marchio Hermés. Da fuori campo le viene passata una scatola, lei la apre, mostra l'articolo contenuto per tre secondi, dice il prezzo e spinge via il tutto. Altra scatola, altri tre secondi, e così via. Vestiti, articoli per la casa, oggetti di uso quotidiano: non manca niente in questa nuova forma di ultra-fast selling.

Un'euro per unità

Chi guarda la video-vendita di Xiang Xiang ha sostanzialmente il tempo di un battito di ciglia per decidere se acquistare o meno. Secondo Today Online, il costo medio dei prodotti si aggira attorno ai 10 yuan, ovvero 1,4 dollari (1 euro e 20 centisimi al cambio attuale): dando per buona la notizia dei 18 milioni di dollari guadagnati, significa che la streamer ha venduto in una settimana crica 10 milioni di "scatole". Un'enormità.

Marketing minimale

Xiang Xiang è attiva nel settore vendita e marketing dal 2017, ma la vera fama è stata raggiunta negli ultimi mesi, appunto grazie a questo fulmineo metodo pubblicitario che apre, senza dubbio, una nuova frontiera nel mondo dell'e-commerce. Giovani e giovanissimi, principali utenti dei social network come Douyin e TikTok, premiano una comunicazione commerciale minimale, schietta e dritta al punto. Qualcuno potrà avere dubbi sulla sostenibilità e sulla reale tenuta di un business model come questo: alla fine parleranno i numeri.