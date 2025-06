Accordo Ue con il Mercosur, Francia e Germania ai ferri corti

Parigi, 17 giugno 2025 – L’intesa commerciale tra l’UE e i paesi del Mercosur (il mercato comune dell'America meridionale e caraibica) ha riacceso le preoccupazioni per una concorrenza sleale, provocando le proteste degli agricoltori in tutta Europa, soprattutto per l’importazione di zucchero, pollame e carne bovina. Ma per la sottosegretaria parlamentare tedesca all’Agricoltura, Martina Engelhardt-Kopf – in Brasile per le Giornate economiche tedesco-brasiliane e per l’Agribusiness Innovation Initiative a Salvador de Bahia – l’accordo rappresenta un’opportunità per rafforzare l’influenza sia economica che politica dell’UE nella regione.

“Dobbiamo cogliere le opportunità offerte dagli accordi di libero scambio – per la crescita, l’occupazione e una posizione europea forte nella competizione globale”, ha dichiarato a Euractiv.

Berlino resta uno dei principali sostenitori degli accordi di libero scambio come quello con il Mercosur, soprattutto in un contesto di crescenti tensioni globali e minacce tariffarie da parte degli Stati Uniti.

“Utilizzerò questo viaggio per avviare colloqui con le autorità brasiliane sull’accordo di libero scambio e sul regolamento UE sui prodotti privi di deforestazione”, ha aggiunto Engelhardt-Kopf.

Tuttavia, anche gli agricoltori tedeschi hanno sollevato alcune obiezioni, chiedendo una ferrea reciprocità negli standard di produzione. Engelhardt-Kopf ha riconosciuto queste preoccupazioni: “Il libero scambio non può avvenire a qualsiasi prezzo. La protezione dei prodotti agricoli sensibili dev’essere garantita – e questo è ciò per cui ci battiamo fortemente a Bruxelles”.

Parigi resta cauta

Per la Francia, l’aumento delle importazioni agricole da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay potrebbe mettere a rischio il proprio settore agricolo, alimentando l’opposizione all’accordo.

La ministra francese dell’Agricoltura, Annie Genevard, si sta preparando a rafforzare il fronte del “no”, visitando diverse capitali europee.

“Ad oggi, non c’è una maggioranza favorevole all’adozione del trattato, e la minoranza di blocco è vicina”, ha dichiarato lunedì mattina alla radio France Info. “Austria, Ungheria e Polonia si sono dette contrarie al testo, e molti altri Stati hanno espresso riserve, come Irlanda e Grecia”.

Lo scorso 5 giugno, il presidente brasiliano Lula è stato a Parigi per un’operazione di charme volta a far cambiare idea alla Francia.

Secondo fonti parlamentari, la Commissione europea dovrebbe presentare la propria proposta sull’accordo con il Mercosur prima della pausa estiva, prevista per fine luglio.