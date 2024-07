J.D. Vance nuovo profeta della destra americana. Perché Trump ha scelto lui come vice

New York, 15 luglio 2024 – Forse il più Maga (Make American Great Again, il motto di Trump ndr) e il più estremo di tutti. The Donald ha scelto James David Vance proprio per questo, per non scoprirsi troppo il fianco verso una destra estrema che ha imbottito il suo partito. Forse anche per questo lo ha preferito al più esperto e navigato Marco Rubio e ad altri candidati finiti nella lista finale. Senza contare che Vance rappresenta l'Ohio, uno degli stati chiave alle prossime elezioni di novembre.

Il senatore repubblicano JD Vance, candidato vice di Trump alle elezioni Usa 2024 (Ansa)

Trentanove anni, sposato con tre figli, un master a Yale, Vance è il prototipo del giovane conservatorismo estremo. Veterano dei marine è sempre in prima linea sia con i gruppi antiaborto, durissimo sull'immigrazione, non un campione dei diritti civili.

Co il suo libro Hillbilly Elegy (Elegia Americana), sul declino dei valori di una famiglia, rimasto a lungo sulla lista dei best seller del New York Times, si è fatto conoscere dal grande pubblico conservatore come un nuovo profeta della destra.

Trump lo ha preso sotto l'ala anche per la determinazione in aula e la strenua difesa delle idee di tycoon, anche in assenza del tycoon.

E’ stato il primo a dare l’endorsement per Trump anche dopo la sua condanna e si è presentato al tribunale di New York per supportare di persona quello che lo avrebbe nominato vice.

Considerato un venture capitalist con una buona esperienza a San Francisco, Vance porta a Trump le connections con il mondo digitale e con quello dell’intelligenza artificiale che vede anche Elon Musk tra i protagonisti.

Alla convention di Milwaukee in Winsconsin, che ha formalmente nominato Trump candidato repubblicano alle elezioni 2024, parlerà mercoledì: sarà la sua prima uscita pubblica della campagna elettorale. Fino a novembre sarà opposto a Kamala Harris, vice di Joe Biden, sempre se l’attuale presidente non abbandonerà la corsa.