Vance corre da vice

Sarà il senatore dell’Ohio, James David Vance (foto), il candidato vice presidente di Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Lo ha annunciato lo stesso ex presidente con un post sui social media. "Dopo aver riflettuto a lungo e valutato gli enormi talenti di molte altre persone, ho deciso che la persona più adatta ad assumere la carica di vice presidente degli Stati Uniti è il senatore J.D. Vance del grande stato dell’Ohio", ha scritto Trump sul social Truth. "Ha servito onorevolmente il nostro Paese nel corpo dei marinese", aggiunge il tycoon.

Unico dei candidati scelti da Trump a vincere un seggio al Senato in Ohio nelle ultime elezioni di mid term, il 39enne imprenditore, laureato a Yale, è diventato famoso con il romanzo best seller Hillbilly Elegy, in cui ha raccontato la sua infanzia operaia nel Midwest. Un tempo si definiva un “never Trumper“, cioè un oppositore repubblicano al tycoon, ma poi è diventato un entusiasta sostenitore dell’ex presidente ottenendone l’endorsement per la sua candidatura al Senato nel 2022.