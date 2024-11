Valencia news, il sindaco di Aldaia: “Nel parcheggio del centro commerciale poche auto senza vittime”

10:26

Ancora allerta piogge

Continua a piovere in Spagna, dove è stato emesso un allerta arancione per il rischio di forti piogge in Catalogna e nelle provincia di Castellon. Qui sono attesi 50 litri di pioggia per metro quadrato in un'ora, forti temporali e il rischio di grandine. Anche le province di Aragona ed Estremadura sono sotto allerta precipitazioni, con livello di rischio giallo. Lo ha reso noto l'Agenzia meteorologica statale (Aemet). Intanto la città di Valencia e i comuni della sua area metropolitana hanno sospeso le lezioni per oggi a causa delle piogge che colpiscono ancora la provincia e per le restrizioni alla mobilità decretate dalla Generalitat per facilitare il lavoro dei servizi di emergenza.