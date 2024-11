Valencia news, allarme forti temporali nelle zone alluvionate. Almeno 213 morti, dispersi “imprecisati”

Madrid, 3 novembre 2024 - Quando il numero dei morti dopo l’alluvione in Spagna sale ancora, resta l’allarme temporali. Il forte rischio di pioggia ha messo in allerta arancione questa domenica diverse zone della Catalogna, della Murcia e della Comunità Valenciana, in cui le precipitazioni accumulate potrebbero raggiungere i 150 litri per metro quadrato in dodici ore.

Intanto nella zona di Valencia colpita dalle inondazioni è prevista oggi la visita di re Felipe VI e della regina Letizia. Secondo quanto reso noto il Palazzo reale spagnolo, i reali saranno accompagnati dal premier Pedro Sanchez e dal presidente della Generalitat valenciana.

I vigili del fuoco cercano corpi tra i detriti

Le notizie in diretta