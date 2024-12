“Con il missile ipersonico Oreshnik facciamo sul serio”. Monito di Lavrov agli Usa

Roma, 6 dicembre 2024 – Nuovo monito della Russia all’Ucraina, ma soprattutto agli Stati Uniti e agli altri alleati di Kiev. Lo spettro si chiama Oreshnik, il missile ipersonico con gittata fino a 5.500 chilometri che è in grado di colpire non solo la capitale ucraina, ma in teoria anche le altre città europee. Due settimane Putin ha lanciato il micidiale razzo su Dnipro. Più che un avvertimento anche se dopo si è affrettato a sottolineare che “non spariremo ai passeri con i cannoni”. Quasi circoscrivendo a un atto dimostrativo il lancio dell’Oreshnik. Nella notte italiana, il ministro degli Esteri russo Lavrov ha rilasciato un’intervista al giornalista americano Tucker Carlson in cui torna a minacciare la carta del missile ipersonico. “Gli Stati Uniti e gli alleati degli Stati Uniti che forniscono queste armi a lungo raggio al regime di Kiev, devono capire che saremmo pronti a usare qualsiasi mezzo per non permettere loro di avere successo in quella che chiamano sconfitta strategica della Russia e per difendere i nostri legittimi interessi", le parole di Lavrov. Nel frattempo, nella notte, Mosca ha rivolto altri 53 droni sull’Ucraina. Uno di questi avrebbe colpito un centro aiuti nel Kherson, causando tre vittime.

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov (Ansa)