Ucraina news, Scholz a sorpresa Kiev: niente missili Taurus, ma 650 milioni di euro in armi. Mosca: consegnati all’esercito altri 30 mila nuovi droni

Roma, 2 dicembre 2024 - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è a Kiev per una visita non annunciata. "Vorrei chiarire qui che la Germania rimarrà il più forte sostenitore dell`Ucraina in Europa", ha detto al suo arrivo al viceministro degli Affari esteri ucraino Oleksandr Mishchenko. Scholz, che oggi incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky, continua a negare i missili Taurus a lunga gittata chiesti con insistenza da Kiev, però con sé porta in dono la conferma di nuove armi per un valore di 650 milioni di euro, che saranno consegnate già a dicembre all'esercito ucraino. Kiev, con gli Stati Uniti sempre più distanti, e davanti al bilancio per la Difesa russo record fatto approvare da Putin per il 2025, sta cercando di frenare la nuova ondata di attacchi che l'esercito del Cremlino ha iniziato a sferrare intensamente nel dopo elezione di Trump, e per questo necessita di constante approvvigionamento. Inoltre da un'intervista al capo dei Centro per i sistemi e le tecnologie senza pilota russo si scopre che al fronte stanno arrivando più di 30mila nuovi droni e oltre 4mila attrezzature per la guerra elettronica contro l'Ucraina.

Intanto il conflitto tra Ucraina-Russia sta varcando sempre più i confini tra i due stati, e sta 'infettando' altre zone di crisi, vedi Siria. Come disse nel maggio del 2023 il capo dei servizi segreti militari ucraini (GUR) Kyrylo Budanov: "Continueremo a uccidere i russi ovunque e in qualunque momento fino alla completa vittoria dell'Ucraina". Da qui l'ipotesi dei media ucraini che dietro l'improvviso attacco dei ribelli siriani all'esercito di Assad ci sia anche l'aiuto di Kiev, e non solo per aver distratto Mosca dai sui impegni in Siria in appoggio ad Assad (Come anche il ritirasi delle unità Hezbollah, rientrate in Libano per combattere Israele, ha favorito gli insorti, ndr). Quello siriano a questo punto però rischia di diventare per la Russia, che sta già bombardando i ribelli, il terzo fronte di guerra, dopo l'Ucraina e quello del Sahel africano, dove i contingenti di Mosca hanno preso il posto di quelli francesi in Burkina Faso, Niger e Mali (Senza contare le nuove tensioni in Georgia, ndr).

Un soldato ucraino della 24esima Brigata Meccanizzata "Re Danilo", a più antica in servizio nell'esercito di Kiev