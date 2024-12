La visita a sorpresa a Kiev, Scholz assicura sostegno in armi Milano, 2 dic. (askanews) - Una visita a sorpresa, non programmata, per ribadire il sostegno della Germania all'Ucraina. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato a Kiev, in Ucraina, per la prima volta in due anni e mezzo. Qui ha incontrato il presidenre ucraino Volodomyr Zelensky con il quale si è recato al monumento ai caduti della guerra contro la Russia e poi in un ospedale per visitare i soldati tornati dal fronte feriti. Scholz avrebbe assicurato a Zelensky nuove armi per un valore di 650 milioni di euro, che saranno consegnate già a dicembre. "L'inverno è ormai iniziato, il terzo inverno di questa guerra omicida. E la Russia continua a colpire le infrastrutture energetiche dell'Ucraina in modo mirato e spietato - ha detto Scholz - Putin vuole che la gente si congeli. Il presidente russo vuole che l'economia ucraina soffra. Putin vuole che la produzione ristagni. Ma non permetteremo che il suo calcolo cinico funzioni". "La Russia non fa regali. E possiamo garantire la pace solo con la forza: la forza delle nostre armi, la nostra diplomazia e la nostra cooperazione - ha sottolineato Zelensky - naturalmente, abbiamo discusso delle nostre opportunità comuni per le settimane e i prossimi mesi. Tutte le possibilità per rafforzare l'Ucraina sia sul fronte che in diplomazia, dobbiamo attuarle. Per noi è fondamentale che la Germania, in quanto leader, non riduca il sostegno l'anno prossimo".